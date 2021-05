Leipzig

Der 13. Mai ist Christi Himmelfahrt – und für viele Männer der Vatertag. Die Herren der Schöpfung sind in Corona-Zeiten wie viele besonders gefordert. Wir wollten in Leipzig und der Region von ihnen wissen: Wie geht’s euch denn?

„Ich wollte eine neue Herausforderung“

Stefan Feicke (48, Leipzig) ist stolz: Ein gutes Jahr Corona-Pandemie ist rum und die neue Laube im Garten ist fast fertig. Er hat das kleine Gebäude entkernt, bis nur noch das Holzgerüst stand, dann neu gedämmt und verputzt, Fenster eingesetzt. Die Arbeit im Kleingarten in seinem Leipziger Heimat-Stadtteil Schleußig ist das Erste, was Feicke einfällt, wenn man ihn fragt, wie sie es als Familie da durch geschafft haben, ohne die Nerven zu verlieren: der Sohn im Homeschooling, die Frau in Sorge um ihr Modegeschäft, Stefan Feicke, der Vater, der im Homeoffice mitten in der Pandemie einen Jobwechsel zu stemmen hatte. Feicke ist IT-Experte und arbeitet jetzt für eine Firma, die nach Cyber-Angriffen die Schwachstellen sucht. „Ich wollte eine neue Herausforderung und etwas beitragen, als solche Angriffe in der Pandemie zugenommen haben“, sagt er.

Stefan Feicke arbeitet als IT-Experte. Mit allen Themen rund um Digitalisierung kennt er sich bestens aus – in Corona-Zeiten von Vorteil. Quelle: André Kempner

So ein neuer Job ist natürlich eine Herausforderung, erst recht im Lockdown. Aber für die Familie war es gut, dass Feicke schon seit mehreren Jahren nicht mehr in einem klassischen Büro arbeitet, sich mit Videokonferenzen längst bestens auskennt. Dem 14 Jahre alten Sohn beim Distanzunterricht helfen? Kein Problem für Feicke. Er findet aber, dass im vergangenen Sommer viel zu wenig getan worden sei, um die Schulen dafür wirklich fit zu machen. Immerhin konnte Feicke so, als sich Vater und Sohn gemeinsam und anfangs ratlos über die Lernplattform beugten, das tun, was ihm als Vater am Wichtigsten ist: sein Wissen weitergeben. Insgesamt, so sagt Stefan Feicke das, sind er und seine Familie vergleichsweise gut durch die vergangenen Monate gekommen.

Neben der aus seiner Sicht verbesserungswürdigen Digitalisierung in der Schule hätte er sich aber mehr Ideen und Möglichkeiten für pandemiegerechte Konzerte oder Kinovorstellungen gewünscht. Und so steht schon fest, was die Familie als Erstes macht, wenn es demnächst hoffentlich alles ein bisschen leichter wird: Die Karten für ein Picknickkonzert in Dresden sind schon gekauft.

„Die erste Schicht beginnt 6 Uhr, das ist Stress pur“

Marco Klopsch (43, Rackwitz) lebt mit seiner Familie seit mehr als einem Jahr im Lockdown, mit allem Drum und Dran. „Man weiß früh, wenn der Wecker klingelt, dass der Tagesablauf mörderisch wird. Weil man gefangen im Alltag das Beste daraus machen muss“, so der Familienvater. Um fünf Uhr heißt es aufstehen. „Um sechs Uhr beginnt meine erste Schicht im Homeoffice.“ Acht Uhr übernimmt er die Kinder von Kati. Dann ist Frühstück angesagt. Beschäftigung bis zum Mittag. Mittagsschlaf und Übergabe. „Das ist Stress pur. Weil ich dann Eltern, Erzieher, Lehrer, Putze und Organisator bin. Meine Frau übrigens auch, wenn sie dran ist“, sagt der 43-Jährige. Dann geht es ins Homeoffice bis 18 Uhr.

Marco Klopsch ist Kundendienstmitarbeiter bei einer Krankenkasse in Leipzig. Der Rackwitzer verbringt viel Zeit mit seinen Kindern Raja (10), Arvid (6) und Elif (4). Quelle: privat

Feierabend, Zeit für die Familie. „Ja, das ist ein zweifellos positiver Nebeneffekt und eigentlich Luxus, so viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Wir kochen und essen gemeinsam, planen die Tage spontan. Wir haben als Familie gelernt, uns zu beschäftigen. Die Tage sind anstrengend und erfüllt. Ich bin abends total platt – und doch ist es schön“, so Klopsch.

Inzwischen sei das alles normal, Kita und Schule eher die Ausnahme. Klopsch zieht ein positives Fazit, weil er so viel Positives aus der gemeinsamen Zeit zieht. „Ich vermisse meine Freunde, Zeit mit ihnen zu verbringen, in gemütlicher Runde. Mal wieder ein Bier trinken gehen und solche Sachen. Darauf freue ich mich schon heute sehr“, sagt er. Und der Männertag? Traditionell in Familie. Auf Rädern oder beim Gärtnern, wenn das Wetter passt. Und ein Bier steht auch schon kalt.

„Ich genieße es, meine Kinder aufwachsen zu sehen“

Normalerweise wäre Hendrik Baum (50, Altenburg) am Feiertag in den Sattel gestiegen – für die traditionelle Männertagsrunde zusammen mit seinem Sohn. „Wir hätten uns lustig angezogen und hätten wieder unsere Radtour gemacht.“ Aber weil derzeit nichts normal ist, verläuft der Tag anders – in Familie, „mit einigen Spielen, die wir im Schrank wiederentdeckt haben“, mit seiner Frau, dem Neunjährigen und der 13-jährigen Tochter. Auch das werden unterhaltsame Stunden, ist Hendrik Baum überzeugt.

Sportmediziner Hendrik Baum aus Altenburg mag es, in der Natur unterwegs zu sein. Doch die traditionelle Radtour zum Vatertag muss dieses Jahr leider ausfallen. Quelle: privat

Mehr gemeinsame Zeit in Familie zu haben, weil alle mehr zu Hause sind, das sei einer der wenigen Vorteile diese Pandemie, findet der 50-Jährige. Aber es sei zugleich auch eine Kräfte zehrende Zeit, die ihn als Vater mehr denn je fordere – als Seelentröster und Motivator, als Schlichter und Lehrer. „Die Erziehung der Kinder ist im Moment schwieriger“, sagt Hendrik Baum. Und sieht nicht nur als Vater, sondern auch als promovierter Sportmediziner und Vorsitzender des Kreissportbundes Altenburger Land mit Sorge auf die enormen Einschnitte im Vereinssport. „Außerdem rückt die digitale Mediennutzung durch die Kontaktbeschränkungen stärker in den Vordergrund. Darunter leidet die Motivation zu körperlicher Betätigung.“

Vordergründiger ist in diesen Tagen jedoch auch die Bedeutung von Familie. „Ich genieße es, Vater zu sein, meine Kinder aufwachsen zu sehen“, betont Hendrik Baum. „Vor allem, wenn ich mich in ihrem Tun und Handeln wiedererkenne.“

„Ich habe von meinem Vater Disziplin gelernt“

Ein richtiger Mann ist außen hart und innen weich. Davon ist Andreas Beier (63, Borna) überzeugt, und so sieht er sich auch. Der Mann vom Jahrgang 1958 ist groß und kräftig. Er kann einen ganzen Raum füllen. Wer vor ihm steht, erkennt den ehemaligen Leistungssportler noch. Ein Macho, darauf legt er Wert, ist er aber keinesfalls. „Das ist jemand, der Männer für das stärkere Geschlecht hält.“

Andreas Beier ist der Geschäftsführer der Bornaer Wohnungsgenossenschaft. Sein Vater war sein großes Vorbild. Quelle: Jens Paul Taubert

Er ist Vorstand der Bornaer Wohnungsgenossenschaft und eher ein Kavalier der alten Schule im besten Sinne. „Ich habe noch gelernt, dass man einer Frau die Tür aufhält.“ Oder in die Jacke hilft. Gutbürgerliche Umgangsformen eben. Wenn er sieht, dass das junge Männer heutzutage kaum noch machen, „dann stört mich das.“ Das hängt wohl an der Erziehung.

Sein Vater war sein Vorbild. Er war Jahrgang 1926 und wurde vom Krieg geprägt. „Er war streng, aber das haben eher meine Geschwister abbekommen.“ Von ihm hat Andreas Beier mitbekommen, wie wichtig Familie ist. „Und ich habe Disziplin von ihm gelernt.“

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die hat er auch von seiner Tochter verlangt. Die ist mittlerweile 35. Beier: „Wir haben ihr aber alles ermöglicht.“ Mittlerweile ist seine Tochter Juristin. „Jetzt haben wir über ein Jahr Corona“, das schlägt einem wie Andreas Beier schon aufs Gemüt. Natürlich hat er eingesehen, dass mit der Pandemie vieles eingeschränkt werden musste. Langsam aber sehnt er sich nach einem Stück Normalität. Nach einem Kneipenbesuch. „So ein frisch gezapftes Bier, das wäre es.“

„Ein stressiges Jahr mit schönen Aspekten“

Jens Hanisch (31, Oschatz) blickt mit etwas Wehmut auf den Himmelfahrtstag 2021: „Wir wollten den Männertag gemeinsam verbringen. Doch leider klappt es leider nun doch nicht. Also bleibe ich mit Milon allein“, bedauert Jens Hanisch. Über das Leben des alleinerziehenden Vaters hat die LVZ vor knapp zwei Jahren im Rahmen der Aktion „Ein Licht im Advent“ berichtet. Milon lebt bei dem Oschatzer, während der andere Sohn Ryan in der Lebenshilfe betreut wird. „Mal gucken, was wir machen können. Vielleicht baden fahren, doch das Wetter soll ja schlecht werden. Schwimmhallen und Kinderland sind ja geschlossen“, bedauert der 31-Jährige.

Jens Hanisch aus Oschatz mit seinem Sohn Milon (6). In der Quarantäne-Zeit mussten die beiden viel Zeit drin verbringen. Zum Vatertag wollen beide etwas unternehmen. Quelle: privat

Oft sind die Kitas dicht, sodass er sich für Milon etwas einfallen lassen musste. So verbringt der Sechsjährige die Zeit oft bei Oma, während Papa auf Arbeit ist. Schon öfter musste Jens Hanisch von Arbeit eher gehen, da wieder ein Anruf von der Kita kam. Gar nicht so einfach, denn Milon musste schnell zur Oma gebracht werden, damit er dann seine Arbeit nachholen konnte.

Am schlimmsten: die dreieinhalb Wochen Quarantäne, da Milon Corona positiv getestet wurde. „Das war eine schwere Zeit. Wir konnten nicht mal an die frische Luft und mussten uns drinnen beschäftigen. Auch der ganze Zirkus mit der Kita belastet Milon – nicht nur ihn, auch die anderen Kinder. Milon weiß nicht, welcher Tag überhaupt ist, er ist oft bockig, und auch die Sprache lässt etwas nach. Das ist schlimm – wie gesagt, das ist ja nicht nur bei ihm so. Wir versuchen ihn ausreichend zu beschäftigen, doch es ist ja leider nicht viel möglich“, bedauert der Oschatzer und hofft, dass diese anstrengende Zeit bald ein Ende nimmt.

Von Denise Peikert, Frank Pfütze, Hagen Rösner, Nikos Natsidis und Kay Würker