Leipzig

Wozu gibt es eigentlich einen Verfassungsschutz? Die Antwort ist relativ einfach: Er soll uns alle vor Feinden der Demokratie schützen. In Sachsen funktionierte das bisher allerdings auf desaströsem Niveau. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll: NSU, Sturm 34, Skinheads Sächsische Schweiz, Gruppe Freital, Revolution und Hetzjagden in Chemnitz. All dieser rechte Terror blieb lange unbehelligt, hatte mitunter Hilfe von V-Leuten oder war beim Geheimdienst nicht auf dem Schirm.

Stattdessen wurden bisher im jährlichen Behördenbericht immer wieder linke Punkbands zitiert, auch schon ein Festival für Courage („Wir sind mehr“) als extremistisch kategorisiert. Keine Frage, auch aus dieser politischen Richtung droht der Demokratie mitunter Ungemach. Aber man kann sich des Eindrucks kaum erwehren: Sachsens Geheimdienst ist bei linken Songtexten viel „sensibler“ als beim Erkennen von rechten Verfassungsfeinden.

Und genau hier liegt auch der aktuelle Skandal. Dass Daten von Abgeordneten gespeichert wurden, ist ein Problem. Ein noch größeres ist allerdings die Frage: Warum ist die Behörde überhaupt tätig geworden? Wegen einer Unterschrift für Courage gegen Rechtsextremismus in Leipzig (Christin Melcher/Grüne). Wegen der Unterstützung von Neonazi-Gegnern in Ostritz (Marco Böhme/Linke). Wegen der Kritik an Gewalt bei „Querdenken“ (Valentin Lippmann/Grüne) in Leipzig. Bei Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) reichte ein Rüffel in Richtung des Koalitionspartners CDU, dass dieser zu wenig gegen Rechtsextremismus und Rassismus unternehme – und schon zückte ein Geheimdienstmitarbeiter in Dresden den Stift oder drückte auf den Speicherknopf.

Wenn das alles ein Grund ist, dass Verfassungsschützer tätig werden, dann ist die Behörde für unsere Demokratie nicht das Schutzschild, das sie sein soll. Sondern zuweilen sogar eine Gefahr.

Von Matthias Puppe