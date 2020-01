Sachsens Verfassungsschutzchef Meyer-Plath sagt im Terrorprozess aus

Dresden

Sachsens Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath ist am Donnerstag beim Prozess gegen die rechtsextreme Terrorgruppe „Revolution Chemnitz“ als Zeuge geladen. Der Landeschef des Inlandsgeheimdienstes soll auf Antrag der Verteidigung Auskunft darüber geben, ob unter anderem der Rädelsführer der Gruppe, Christian K., als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und ob die Behörde von den Planungen der Männer wusste. Christian K. hatte sich nachweislich in der Vergangenheit mehrfach beim Geheimdienst angeboten.

Der Generalbundesanwalt wirft den acht Mitgliedern von „Revolution Chemnitz“ vor, einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. Die Gruppe hatte sich nach dem Tod des Chemnitzers Daniel H. über einen Chat zusammengefunden und griff anschließend in einer geplanten Aktion auf der Chemnitzer Schlossteichinsel Migranten und mutmaßliche politische Gegner an. Laut Recherchen der Ankläger soll dieser Angriff ein Testlauf für einen größeren Angriff am 3. Oktober 2018 in Berlin gewesen sein.

Von Matthias Puppe