Radebeul

Das Panorama: Sensationell. Auch an diesem Wochentag, an dem die Sonne nicht konsequent ihren Beitrag zur Idylle leistet. Schloss Wackerbarth ist eine Augenweide, Glanz und Gloria Sachsens. Eigentlich wie immer. Doch nichts ist wie immer, Menschen fehlen. Die Sitzgruppen unterhalb des Belvedere – leer. Der sonst mit Autos, Wohnmobilen und Bussen sehr volle Parkplatz – leer. Das Restaurant – geschlossen. Immerhin, man kann durch den Park spazieren und wenigstens die Vinothek des laut Eigenwerbung „Erlebnisweingutes“ ist geöffnet. Wein ist zum Glück Lebensmittel. Doch der Andrang ist im Vergleich zu früheren Zeiten überschaubar.

Gearbeitet wird trotz der merkwürdigen Ruhe. Einige Leute sind an den Terrassen oberhalb des Schlosses dabei, Weinreben an die Drahtrahmen anzubinden. „Eine typische Arbeit jetzt, denn der Rebschnitt ist vorbei“, erklärt Jürgen Aumüller. Offiziell nennt er sich „Önologischer Leiter“ des Staatsweingutes Wackerbarth. „Sie können auch Kellermeister schreiben, das versteht jeder.“ Rebschnitt, Anbinden oder Bodenbearbeitung, die Dinge, die jetzt anstehen, könnten halt nicht im Homeoffice erledigt werden, sagt er noch. Klar, Corona.

Kellermeister Jürgen Aumüller in den Weinbergen von Schloß Wackerbarth. Quelle: Nora Börding

500 Veranstaltungen abgesagt

Für Weinbautriebe hat die Pandemie viele Facetten. 500 Veranstaltungen musste die Sächsische Staatsweingut GmbH Schloss Wackerbarth wegen der Pandemie bisher absagen: Hochzeiten, Tagungen, Firmen- und Familienfeiern. Dazu die Ausfälle in anderen Bereichen: die Schifffahrt, der Kulturpalast und so weiter. „Wir waren sonst immer auf 23 Weihnachtsmärkten“, sagt Sonja Schilg. Dass 2020 keiner stattfand, braucht sie nicht extra erwähnen, das weiß jeder. Die Geschäftsführerin der GmbH erzählt aber auch von der anderen Seite der Medaille. „Nach dem ersten Lockdown haben wir uns schnell erholt. Im Sommer ist der deutsche Binnentourismus stark angestiegen. Viele waren zum ersten Mal hier, und alle waren begeistert. So hatten wir vor dem zweiten Lockdown sogar ein Besucher- und Ertragswachstum!“ Mitte November kam dann das nächste Aus, das sei besonders bitter gewesen. „Da haben wir sechs ertragsstarke Wochen verloren.“ Bilanz des Corona-Jahres 2020: Ein minimaler Verlust, aber 190 000 Besucher, so wie jedes Jahr.

Für Jürgen Aumüller sind andere Zahlen wichtig. Die vom Regenmesser zum Beispiel. Oder die am Thermometer. Das Jahr 2020 sei schwierig gewesen: Trockenheit, Unwetter mit Hagel, an sieben Nächten Spätfröste, es gab Ernteeinbußen. „Aber geringere Menge bedeutet auch bessere Qualität.“ 2021 sieht es ganz gut aus. „Wir haben bisher ein normales Jahr“, sagt Aumüller. Er meint die Vegetation.

Anstehen an der Vinothek

Acht Kilometer weiter Richtung Meißen liegt direkt an der viel befahrenen Dresdner Straße das Weingut Schuh. Auch hier hat die Vinothek geöffnet. Leute stehen davor Schlange! Hat wohl auch damit zu tun, dass maximal nur zwei Personen in den Laden dürfen, maskiert selbstverständlich. Martina Schuh hält die Stellung und kann über mangelnde Kundschaft nicht klagen.

Martina Schuh, Seniorchefin im Familienbetrieb Schuh, hat das Weingut 1990 gemeinsam mit ihrem Mann Walter Schuh gekauft. Quelle: Nora Börding

Die Senior-Chefin ist mit ihrem Mann Walter 1990 von Mesenich an der Grenze zu Luxemburg nach Sachsen gekommen, sie haben das Weingut aufgebaut und in den letzten 30 Jahren allerhand erlebt. „Zweimal hatten wir Hochwasser, das hat uns schon sehr zugesetzt. Aber so etwas wie Corona hatten wir noch nicht“, sagt sie.

Martina Schuh bestätigt den Trend, den fast alle Winzer in Deutschland beobachten: Ausfälle in der Gastronomie, aber steigender Umsatz im Ab-Hof-Verkauf oder im Onlineshop. Getrunken wird immer.

Die erhöhten Umsätze im Direktverkauf (mit besseren Margen für die Winzer!) würden die Verluste aber kaum kompensieren. Überall dasselbe Lied – oder Leid: Abgesagte Veranstaltungen, keine Weinfeste, keine Weihnachtsmärkte, Verkostungen nur noch online. Zum Weingut Schuh gehören auch Beherbergungsmöglichkeiten. „Aber in den elf Gästezimmern hat seit November niemand mehr übernachtet“, sagt Martina Schuh.

Die Strategie für 2021? „Wir müssen flexibel sein. Aber wir haben Veranstaltungen jetzt schon zum dritten Mal verlegt, erst vom Frühjahr 2020 auf November 20, dann auf April/Mai 21 und jetzt auf Oktober/November 21. Das kann so nicht weitergehen. Wir tauschen jetzt gekaufte Karten gegen Wein.“

Der Prinz hat Zorn im Bauch

Weiter geht’s durch Meißen hinauf nach Proschwitz, zum Prinzen. Schloss Proschwitz ist ein wahres Schmuckstück geworden, gerade wird wieder gewerkelt. Doch bevor Georg Prinz zur Lippe davon erzählt, muss er seinem Ärger Luft machen. „Ich habe Zorn im Bauch“, sagt Sachsens bekanntester Winzer, und das hat – Überraschung! – nichts mit Corona zu tun. Ende März hat der Stadtrat von Meißen mit einer Stimme Mehrheit sein Projekt abgeschmettert. Prinz zur Lippe wollte ein altes Mühlenareal oberhalb des Schlosses wiederbeleben und zwei verfallene Gebäude zu einem Gästehaus umbauen. „Linke und AfD haben gemeinsam dagegen gestimmt und so das Projekt verhindert“, sagt der Prinz, der seine Wut kaum verbergen kann. Er spricht von „reinstem Klassenkampf“ und „purer Ideologie“. Das Projekt sei schon lange geplant, doch 2016 sei das angrenzende Landschaftsschutzgebiet, ohne dass er informiert wurde, erweitert worden. „Es geht um 300 Quadratmeter!“

Georg Prinz zur Lippe in Schloß Proschwitz. Quelle: Nora Börding

Der Ärger im Stadtrat ist nicht sein einziges Problem. Sein langjähriger Weinbauleiter Walter Beck fällt wegen Krankheit länger aus, und natürlich setzt auch den Machern in Proschwitz die Pandemie zu. „Die Krisensituation durch Corona ist unsere Hauptbaustelle“, sagt zur Lippe. „40 Prozent unserer Weine gehen in die Gastronomie, weltweit, auf Kreuzfahrtschiffe und Flughäfen. Das alles ist einfach weggebrochen.“

Auch bei Proschwitz hat der Umsatz im Direktverkauf zugelegt. „Aber von den 40 Prozent Verlust bleiben halt immer noch 25 Prozent, und das ist ein Millionenbetrag.“ Kein Wunder, dass auf einer Betriebsversammlung kürzlich einer seiner 60 Mitarbeiter nach der Sicherheit der Arbeitsplätze fragte. Der Chef konnte den Mann beruhigen. „Wir tragen alle Mitarbeiter durch die Krise.“

„Wir hirschen uns hier so durch“

Grundsätzliche Frage an den Prinzen: Wie sehr steht in Zeiten von Corona-Bürokratie, Stadtrat-Stress, Betriebsführung und Dutzend anderer Baustellen überhaupt noch der Sinn für das Winzer-Dasein? „Ich bin jeden Tag im Weinberg“, antwortet er. Also ab in den Weinberg. Beim Gang durch die Rebzeilen oberhalb des Schlosses – man kann die verfallenen Mühlen-Gebäude gut sehen – ist ein ganz anderer Prinz zur Lippe zu erleben. Es scheint, als sei er da wirklich in seinem Element. Fachkundig erklärt er, was eine „Frostrute“ ist. Er prüft, ob schon Saftfluss da ist (noch nicht). Und mit fast kindischem Vergnügen beschreibt er das „Mausohrstadium“ bei den Trieben. Da glaubt man ihm aufs Wort, wenn er sagt: „Ich wäre bei mir gerne Gärtner geworden.“ Ist er aber nicht, er hat einen Betrieb zur führen und ein Schloss zu verwalten. Wie schwer das Jahr 2021 für sein Weingut wird, weiß noch niemand. „Wir hirschen uns so durch“, sagt er. Konkret bedeutet durchhirschen erst mal die Absage von Veranstaltungen, das Rosé-Fest zum Beispiel, auch die Proschwitzer Ausfahrt. Die Proschwitzer Parklust Ende Juni steht ebenfalls auf der Kippe. Durchhirschen bedeutet aber auch Hoffnung. „Aus dem letzten Jahr wissen wir: In dem Moment, wo es Lockerungen gab, gab es einen Riesenansturm. Es wird wieder einen großen Boom geben, davon bin ich überzeugt.“

Für den Boom rüstet sich der Prinz mit einer neuen Vinothek. Die entsteht gerade gegenüber dem Schloss im ehemaligen Kutscherhaus. Zwei Leute werkeln auf der Baustelle mit feinsten Materialien, alles sehr chic und stimmig. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass das ein weiteres Schmuckstück wird. Am 15. Mai soll die Vinothek eröffnet werden. Wie bitte, in vier Wochen? Ist das in diesen Zeiten nicht sehr ambitioniert? „Wir schaffen das“, sagt Georg Prinz zu Lippe.

Diese Art von trotzigem Optimismus hat er mit vielen Kollegen gemeinsam. Martina Schuh meint: „Es wird weitergehen.“ Jürgen Aumüller sagt: „Das Glas ist halb voll. Um gesund zu bleiben, muss der Mensch ab und zu genießen.“

Von Uwe Köster (Text) und Nora Börding (Fotos)