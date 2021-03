Leipzig

Die ursprünglich beschlossene Osterruheregelung mit Gründonnerstag als Feiertag ist Geschichte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte an, dies nicht umzusetzen und entschuldigte sich bei der Bevölkerung. In der sächsischen Wirtschaft wird das begrüßt.

„Die Bundeskanzlerin hat das einzig Richtige getan und die Notbremse für die fragwürdige Schließung von Betrieben und Geschäften gezogen“, sagt Kristian Kirpal, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig. Zu viele ungeklärte rechtliche und praktische Fragen rund um den geplanten Zusatz-Lockdown an den Ostertagen haben im Raum gestanden. Somit sei weiterer Schaden von der ohnehin schon schwer belasteten Wirtschaft vorerst abgewendet worden, meint Kirpal.

Kirpal und Gröhn drängen auf mehr Tempo beim Impfen

Der Leipziger IHK-Präsident fordert, dass alle politisch Verantwortlichen daraus nun Lehren ziehen. „Mit übereilten nächtlichen Beschlüssen ohne Rückhalt bei Unternehmen und Bürgern und ohne Berücksichtigung der erheblichen Auswirkungen in der Praxis kann es nicht gelingen, den gerade abermals zunehmenden Herausforderungen bei der Bewältigung der Pandemie gerecht zu werden. Hier stellt sich immer deutlicher heraus: Nur eine erhebliche Beschleunigung beim Impfen wird den entscheidenden Durchbruch bringen.“

Mehr Tempo beim Impfen fordert auch Claus Gröhn, Präsident der Leipziger Handwerkskammer. Das Bild, das Deutschland da bisher abliefere, sei kläglich. Zudem sollten wichtige Fragen in der Corona-Krise nicht länger in kleiner Runde zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten entschieden werden. „Das Chaos der letzten Bund-Länder-Schalte macht überdeutlich, dass endlich wieder das Parlament mit einbezogen werden muss“, sagt der Leipziger Handwerker-Chef.

Deutschland könnte viel weiter in der Bekämpfung der Infektion sein, wenn man nicht in den vergangenen Jahrzehnten das Gesundheitswesen so massiv heruntergefahren hätte, bemerkt Gröhn weiter. Er hoffe, dass aus den Fehlern die richtigen Lehren gezogen werden.

„Beschluss führte branchenübergreifend zu großen Unsicherheiten“

Auch bei der IHK Chemnitz wird die Entscheidung des Bundes zur Rücknahme der Osterruhe begrüßt. „Der Beschluss, den 1. und 3. April als Ruhetage zu deklarieren, hat branchenübergreifend zu großen Unsicherheiten geführt“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Hans-Joachim Wunderlich. Dass die Bundeskanzlerin diese Entscheidung nun zurücknimmt, ist für die Wirtschaft eine gute Botschaft. Es verdient gerade vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen großen Respekt, eigene Fehler einzugestehen und zu korrigieren. Die Wirtschaft benötigt auch in Zukunft Vertrauen in die Politik, also Planungssicherheit und Verlässlichkeit.“

Auch in Thüringen reagierten Wirtschaftsverbände froh über den Stopp der Ruhetagsregelung zu Ostern. „Unser Druck für die Wirtschaft hat sich gelohnt – die Rücknahme der Osterruhe ist richtig“, erklärte der Präsident der Industrie- und Handelskammer Erfurt, Dieter Bauhaus.

„Den Frust über das Hin und Her hätte ich den Firmen gern erspart“

Allerdings stelle das Hin und Her um den Ruhetag das derzeitige Pandemie-Krisenmanagement in Deutschland in Frage. „Den Frust über eine zunächst nicht nachvollziehbare und dann plötzlich kassierte Regelung zu den Ruhetagen hätte ich den Unternehmen gern erspart“, so Bauhaus.

Für den Verband der Wirtschaft Thüringen (VWT) war die Ruhetagsregelung von vornherein nicht durchsetzbar. „Weder rechtlich noch in der Bevölkerung“, sagt Verbandssprecherin Ute Zacharias. Es sei verwunderlich, dass ein solches Vorhaben nicht vor dem Bund-Länder-Treffen gründlich geprüft worden sei.

Die Handwerkskammer in Halle hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Rücknahme der Osterruhe begrüßt. „Unternehmer brauchen einen verlässlichen Planungshorizont und klare Perspektiven. Wirtschaft ist auch Psychologie“, sagt Dirk Neumann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, am Mittwoch. Wenn die Politik nicht umdenke, würden viele Betriebe die kommende Zeit nicht überstehen können. Daher begrüßen er die Rücknahme, so Neumann.

Von Andreas Dunte