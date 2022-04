Grimma/Nünchritz

Drei der vier Kessel im Heizkraftwerk des Chemieherstellers Wacker sind immer in Betrieb. Wer durch eine kleine Öffnung an der Stirnseite guckt, kann sich davon überzeugen. Hier lodert die Flamme, damit die Produktionsstätten auf dem Gelände nicht stillstehen. Von den Kesseln aus führen Rohre den Wasserdampf in die Fabrikteile – dort wird er benötigt, um unter anderem Silikone oder Polysilizium herzustellen. Zwar ist es Wacker in den vergangenen Jahren gelungen, knapp 70 Prozent der notwendigen Energie für das Heizkraftwerk durch Wärmerückgewinnung aufzubringen. Aber für den Rest wird noch immer Erdgas benötigt – und das ist ein Problem.

Der Chemiekonzern will grün werden

Der Chemiekonzern will in Nünchritz in den nächsten Jahren den Umstieg auf die grüne Produktion schaffen. Maximal effizient soll die Produktion gestaltet werden, die Prozesse sollen CO2-neutral sollen ablaufen. Der Einsatz von Erdgas passt da nicht wirklich ins Konzept.

Auch der Krieg in der Ukraine und die Debatte über russische Gaslieferungen hat den Druck erhöht. „Wir sind mit einer Situation konfrontiert, von der wir vor sechs Wochen noch nicht dachten, dass sie kommt“, sagt Werksleiterin Jutta Matreux. Immer wieder redet sie regelrecht beschwörend auf Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, der an diesem Donnerstag das Werk mit den rund 1500 Mitarbeiterin besucht. Der Freistaat müsse endlich mehr bei den erneuerbaren Energien und vor allem beim Wasserstoff tun. „Zubau! Zubau! Zubau!“, lautet das Credo von Matreux. Dulig kann ihr nur beipflichten.

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) im Gespräch mit der Leiterin des Nünchritzer Werks von Wacker Chemie, Jutta Matreux: Der Chemiekonzern will grün werden und benötigt dafür Wasserstoff. Matreux appeliert beim Besuch des Ministers, dass Wichtigste sei: „Zubau! Zubau! Zubau!“ Quelle: Ronald Bonß/SMWA

Dulig: „Energieträger der Zukunft“

Der SPD-Mann reist einen Tag durch Sachsen, um für das Thema Wasserstoff zu werben. Denn bislang ist der Freistaat bei den grünen Technologien nicht wirklich auf Touren gekommen. Die Landesregierung hat erst neulich eine Wasserstoffstrategie beschlossen, mit deren Hilfe ein eigener Wirtschaftszweig rund um das Element in Sachsen entstehen soll: Eine Prognose verspricht 4800 neue Jobs und einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht aber nicht mal schleppend voran. Er ist in den vergangenen Jahren fast zum Erliegen gekommen.

Dabei sind Windkraft oder Solarenergie essenziell, wenn es um den sogenannten „grünen Wasserstoff“ geht, dem sich Sachsen verschreiben möchte. Mithilfe von Wind, Sonne und Wasserkraft soll Wasser in seine Bestandteile aufgespaltet werden. Der Wasserstoff kann anschließend für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Einen „Energieträger der Zukunft“ nennt ihn Dulig.

„Henne-Ei-Problem“: die fehlende Infrastruktur

In Nünchritz wollen sie den Wasserstoff nicht für das Heizkraftwerk nutzen. Der Wasserstoff der Zukunft soll in die Produktion einfließen. Schon jetzt wird er mit einem Reinheitsgehalt von 99,999 Prozent für die Herstellung benötigt. Er muss aufwendig unter Einsatz von Erdgas in einer speziellen Anlage hergestellt werden. Künftig könnte man den Wasserstoff, der durch ein deutsches Versorgungsnetz fließen soll, einfach aufarbeiten, bis er die notwendige Qualität hat. Das wäre eine Lösung, wie sie der Werksleitung vorschwebt: Es helfe bloß nicht, wenn allein der Wasserstoff ökologisch hergestellt sei, sagt Matreux. „Wir brauchen jetzt die Infrastruktur.“

Dulig spricht vom „Henne-Ei-Problem“: Braucht es zunächst die Infrastruktur, damit möglichst viele Industriekunden auf den Wasserstoff setzen? Oder müssen erst viele Industriekunden auf den Wasserstoff setzen, bis auch der Staat das Versorgungsnetz schafft?

„Grüne“ Kehrmaschinen

Theoretisch wäre es möglich, ein Teil des bestehenden Gasnetz für den Wasserstoff zu nutzen. Auch Lösungen, bei dem sich Erzeuger und Industrie in einzelne Regionen zu einem Wasserstoff-Netzwerk verbinden, sind denkbar. Nur Abwarten, da ist Dulig sich sicher, ist der falsche Ansatz. „Sachsen hat im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Chance, deutlich schneller zu sein“, sagt er. Im Grunde könne man mit dem Know-how alle Stufen der Wasserstoff-Wertschöpfung binnen kürzester Zeit aufbauen. Abnehmer, Produzenten und Verteilmöglichkeiten gebe es.

Blick in die Werkshall von Faun Viatec in Grimma. Dort entstehen unter anderem auch Kehrfahrzeuge, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Immer mehr Kommunen interessieren sich für die Maschinen mit „grünen Antrieb“. Quelle: Ronald Bonß/SMWA

Beim Nutzfahrzeuge-Hersteller Faun Viatech in Grimma zeigen sie bereits, was mit Wasserstofftechnik möglich ist. Dort rüsten sie große Kehrmaschinen, die die Straßen reinigen, mit Brennstoffzellen-Antrieben aus. In diesem Jahr sollen noch fünf weitere Wasserstoff-Fahrzeuge gebaut werden, sagt Geschäftsführer Helmut Schmeh, während er Dulig durch die Hallen führt. Bei einer Produktion, die täglich eine neue Kehrmaschine fertigt, mag diese Summe gering anmuten. Die Nachfrage beispielsweise bei Kommunen wachse aber, sagen sie bei Faun Viatech. Auch Flughäfen hätten Interessen an den „grünen“ Fahrzeugen. Und das, obwohl der Umbau wegen des Wasserstoff-Antriebs doppelt so teurer ausfällt wie bei herkömmlichen Kehrfahrzeugen.

Geschäftsführer: „Wir brauchen Tankstellen“

Dulig darf am Ende der Besichtigung selbst hinters Steuer eines der neuen Vorzeige-Fahrzeuge. Die Bürsten drehen sich, das Wasser läuft – und der Minister fährt mit der Kehrmaschine eine Runde um den Hof. Dafür gibt es die notwendige Energie. Doch auch aus Grimma nimmt Dulig einen Appell mit. Man brauche ein Versorgungsnetz, wenn die Technologie nicht scheitern solle, sagt Geschäftsführer Schmeh: „Der Wasserstoff muss irgendwoher kommen. Wir brauchen Tankstellen.“

Von Kai Kollenberg