Die sächsische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt - die Summe aller produzierten Waren und Dienstleistungen - stieg preisbereinigt um 0,5 Prozent im Vergleich zu 2018, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Damit lag Sachsen unter dem bundesweiten Zuwachs von real 0,6 Prozent.

Wachstumstreiber seien vor allem das Baugewerbe (plus 4,5 Prozent) und der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe und Kommunikation (plus 2,8 Prozent) gewesen. Ein Minus in der Bruttowertschöpfung gab es mit 1,9 Prozent im produzierenden Gewerbe. Für den Dienstleistungssektor insgesamt wurde ein Plus von 1,5 Prozent verzeichnet.

Daten zur Wirtschaftsentwicklung im ersten Halbjahr 2020, in denen sich die Corona-Pandemie widerspiegeln wird, erwartet die Behörde voraussichtlich Ende September.

Von dpa