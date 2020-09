Sachsens Wirtschaftsminister Dulig auf Österreich-Tour: „Es geht viel um Corona“

Dresden/Wien

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) besucht in den nächsten Tagen Österreich. Die geplanten Stationen seiner ersten Auslandsreise in diesem Jahr sind ab Montag die Hauptstadt Wien und Linz, Hauptstadt des Bundeslandes Oberösterreich. Dulig will neben der Wirtschaftsförderung auch Kontakte zwischen österreichischen und sächsischen Kulturschaffenden vermitteln. LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel begleitet ihn und wird vom Besuch berichten.

„Jens, wo ist mein Ticket?“, fragt Martin Dulig seinen Sprecher. Der Wirtschaftsminister steht am Sonntag an Gleis 1 des Dresdner Hauptbahnhofs, und sein Zugticket dürfte gerade seine geringste Sorge sein. Denn Dulig will mit einer Delegation durch Österreich fahren, mit Referenten und Unternehmern. Auch die LVZ kommt mit. In Zeiten von Corona ist das spannend.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) besucht in dieser Woche Österreich. Quelle: Patrick Moye

Keine zwölf Stunden vor der Abfahrt drohte der Trip sogar zu scheitern: Die Wiener „Kronen-Zeitung“ berichtete, dass Deutschland Österreich zum Risikogebiet erklären könnte. Bis Sonntagfrüh ließ sich die Information nicht verifizieren, auch nicht über die Kontakte des sächsischen Vize-Regierungschefs. Und so hat Dulig einige Stunden später in einem tschechischen „Mitropa“-Speisewagen Platz genommen und erzählt bei Pils und Schnitzel, warum er fünf Tage lang reisen will, nach Wien und nach Linz.

„Es geht viel um Corona“, sagt Dulig. Der SPD-Mann will erkunden, wie die österreichische Wirtschaft, insbesondere die kreative, durch die Corona-Krise gekommen ist. In Gesprächen will er selbst auf neue politische Ideen kommen. Nur: Ist es das alles wert, gerade jetzt? Was, wenn sich einer ansteckt? Wenn die Dulig-Delegation einen Infizierten zurück nach Sachsen bringt? „Es gibt zur Zeit immer ein Risiko“, sagt Dulig. „Ich glaube aber, dass sich die Folgen der Krise nur im europäischen Austausch bewältigen lassen.“ Wahrscheinlich ist es so: Um die Krise zu stemmen, muss man ihr ins Auge sehen.

Dulig zieht seine geblümte Mundschutzmaske herunter und nimmt einen Schluck Bier. Er erzählt von früheren Reisen, nach Südkorea oder China. Als im Oktober 2017 der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich zurücktrat, fuhr Dulig gerade durch Holland. Was waren das für aufregende Reisen. Gut möglich, dass diese hier seine aufregendste wird.

Von Josa Mania-Schlegel