Wilkau-Haßlau

Es bleiben viele Fragezeichen. Einen Tag, nachdem der Süßwarenhersteller Haribo das Ende der Gespräche mit Katjes verkündet hat, steht die Frage nach der Zukunft vieler Beschäftigter sowie des Standortes Wilkau-Haßlau noch immer im Raum. In einer Presseerklärung teilte Haribo am Montag mit, dass man „die Fläche im Sinne der Bürger nutzen“ wolle.

Die Bemühungen von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) um einen Erhalt des Werks in Südwest-Sachsen waren somit erfolglos. Dulig hatte in den vergangenen Wochen den Haribo-Konkurrenten Katjes als Kaufinteressenten ins Spiel gebracht. Umso überraschender klingt nun die Entscheidung des Unternehmens aus Emmerich: Man habe sich gegen ein Kaufangebot entschieden. Grund ist dabei auch, welche Bedingungen der Fruchtgummihersteller in der Fabrik Wilkau-Haßlau vorgefunden hat, wie eine Konzernsprecherin erklärt. „Nach einem Vor-Ort-Besuch wurde klar, dass eine Herstellung von vegetarischen Katjes-Produkten auf Grund der baulichen Substanz dort nicht möglich ist.“ Zu allen anderen Verhandlungsdetails haben beide Unternehmen eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet.

Körber (CDU): „Es wurden falsche Hoffnungen in der Belegschaft geweckt.“

Eine Tatsache, die vor allem Gewerkschaftssekretär Thomas Lißner (Nahrung Genuss Gaststätten) wütend macht. „Haribo hat alles dafür getan, dass Katjes nicht das Werk übernimmt“, sagt er. Dass der Standort Wilkau-Haßlau unattraktiv für eine Übernahme ist, liege nicht nur an der alten Bausubstanz. „In den Wochen vor der Werksbesichtigung mit Katjes hat Haribo die Fabrik leer geräumt“, kritisiert Lißner. Sämtliche Maschinen, selbst solche aus der Vorwendezeit, seien abmontiert worden. „Das ist eine riesen Sauerei.“

Der Bundestagsabgeordnete Carsten Körber (CDU) möchte hingegen die Wogen glätten. „Haribo einseitig die Schuld zuzuschieben, deckt sich nicht mit meinem Kenntnisstand“, sagt Körber, der jedoch nicht weiter auf Details eingehen möchte. Auch er habe sich zur Verschwiegenheit erklärt. Vielmehr kritisiert der Zwickauer das Vorpreschen von Minister Dulig im Februar. „Herr Dulig hat mit seiner Ankündigung zwar einen Pyrrhussieg in der Öffentlichkeit erlangt. Letztlich hat er damit aber falsche Hoffnungen in der Belegschaft geweckt.“

Martin Dulig (SPD): „Das Goldbären-Image hat tiefe Kratzer bekommen.“

Der Wirtschaftsminister reagiert auf diese Aussage irritiert. „Mir wäre eine solche Aussage peinlich. Als Wirtschaftsminister ist es meine Aufgabe, mich um Arbeitsplätze und die Zukunft des Standortes Sachsen zu kümmern“, sagt Dulig in einem Telefonat mit der LVZ. Nur mit seinem Zutun sei es überhaupt möglich gewesen, Katjes an den Verhandlungstisch zu holen. Von Haribo ist Dulig „bitter enttäuscht“. Dass der Konzern aus Grafschaft sich nun um eine Nachnutzung kümmern möchte, kauft der SPD-Minister ihnen nicht ab. „Haribo braucht jetzt nicht von seiner sozialen Verantwortung sprechen“, so Dulig. „Das Goldbären-Image hat tiefe Kratzer bekommen.“

Reportage: Wie Wilkau-Haßlau um sein Haribo-Werk kämpft

Wie es in Wilkau-Haßlau weitergeht, bleibt offen. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) muss sich in den kommenden Wochen mit vielen drängenden Fragen auseinandersetzen. Da ist zum einen der Wegfall der Gewerbesteuer, der in zukünftige Haushalte ein Loch von rund einer Millionen Euro pro Jahr reißt. Es wird außerdem schwierig, das alte Fabrikgelände weiterhin industriell zu nutzen. Wichtige Genehmigungen für den Immissions- und Emissionsschutz laufen aus. Einen Vorschlag, was letztlich auf dem Gelände passieren soll, habe Haribo bisher noch nicht gemacht, so Feustel. „Es ist alles einfach nur enttäuschend“, sagt das Stadtoberhaupt. Man habe bis zuletzt gehofft, einen Nachfolger zu finden. Für die 39 Beschäftigten, die bisher noch keine neue Arbeit gefunden haben, ist Feustel indes optimistisch. „Wir wollen jeden und jede von ihnen in unserer Region unterbringen. Das ist machbar.“

Von Max Hempel