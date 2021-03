Leipzig

Die Not muss schon deutlich zu spüren sein, wenn sich alle drei großen Verbände der Wohnungseigentümer in Sachsen zu einem gemeinsamen Positionspapier veranlasst sehen. Diesen Mittwoch war es soweit. Erstmals wurde ein solches Papier mit Forderungen an die Regierenden im Freistaat und im Bund bei einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. „Wir sind nicht die Leibeigenen der Politik“, machte Mirjam Luserke gleich zu Beginn die Stoßrichtung klar.

Luserke leitet seit 2020 den Verband der sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG) mit 19 Prozent Marktanteil. Das Wohnen sei zu einem begehrten Feld für die Profilierung der Parteien geworden, meinte sie mit Blick auf das aktuelle Superwahljahr. Parteipolitisches Interesse für das Thema Wohnen sei ja grundsätzlich gut. Das Ergebnis dürfe aber nicht „gesellschafts- und wirtschaftsschädigend, ideologisch und undifferenziert“ ausfallen.

Mietpreisbremse trotz hohen Leerständen?

Obwohl der Wohnungsleerstand sachsenweit bei 9,5 Prozent liege, arbeite die schwarz-rot-grüne Regierung an der Einführung einer Mietpreisbremse, so Rainer Seifert, Direktor des hiesigen Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw). Ihm gehören kommunale, private und kirchliche Unternehmen an. Marktanteil: gleichfalls 19 Prozent. „Wir haben in Sachsen mit einer Durchschnittsmiete von 5,40 Euro pro Quadratmeter bezahlbaren Wohnraum und auch nicht in Dresden und Leipzig einen angespannten Wohnungsmarkt, der die Einführung einer Mietpreisbremse rechtfertigen würde“, sagte Seifert.

Echte Probleme eher im ländlichen Raum

Die Rathäuser in Dresden und Leipzig hätten „geschönte Zahlen“ an die Staatsregierung gemeldet, um die Einführung der Bremse zu rechtfertigen, kritisierte René Hobusch. Er ist Präsident von Haus & Grund Sachsen, also jenem Verband, der die Interessen der über 60 Prozent privaten Eigentümer am intensivsten vertritt. Hobusch bewirbt sich gerade für die FDP um ein Bundestagsdirektmandat im Leipziger Norden. Künstlich gedeckelte Mieten in den beiden Metropolen verstärkten nur das Ausbluten des ländlichen Raumes, warnte er. „Dort steigt der Leerstand, dort ruhen die echten Probleme des Wohnungsmarktes.“

Gemeinsam verlangten die Verbände „eine objektive, an den realen Fakten gemessene Diskussion und eine von der Regierung gelebte nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes“. Konkret müsse die Politik alle Pläne für eine Mietpreisbremse stoppen und auch bei den hier folgenden Themen schleunigst ihren Kurs ändern.

Pandemie-Einbußen bei Gewerbemietern

Corona-Folgen: Etwa 70 Prozent der gewerblichen Mieter hätten wegen der Pandemie Zahlungsstundungen erhalten. Spätestens, wenn die Insolvenzantragssperre nicht mehr gilt, sei mit vielen Insolvenzen zu rechnen. Der Staat solle den Betroffenen die Ausfälle ersetzen und die Wohnungswirtschaft „endlich als systemrelevant“ einstufen – damit zum Beispiel Hausmeister oder Havariehelfer eine Kinder-Notbetreuung in den Kitas nutzen können.

Klima-Steuer: Die seit Jahresanfang 2021 geltende Kohlendioxid-Bepreisung koste jeden Monat im Schnitt acht Euro pro Wohnung. Es sei ungerecht, den Betrag überwiegend den Vermietern aufzubürden.

Grundsteuer-Reform: Sachsen will hier bis zum 1. Januar 2025 vom Bundesmodell Gebrauch machen, regelt aber in Anwendung der Länderöffnungsklausel die Bemessungsgrundlage selbst. Dabei würden mittlere Nettokaltmieten von 7,20 Euro pro Quadratmeter zum Ansatz gebracht, die fernab von den tatsächlich zu erzielenden Mieten im Freistaat liegen, so Hobusch. Die Wohnungsbestände mit niedrigeren Mieten würden am stärksten belastet, was dort fast zu einer Verdoppelung der Steuer führen könne. Es stehe zu befürchten, dass die wegen Corona sehr finanzknappen Kommunen sich nicht an ihre Versprechen halten, die Reform „aufkommensneutral“ umzusetzen. Dem solle die Landesregierung durch ein Hebesatzmoratorium vorbeugen.

Ohne Umlage keine Modernisierung

Modernisierungsumlage: Erst 2019 wurde der Satz, der nach Modernisierungen auf die Mieter umgelegt werden darf, von elf auf acht Prozent gesenkt, zudem auf zwei Euro pro Quadratmeter gedeckelt. Auf Bundesebene kämen jetzt neue Forderungen hinzu, den Satz auf vier Prozent zu verkleinern oder ganz abzuschaffen. Damit würden Häuser dem Verfall preisgegeben, warnten die Wohnungsverbände.

Ländlicher Raum: Die gerade erst in Sachsen beschlossenen Förderprogramme für den Erwerb und die Sanierung von Häusern in Dörfern und Kleinstädten reichten bei weitem nicht aus. Zinsvergünstigungen für Kredite brächten dabei fast keine Effekte. Es müsse vielmehr direkte Investitionszuschüsse geben. Gleiches betreffe auch die Förderung des Abrisses von Ruinen in den Ortskernen und die eventuell innovativen Nachfolgebauten. Um das Ausbluten des ländlichen Raums zu stoppen, müssten vor allem auch der Ausbau des Breitband-Internets sowie des öffentlichen Nahverkehrs viel schneller vorankommen.

Von Jens Rometsch