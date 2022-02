Leipzig

Die angekündigten Lockerungen der harten Corona-Regeln durch die Landesregierung stoßen in Sachsens Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel überwiegend auf Erleichterung. „Wir begrüßen das. Jetzt sind die Regelungen zumindest an die anderen Bundesländer angeglichen“, sagt der sächsische Dehoga-Hauptgeschäftsführer Axel Klein. „Es geht in die richtige Richtung.“ Dazu rechnet er auch den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld, der vom Bundesarbeitsministerium zunächst noch einmal bis zum 30. Juni verlängert wurde. Ursprünglich sollte die Regelung am 31. März auslaufen.

Leipziger Gasthaus-Brauerei Bayerischer Bahnhof startet wieder

Auch der Bayerische Bahnhof in Leipzig will nun ab kommenden Freitag, 16 Uhr, wieder öffnen. Die Gasthaus-Brauerei hatte im Januar vorübergehend geschlossen, weil der Umsatz unter den Bedingungen der Corona-Verordnung nicht ausgereicht habe, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, sagte seinerzeit Geschäftsführer Frank Wiegand. Nunmehr kann am Wochenende schon ab 11 Uhr wieder eingekehrt werden. In Auerbachs Keller in Leipzig dagegen herrscht noch Unsicherheit. „Möglicherweise haben wir noch den ganzen Februar geschlossen“, heißt es da.

Für die sächsische Linke geht deren wirtschaftspolitischer Sprecher, Nico Brünler, allerdings davon aus, dass sich die prekäre ökonomische Lage der Wirte mit den Neuregelungen nicht entscheidend verbessern wird: „Das Kneipensterben beruht vor allem auf der breiten Niedriglohn-Struktur, die das demografische Problem nur noch verschärft“, sagt er. Der inzwischen erhöhte Mindestlohn allein reiche nicht aus, schon wegen des Abstandsgebots zu höheren Lohngruppen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Landestourismusverband Sachsen (LTV) begrüßt die Maßnahmen ebenfalls. LTV-Präsident Jörg Markert spricht von einem „Schritt in die richtige Richtung“. So könnten beispielsweise nicht-touristische Reisen, unter anderem Dienstreisen, zukünftig unter 3G möglich sein. Damit zöge Sachsen mit anderen Bundesländern gleich. Markert: „Ich halte dies für eine gute Entscheidung, das hilft uns.“ Die nächsten wünschenswerten Schritte seien daher, die 3G Regelung für alle Übernachtungen und im Gastronomiebereich, wie es in Thüringen geplant ist. Man hoffe, dass Sachsen mit den Erleichterungen schnell wieder viele Gäste anziehen kann und dass die Wintersportgebiete die Saison nutzen können.

IHK fordert Perspektiven für Klubs und Bars

Auch die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) zu Leipzig findet die Lockerungen gut. „Insbesondere die Öffnungserlaubnis für Messen, die Wiedereinführung von 3G im Einzelhandel, die Abkehr von 2G plus in der Gastronomie und die Streichung der begrenzten Öffnungszeiten für die Gastronomie bedeutet einen echten Fortschritt für unsere durch die Pandemie schwer angegriffene Wirtschaft“, lobt Präsident Kristian Kirpal. Weiterhin kritisch zu bewerten sei indes das Öffnungsverbot für Klubs, Bars und Tanzeinrichtungen. Es könne nicht sein, dass diese Unternehmen über die Voraussetzungen für eine Wiederöffnung völlig im Dunkeln gelassen werden.

Susanne Punner, Direktorin des Seaside Park Hotels Leipzig, relativiert: „Es ist zwar schön, wenn gelockert wird. Aber das reicht bei weitem nicht aus.“ Sie wünsche sich, dass Hotellerie und Gastronomie nicht schlechter gestellt würden als Handel oder große Sportveranstaltungen. „Und, dass wir nicht einen Kontrollzwang auferlegt bekommen, der vor allem wieder zu viel Bürokratie führt.“

Handel erfreut über Abschaffung des „nutzlosen Instruments“

Gunter Engelmann-Merkel vom Einzelhandelsverband Sachsen sagt, in den zwei Jahren Pandemie sei der Handel von den verschiedensten Einschränkungen betroffen gewesen. Die Einführung von 2G habe das Infektionsgeschehen nicht positiv beeinflussen können, aber als zusätzliche schwere Bürde gewirkt. „Dass dieses nutzlose Instrument nun abgeschafft wird, ist nur der Realität geschuldet und der Tatsache, dass andere Bundesländer vorangingen“, konstatiert Engelmann-Merkel. „Es war auch höchste Zeit.“ Man sei froh, dass die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler nun freier agieren könnten. „Schließlich haben wir einen großen Teil unserer Kundinnen und Kunden ausschließen müssen.“

Die Landesregierung hatte am Dienstag angekündigt, dass die bestehenden Corona-Regeln ab dem 6. Februar gelockert werden. So sollen Restaurants und Cafés wieder ohne zeitliche Begrenzung öffnen dürfen, die strenge 2G-plus-Regel entfällt. Das Gleiche gilt für Hotels und Pensionen, wo nun wieder 3G vorgeschrieben ist. Auch im Handel soll künftig 3G verbindlich sein. All dies unter dem Vorbehalt, dass die Überlastungsstufe in Kliniken unterschritten wird. Sie liegt bei 1300 Betten auf Normal und 420 Betten auf Intensivstationen, die mit Corona-Patienten belegt sein müssten. Beide Werte werden derzeit aber weit unterschritten.

Von Roland Herold