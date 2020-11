Dresden

Es gibt nicht wenige, die sie gewarnt hatten – vor älteren Herren in dunklen Anzügen, vor einem Aufreiben in den politischen Mühlen oder einfach davor, übersehen zu werden. Tatsächlich ist nahezu jeder der gut gemeinten Ratschläge in der Realität bestätigt worden. Und auch nach einem Jahr im Landtag wird Lucie Hammecke hin und wieder noch mit einer Praktikantin verwechselt. „Respekt muss man sich erarbeiten. Dazu gehört, immer vorbereitet und fachlich gut zu sein. Andere Leute, Ältere, erhalten schon eher einen Vertrauensvorschuss“, sagt die Leipzigerin, die mit ihren 24 Jahren die jüngste Landtagsabgeordnete Sachsens ist.

Rasanter Aufstieg über die Grüne Jugend

Dass Lucie Hammecke überhaupt von ihrem ersten Jahr im Landtag berichten kann, hat einiges mit Zufällen, aber noch mehr mit ihrer Energie zu tun. Wäre ihr vor vier Jahren eine solche Karriere prophezeit worden, hätte sie sehr wahrscheinlich lächelnd abgewunken. Doch dann kam die Landtagswahl 2016, bei der die AfD in Sachsen-Anhalt mehr als 24 Prozent der Stimmen erhielt. Die heutige Landtagsabgeordnete wohnte damals noch bei ihren Eltern in Wolmirstedt, in der Nähe von Magdeburg, und durfte zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben: „Ich war erschüttert und wollte etwas tun, damit die anderen Parteien besser wahrgenommen werden. Deshalb bin ich zur Grünen Jugend gegangen.“

Danach wurde Lucie Hammecke mit einer Geschwindigkeit in die sächsische Landespolitik gespült, die ihresgleichen sucht: Ein paar Monate später wurde sie schon in den Landesvorstand gewählt, im Dezember 2018 kam dann die Anfrage, ob sie sich als Kandidatin für die Landesliste bewerben möchte – „nach einer Woche Bedenkzeit habe ich ja gesagt“. Über Platz neun zog der Neuling schließlich souverän in den Landtag ein. Nur wenige Tage vor der Sachsen-Wahl hatte die Politikwissenschaftsstudentin ihre Bachelorarbeit an der Universität Leipzig abgegeben: eine Medienanalyse zum Kandidatenwettlauf um den CDU-Vorsitz. Ihr Fazit lautet: Über Annegret Kramp-Karrenbauer ist deutlich weniger berichtet worden als zu den beiden Männern.

Großes Pensum als Landtagsabgeordnete

Seither hat sich ihr Leben auf den Kopf gestellt. „Ich habe viel weniger Zeit, spontan zu sein, sondern muss Prioritäten setzen und mit dem Terminkalender arbeiten, um mal Freundinnen zu treffen oder an einem Wochenende meine Familie besuchen zu können. Insgesamt ist der Organisationsaufwand sehr groß“, erzählt Lucie Hammecke, die nahezu täglich aus ihrer Leipziger Wohnung, wo sie mit ihrem Freund und der Mini-Aussie-Hündin Frieda lebt, in die Landeshauptstadt pendelt. Natürlich mit dem Zug, was sich für eine Grünen-Politikerin von selbst versteht – doch neben der Klimafreundlichkeit einen weiteren Positiv-Effekt hat: „Ich kann während der Fahrt arbeiten.“

Denn das Pensum einer Landtagsabgeordneten nimmt weder auf das jugendliche Alter noch auf die mangelnde Erfahrung irgendeine Rücksicht: Die 24-Jährige ist gleich in drei Ausschüssen (Recht und Verfassung, Schule und Bildung, Petitionen) festes Mitglied, daneben sitzt sie im Anstaltsbeirat der Justizvollzugsanstalt Regis-Breitingen, hält Schüler-Workshops und arbeitet mit diversen Initiativen und Vereinen zusammen. Darüber hinaus ist sie von ihrer Fraktion zur Sprecherin für Jugendpolitik sowie für Gleichstellung, Justizvollzug, Europa, Tierschutz und Petitionswesen gewählt worden. Im Landtagsplenum hat Lucie Hammecke zuletzt eine eindrucksvolle Erwiderung auf die Corona-Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) abgeliefert: „Auch wenn über uns alle derselbe Sturm hereinbricht, unterscheidet sich die Wetterfestigkeit unserer Boote stark“, mahnte die jüngste Abgeordnete, aus der ansonsten auch mal Worte wie „geil“ oder „cool“ sprudeln, und die so unverbraucht über Politik spricht, wie es selten ist.

Werbung für mehr Engagement

„Mein Tag könnte häufig 48 Stunden haben“, sagt die Jung-Politikerin, die ganz und gar nicht als abschreckendes Beispiel für Gleichaltrige herhalten möchte – im Gegenteil. „Ich kann verstehen, wenn nicht alle junge Leute in Parteien eintreten wollen. Schließlich gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen. In eine Partei zu gehen, ist nicht der einzige Weg, um Politik zu machen“, wirbt Lucie Hammecke insgesamt für mehr Engagement. Um etwas zu verändern, brauche es nicht zwangsläufig den Weg durch die politischen Ebenen: „Man sollte nicht unterschätzen, wie die öffentliche Debatte auf die Politik wirkt und sie mitbestimmt. Genau ein solches Agenda-Setting wird immer wichtiger. Es lohnt, sich zu engagieren, schon und gerade vor der eigenen Haustür.“

Lucie Hammecke ist bis 2024 in den Landtag gewählt worden. Was danach passiert, ist völlig offen – und das keineswegs nur, weil Wahlen nunmal offen sind: „Wenn morgen Landtagswahl wäre, würde ich sicherlich wieder kandidieren. Doch ich weiß nicht, was in vier Jahren sein wird.“ Vielleicht entscheidet sich die junge Frau dann doch für ihren ursprünglichen Plan: Lehrerin. „Mal sehen, was noch kommt“, sagt die 24-Jährige, die längst noch nicht genug zu haben scheint, lachend. Das Fazit ihrer ersten zwölf Monate im Landtag steht dagegen schon fest: „Politik ist noch vielfältiger und abwechslungsreicher, als ich gedacht hätte. Und, es kommt nicht darauf an, wie man sich engagiert, sondern dass man es tut.“

Von Andreas Debski