Wegen der hohen Infektionszahlen zieht Sachsen die neue Corona-Schutzverordnung vor. Ab Samstag tritt ein neuer Stufenplan in Kraft. Was wann genau gilt – die LVZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

In Halle in Sachsen-Anhalt gilt bereits seit Donnerstag Maskenpflicht in der Innenstadt. Ab Samstag zieht auch Sachsen nach. Quelle: Sebastian Willnow/dpa