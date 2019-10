Sachsens neue Linke-Doppelspitze sieht sich auch als Signal an die Bundespartei

Dresden

Wenn es noch eines Symbols bedurfte, dann war es wohl dieses: Nach der offiziellen Präsentation als neue Doppelspitze der sächsischen Linken am Donnerstag stehen Susanne Schaper (41) und Stefan Hartmann (51) nebeneinander auf der Terrasse des Landtags in Dresden - und lachen gemeinsam. Die Beiden sollen Mitte November die Nachfolge der noch amtierenden Parteichefin Antje Feiks (40) antreten, die nach zwei Jahren und der heftigen 10,4-Prozent-Schlappe zur Landtagswahl nicht erneut kandidieren wird. Die Rollenverteilung des Duos scheint bereits ausgemacht: Stefan Hartmann gilt als Analyst und Vordenker, Susanne Schaper hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Sozialexpertin gemacht, die anpackt.

Susanne Schaper aus Chemnitz ist Vize-Fraktionschefin im Landtag

Wie hart das ungleiche Paar, das unter normalen Umständen kaum zusammengefunden hätte, mit seiner Partei ins Gericht geht, wird schon während des ersten gemeinsamen Auftritts deutlich. „Wir müssen uns zurückbesinnen, wer wir sind, und die Kapitalismuskritik wieder in den Vordergrund rücken“, stellt Susanne Schaper klar. Gleichzeitig fordert die Chemnitzerin, die auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag ist, ihre Partei zu mehr Praxisnähe auf: „Wir müssen wieder authentischer werden und uns aus unserer Blase herausbewegen. Und wir müssen eine Sprache sprechen, die die Menschen verstehen.“

Stefan Hartmann aus Leipzig ist Mitglied im Bundesvorstand

Ähnlich formuliert es Stefan Hartmann aus Leipzig, der bislang eher im Hintergrund die Strippen zog und aktuell Mitglied im Bundesvorstand der Partei ist: „Wir sind die Partei der sozialen Frage und des Friedens. Wer beispielsweise gegen den Klimawandel auf dem Rücken der kleinen Leute kämpfen will, wird scheitern“, teilt er gleich mal gegen die Grünen aus. Das gemeinsame Ziel formuliert Susanne Schaper so: „Politik zum Anfassen machen.“

Das Duo vereint unterschiedliche Strömungen der Partei

Das Duo gilt als Zusammenführung von unterschiedlichen Strömungen in der Linken. „Wir wollen zeigen, dass wir die Zeichen der Zeit verstanden haben und ein deutliches Signal setzen“, erklärt die Noch-Vorsitzende Antje Feiks die Nominierung für den Parteitag, auf die sich die Verhandlungsgruppen der sogenannten Reformer und Traditionalisten geeinigt haben. Diese neue Einigkeit soll auch ein Leitantrag von Vertretern verschiedenen Strömungen für den November-Parteitag demonstrieren, der mit „Aufbruch 2020“ überschrieben ist und an etlichen Stellen die Defizite der Linken gnadenlos auflistet. So wird der „beschleunigte Niedergangsprozess“ als in weiten Teilen hausgemacht kritisiert und die Lage der Partei in ländlichen Regionen als dramatisch beschrieben. „Eines der zentralen Probleme ist unsere Selbstbeschäftigung“, macht Stefan Hartmann klar, der seiner Partei eine „Serie von Niederlagen seit 2008/2009“ attestiert.

Auswirkungen auf die Bundespartei erhofft

Die sächsische Parteiführung hofft deshalb, dass mit dem Führungswechsel - der sich daneben durch den gesamten Landesvorstand ziehen soll - auch auf die Bundesspitze auswirkt. Dort hatte es zuletzt unter anderem zwischen der aus Dresden stammenden Vorsitzenden Katja Kipping und der Fraktionschefin Sarah Wagenknecht sowie deren jeweiligen Lagern etliche Scharmützel gegeben. „Wir wollen es besser als die Bundesebene machen“, gibt Susanne Schaper die Richtung vor und verlangt, ab sofort „jedes Thema unter die soziale Frage zu stellen“.

Parteitag in gut drei Wochen

Wie groß der Rückhalt der Beiden tatsächlich ist, wird sich beim Parteitag zeigen müssen: In gut drei Wochen werden die Delegierten in Dresden über die Neubesetzung der Linke-Führung entscheiden. Momentan sind Susanne Schaper und Stefan Hartmann die einzigen Kandidaten. Doch es ist nicht ausgeschlossen, dass sich ein oder mehrere Herausforderer der Abstimmung stellen werden.

Von Andreas Debski