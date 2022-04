Dresden

Ein „fast unmoralisches Angebot“ nennt Armin Schuster den neuen Job, den er seit diesem Montag innehat. Vor mehr als 40 Jahren – am 1. Oktober 1980 – wurde er im bayrischen Coburg zum Polizeiwachtmeister beim Bundesgrenzschutz ernannt. Als Innenpolitiker machte er sich in den darauf folgenden Jahrzehnten in der Bundespolitik einen Namen. Nun hält der CDU-Mann die Ernennungsurkunde zum sächsischen Innenminister in der Hand. Eine „Riesenchance“ sei das, sagt der 60-Jährige: „Ich gestalte gerne und lasse mich weniger gerne gestalten.“

Kretschmer wünscht „viel Fortune“

Mit Schuster als neuen Innenminister hatten die wenigsten Beobachter in Sachsen gerechnet. In den letzten Tagen von Roland Wöllers (CDU) Amtszeit waren andere Namen kursiert, wer ihn als Innenminister ersetzen könnten. Erst am Freitag war durchgestochen worden, dass Kretschmers Wahl auf Schuster gefallen war. Beide kennen sich durch die gemeinsame Zeit in der Bundestagsfraktion. „Viel Fortune“ wünscht ihm Kretschmer bei der Ernennung – und „viel Vertrauen in der sächsischen Polizei.“

Schuster hat am Montag nur kurz Gelegenheit, seine politischen Grundsätze zu skizzieren. Ihm gelingt es aber, dabei andere Akzente als sein Vorgänger zu setzen: Wöller wurde zum Schluss – auch aus den Reihen der Polizei – eine intransparente Amtsführung vorgeworfen. Die Koalitionspartner von Grünen und SPD hielten dem Innenressort vor, Skandale möglichst lange unter der Decke halten zu wollen. Schuster plädiert dagegen für Offenheit.

Schuster plädiert für Transparenz

„Ich habe gelernt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass Du irgendetwas in diesem Land geheim halten kannst“, sagt Schuster. „Wenn Du untersuchen lässt, dann mach die Ergebnisse transparent. Das ist meine Maxime. Was immer es im Freistaat zu untersuchen gab und nicht transparent ist, werde ich transparent machen.“ Man müsse über Probleme sprechen und sie lösen.

Auch der Ministerpräsident fordert seinen neuen Minister auf, Fehler in den Reihen der Polizei offenzulegen: „Mein Anspruch ist, dass wir den sächsischen Polizisten zur Seite stehen“, sagt Kretschmer. „Dass wir eine Kultur in der sächsischen Polizei haben, die davon geprägt ist, dass Fehler nicht zugedeckt , sondern offensiv angesprochen werden.“

„Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister“

Auf Polizeibelange will sich Schuster dennoch nicht beschränken lassen: „Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister von Sachsen.“ Eher sei er „der Bürgerminister von Sachsen, weil ich glaube, dass ein Innenministerium zuvorderst die Aufgabe hat, die Lebensqualität der Sächsinnen und Sachsen jeden Tag zu erhöhen“. Die Stärkung der Kommunen sei „Priorität eins“.

Schuster, der zuletzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe als Präsident führte, will zudem mehr in den Katastrophenschutz investieren. Das sächsische Innenministerium hatte Anfang des Monats bereits angekündigt, die Standards für den Katastrophenschutz sachsenweit zu vereinheitlichen. Es soll eine Gefahreneinschätzung für alle Landkreise und kreisfreien Städte erstellt werden.

Zivilschutz als Problemfeld

Sein Vorgänger habe in Sachen Zivilschutz „einiges schon getan, einiges investiert“, sagt Schuster. Er glaube, die Menschen erwarteten „gerade im Bevölkerungsschutz“ mehr: „Da reden viele nicht gern drüber. Das werde ich aber tun.“

Von Kai Kollenberg