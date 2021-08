Sachsentakt soll Busse und Züge im Stunden-Rhythmus fahren lassen

Dresden

Sachsen will den Öffentlichen Nahverkehr besser koordinieren: Züge und Plus-Busse sollen wochentags im Stundentakt rollen, an Wochenenden, in den Schulferien und an Feiertagen mindestens im Zwei-Stunden-Takt. Dafür soll die Sächsische Mobilitätsgesellschaft (SMG) sorgen, die bis Ende nächsten Jahres rund laufen soll – ab 2023 ist dann nicht nur der sogenannte Sachsentakt geplant, sondern auch ein Sachsentarif. Eine entsprechende Projektgruppe hat nach LVZ-Informationen vor Kurzem im Verkehrsministerium ihre Arbeit aufgenommen.

Neue Mobilitätsgesellschaft soll ÖPNV übersichtlicher machen

„Ich freue mich, dass wir uns auf den Weg zur Gründung der Sächsische Mobilitätsgesellschaft begeben haben“, bestätigt Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) und erklärt: „Die neue Gesellschaft soll den ÖPNV im Freistaat einfacher und attraktiver machen sowie besser vernetzen – das Nutzen von Bussen und Bahnen wird bequemer, übersichtlicher und schneller.“ Aktuell laufen bereits Gespräche mit den Verkehrsverbünden.

Anbindung an das ÖPNV-Grundnetz soll auf 80 Prozent steigen

Das Ziel lautet: Der Anteil der Bevölkerung, der an das ÖPNV-Grundnetz angebunden ist, soll von 52 Prozent auf 80 Prozent steigen. Dulig nennt dies „flächendeckendes und alltagstaugliches Takt- und Plus-Bus-System“. Sogenannte Plus-Busse fahren bislang im Regionalverkehr auf dem Niveau der Eisenbahn mit abgestimmten Anschlüssen. Klar ist, dass die SMG keine Fahrpläne schreiben wird – sondern als übergeordnete Instanz die Verknüpfung übernehmen soll. Daneben soll sie auch als Verhandlungspartner beispielsweise gegenüber der Deutschen Bahn AG auftreten.

Im Freistaat gibt es fünf Verkehrsverbünde

In Sachsen sind fünf Verkehrsverbünde für die Organisation des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) zuständig. Gesellschafter der Verbünde sind Zweckverbände, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten getragen werden. Die Busverkehre wiederum werden von den Landkreisen und Städten eigenständig bestellt. In mehreren anderen Bundesländern wird der SPNV hingegen durch die Länder selbst organisiert, oft über landeseigene Gesellschaften, so gibt es beispielsweise die Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH.

Geplante Landesverkehrsgesellschaft ist vom Tisch

Für Sachsen hatte Dulig ursprünglich ähnliches vor: Eine Landesverkehrsgesellschaft sollte die Trägerschaft und damit auch die Organisation für den Schienen-Nahverkehr und das Busgrundnetz übernehmen – der Freistaat hätte damit die Zweckverbände abgelöst. Dafür war im Jahr 2018 sogar ein Kabinettsverfahren initiiert worden. Doch die Vorbereitungen sind gescheitert: In den Koalitionsverhandlungen von 2019 konnte sich Dulig weder mit CDU noch mit den Grünen auf eine Linie einigen. Im Nachgang wird auch von einer „komplizierten, politisch aufgeladenen Phase mit den Landkreisen“ gesprochen. Im Koalitionsvertrag wurde letztlich die neue Mobilitätsgesellschaft verankert.

SMG-Gründung kostet eine Million Euro

Deshalb wird es nun eine Mobilitätsgesellschaft geben, sozusagen eine Landesverkehrsgesellschaft im Mini-Format. Die ersten Gespräche seien „konstruktiv“ gewesen, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Im Januar war eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet worden, jetzt folgen erste Taten. Im Doppelhaushalt 2021/2022 steht allein für die SMG-Gründung eine Million Euro zur Verfügung. Unklar ist noch, wo der Sitz der Mobilitätsgesellschaft sein soll und wie viele Mitarbeiter sie letztlich haben wird. Laut Dulig wird die SMG aber auf jeden Fall im ländlichen Raum angesiedelt sein.

Linke fordert: Sachsen braucht eine echte Zentralagentur

Damit dürfte allerdings die ehemals angedachte Abschaffung der Kleinstaaterei im Nahverkehr nahezu vom Tisch sein: Der Freistaat wird nicht – wie bis 1998 – Organisator, sondern koordiniert die Arbeit der Verkehrsverbünde. Deshalb kritisiert Linke-Fraktionsvize Marco Böhme: „Sachsen hat weiterhin bei der Ausgestaltung des ÖPNV nichts zu sagen. Die SMG kann nur ein erster Schritt sein. Was wir brauchen, ist eine echte Zentralagentur, die Mindeststandards festlegt.“ Dazu würden auch Preisobergrenzen und Qualitätskriterien wie Barrierefreiheit oder WLAN zählen. Die Linke habe bereits vor zwei Jahren eine ÖPNV-Reform vorgeschlagen, sagt Verkehrspolitiker Böhme: Darin enthalten war nicht nur der Nahverkehr als kommunale Pflichtaufgabe, sondern auch eine Anbindungsgarantie abgestuft nach Einwohnerzahl.

Von Andreas Debski