Leipzig

Die sächsische CDU muss bei der Bundestagswahl mit einem tieferen Einbruch als 2017 rechnen. Diesen Trend bestätigt eine aktuelle MDR-Umfrage, nach der die Union im Freistaat nur noch auf 21 Prozent käme. Schon in einer Umfrage der Leipziger Volkszeitung vor einer Woche erreichte die CDU nur 24 Prozent und lag hinter der AfD, die auf 25 Prozent der Stimmen kam.

AfD bleibt vor CDU in Sachsen

Dieser Abstand hat sich inzwischen etwas vergrößert, obwohl auch die AfD leicht an Zuspruch verlor. Nach der Befragung von Infratest dimap für den Mitteldeutschen Rundfunk läge die AfD derzeit nur mit 23 Prozent der Zweitstimmen an der Spitze. Das sind Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2017, als sich die AfD mit 27 Prozent knapp vor die CDU (26,9 Prozent) schob.

SPD legt deutlich zu

Deutlich zulegen können hingegen SPD und Grüne, die in Sachsen mit der CDU eine Regierung bilden. Die Grünen stabilisieren sich bei 10 Prozent – in beiden Umfragen – und damit klar über dem Bundestagswahlergebnis von 2017, als sie nur 4,6 Prozent schafften. Die SPD macht – wie im Bund – auch in Sachsen in einen großen Sprung nach vorn und holt jetzt 15 Prozent der Stimmen, nach 10 Prozent vor einer Woche im LVZ-Stimmungstest. Auch die FDP befindet sich derzeit mit 12 Prozent im Aufwärtstrend und holt einen Prozentpunkt mehr als bei der LVZ-Umfrage. Die Linken büßen dagegen mit derzeit 11 Prozent zwei Prozentpunkte ein; sie kamen vor Wochenfrist noch auf 13 Prozent. 2017 erreichten sie allerdings 16,1 Prozent.

Ganz anders sieht es bei einer Landtagswahl aus.

Bei der Wahl des Sächsischen Landtages würden die Wählerinnen und Wähler im Freistaat sich ganz anders entscheiden. Diesen Trend der LVZ-Umfrage bestätigen auch die MDR-Ergebnisse. So würden sich jetzt bei der Landtagswahl 35 Prozent der Wähler für die CDU entscheiden, vor einer Woche waren es 34 Prozent (2019: 32,1.). Die AfD verlöre und käme auf 21 Prozent, das sind weniger Stimmen als bei der LVZ-Umfrage, wo sie auch im Falle einer Landtagswahl 25 Prozent erreichte (2019: 27,5). Die SPD legt jetzt zu und springt von 8 Prozent vor Wochenfrist auf 11 Prozent (2019: 7,7). Die FDP verliert dagegen zwei Prozentpunkte und erreicht nun 6 Prozent (4,5). Die Grünen liegen stabil bei 7 Prozent (8,6), während die Linke im Vergleich zur LVZ-Umfrage bei der Landtagswahl einbüßt und von 13 auf 10 Prozent absackt (2019: 10,4). Die Mehrheit der Befragten (59 Prozent) war in der MDR-Umfrage zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung, die aus CDU, SPD und Grünen besteht.

Scholz vor Laschet und Baerbock

Bei den drei Kanzlerkandidaten schneidet bei der MDR- wie bei der LVZ-Umfrage Olaf Scholz (SPD) am besten ab. Er liegt laut MDR mit 36 Prozent in Sachsen klar vor Armin Laschet (CDU), der auf 12 Prozent kommt und Annalena Baerbock (Grüne), die nur neun Prozent der Sachsen im Kanzleramt sehen möchten. Beim LVZ-Stimmungstest kamen Scholz auf 19 Prozent, Laschet und Baerbock auf je neun Prozent.

Daten zu den Umfragen

Für die Leipziger Volkszeitung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa aus Erfurt 1001 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus Sachsen im Zeitraum vom 2. bis 9. August 2021.

Für den MDR wurden vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap zwischen dem 13. und 18. August 2021 1.179 wahlberechtigte Einwohner im Freistaat befragt.

Von Anita Kecke