Dresden

Bürokratie gehört zu den Dingen, an denen es Deutschland nicht wirklich mangelt. „Die durch nicht notwendige bürokratische Hürden verursachten Kosten sind für den Betroffenen nicht nur besonders ärgerlich, ein Übermaß an Regulierung schadet auch der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Die Sächsische Staatsregierung verfolgt daher das Ziel, unnötige bürokratische Belastungen und Regulierungen nachhaltig zu reduzieren“, heißt es auf der Internetseite justiz.sachsen.de.

Helfen soll dabei der 2016 ins Leben gerufene Normenkontrollrat unter Führung des Ex-Landrates von Nordsachsen, Michael Czupalla. Ein Häuflein Aufrechter, bestehend aus ehrenamtlich arbeitenden ehemaligen oder noch aktiven Kommunalvertretern, Gewerkschaftern, Wirtschaftsvertretern und Wissenschaftlern. Sie verfolgen das Ziel, Bürokratie abzubauen, Verwaltungskosten zu senken, den Aufwand in der Wirtschaft und beim Bürger gering und das Verständnis hoch zu halten. In Zeiten der Bürgerwut ein wertvolles Gut.

Anzeige

Sächsischer Normenkontrollrat Am 3. Dezember 2015 kam der Sächsische Normenkontrollrat (NKR) zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Er hat die Aufgabe, die Staatsregierung bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen auf den Gebieten des Bürokratieabbaus und der besseren Rechtssetzung zu unterstützen. Er prüft insbesondere die Darstellung des Erfüllungsaufwandes neuer Regelungen für die Bürger, die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung und kann im Rahmen seiner Prüfungen Vorschläge zur Reduzierung des Aufwandes unterbreiten. Die Ressorts sind verpflichtet, bei der Erstellung von Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverordnungen der Staatsregierung, den Erfüllungsaufwand zu ermitteln. Dieser umfasst den Zeitaufwand und die Kosten, welche durch die Befolgung einer Vorschrift bei den Bürgern, der Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwaltung entstehen. Das Ressort kann seine Kostenangaben anhand der Stellungnahme des Rates korrigieren, ist dazu aber nicht verpflichtet. Der NKR veröffentlicht seine Stellungnahmen unter www.justiz-sachsen.de/content/5111.htm. Auf Bundesebene gibt es seit 2006 den Nationalen Kontrollrat. Sachsen war das erste Bundesland, welches auf Landesebene einen Normenkontrollrat eingeführt hat. pfü

In einer Wächterrolle

„Gesetze verlieren ihre Wirkung, wenn der Bürger sie nicht mehr versteht“, sagt Ex-DGB-Chef Hanjo Lucassen. Er sieht den Rat in einer Art Wächterrolle, dem das „Bohren dicker Bretter“ auferlegt sei. Außer Sachsen leistet sich nur noch Baden-Württemberg ein solches Gremium, die Bayern haben zumindest einen Beauftragten und Nordrhein-Westfalen denkt über die Schaffung einer derartigen Institution nach.

Weitere LVZ+ Artikel

Theoretisch müsste jedes Gesetz, jede Verordnung, die ins Kabinett kommt, auch vom Normenkontrollrat begutachtet werden. Soweit die Theorie. In der Praxis hat der Rat 78 Vorhaben seit seinem Bestehen geprüft und seine Stellungnahme dazu abgegeben. Darunter das Sächsische Ingenieur- und das Architektengesetz. „Mittlerweile gibt es in den einzelnen Ministerien konkrete Ansprechpartner für uns“, sagt Czupalla diplomatisch. Das heiße allerdings nicht, dass es nicht „da und dort“ Verbesserungsbedarf gebe. So sähen manche Ressorts die Arbeit eher als zusätzliche Belastung an, sagt Lucassen.

Neues Gesetz mit unkalkulierbaren Folgen

Ralf Leimkühler, Vize-Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG), sagt: „ Bürokratieabbau ist überhaupt nicht sexy.“ Die Deutschen neigten auch bei der Schaffung von Gesetzen zur Perfektion. Juristen dächten in Sicherheitskategorien, damit nichts schiefgehe. Das aber produziere „relativ viel Bürokratie“.

Johannes Ludewig, Präsident des Nationalen Normenkontrollrats, wird noch deutlicher: Es reiche nicht aus, in seiner Beamtenstube zu sitzen, sich etwas auszudenken und die Folgen völlig auszublenden. „Es haben noch nicht alle Politiker und Abgeordnete verstanden, dass das keine Kür ist, wenn man es mit der Politikverdrossenheit ernst nimmt.“

Kontrollrat vor der Zerreißprobe

Im Jahr 2019 hat der Sächsische Normenkontrollrat zu insgesamt 19 Gesetzes- und Verordnungsentwürfen seine Stellungnahme abgegeben. Durch diese Rechtsnormen allein sei der jährliche Erfüllungsaufwand für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung um insgesamt 5,6 Millionen Euro gestiegen, heißt es im Jahresbericht. Pro Bürger wuchs der jährliche Zeitaufwand im Durchschnitt um 8 Stunden und der Kostenaufwand um 35 Euro.

Ausgerechnet in dieser Situation aber steht der Sächsische Normenkontrollrat vor einer Zerreißprobe. Bittere Ironie: Bis Jahresende soll ein neues Gesetz, das dann die Arbeit des Rates regelt, auf den Weg gebracht werden. Dafür wurde von der vorhergehenden Landesregierung ein Gutachten vom Verwaltungswissenschaftler Professor Kai Wegrich von der Berliner Hertie School erstellt, das es in sich hat.

Rat will Bürokratie-Barometer

Wird das Gremium nun selbst Opfer der Bürokratie? SSG-Vize Leimkühler nennt dieses Gutachten „aus der Zeit heraus gefallen“. Es widerspräche fundamental dem, was sich der Rat auf die Fahnen geschrieben habe. So sei von den Verfassern in den Verwaltungen der Ministerien angefragt worden, welcher Aufwand denn dort durch den Normenkontrollrat anfalle und vorgeschlagen worden, daran zu kürzen, was die Arbeit schlechthin infrage stelle. Auch sollten nur noch Gesetze und nicht mehr Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geprüft werden. „Das Gutachten schlägt den Abbau von Transparenz vor“, resümiert Ludewig.

Professor Michael Schefczyk, Wirtschaftswissenschaftler an der TU Dresden, verweist auf ein eigenes Zehn-Punkte-Grundsatzpapier. Darin schlägt der Normenkontrollrat unter anderem vor, dass sich die Staatsregierung beim Bürokratieabbau konkretere Ziele setzen und die Digitalisierung vorantreiben solle. Der Inhalt eines Gesetzes solle Vorrang vor seiner Form haben. Mit einer Art Barometer könnten die Bürokratiekosten verständlicher dargestellt werden.

Silberstreif am Horizont

Die Zeit aber drängt: Bisher ist nämlich noch nicht einmal ein Entwurf für das neue Gesetz vorhanden, dass spätestens im Dezember verabschiedet werden soll. Ein Spitzengespräch in dieser Woche mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und Justizministerin Katja Meier (Grüne) ist nach Aussagen Czupallas nun zumindest „sehr, sehr gut“, verlaufen. Ein Silberstreif am Horizont.

Von Roland Herold