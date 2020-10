Die Polen-Visite von Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Ministerpräsident, wird überlagert von aktuellen Entwicklungen. Wo auch immer der CDU-Politiker bei seiner zweitägigen Reise auftaucht, es geht vor allem um die politische Zerrissenheit in Polen. Und es geht um das angespannte deutsch-polnische Verhältnis.

„Sachsen gut, Deutschland schlecht“ – so lief Kretschmers Warschau-Reise

