Sächsische Foto-Elite: Das sind die Gewinner-Bilder

Colditz

Das hat die stockfinstere Hofstube auf Schloss Colditz noch nicht erlebt. Klar, dass es dem Publikum mit Blick auf die Leinwand eiskalt den Rücken herunter lief: Ein Wolfsrudel stapft durchs Wasser. Passend dazu tönt Wolfsgeheul aus den Lautsprecherboxen. Gänsehaut pur. Nach einer Minute war der Spuk vorbei. Plötzlich hieß es: Spot an und alles Licht auf ein Zelt. Es war das Fotoversteck von Torsten Beuster, der sich prompt aus der Deckung wagte.

Der Natur- und Tierfotograf inszenierte seinen Bühnenvortrag regelrecht und wurde dafür mit Recht gefeiert. Niemand hatte sein Zelt auf dem Schirm, als völlig unerwartet der Reißverschluss aufgezogen wurde und der Meister in Tarnklamotten höchst selbst zum Vorschein kam. Über 100 in freier Wildbahn selbst geschossene Bilder, von Hirschen, Vögeln und eben Wölfen – der perfekte Start der Sächsischen Fototage 2019.

Lange Traditionen in Colditz

Ausgerichtet wird der traditionsreiche Wettbewerb vom Kunst- und Fotoverein Grimma. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1976 zurück. Damals war es der auch international mehrfach preisgekrönte Colditzer Fotograf Gerhard Weber, der das Treffen als eine Art Qualifikation für die Malchower Farbdiatage etablierte: „ Malchow galt zu der Zeit als das Mekka der Farbfotografie der DDR. Alle vier Jahre wetteiferten sämtliche 16 Bezirke um die begehrten Pokale.“

Gewöhnlich gehörten die Berliner, Potsdamer, Rostocker und die Leipziger, allen voran die Fotografen aus Grimma, zu den Favoriten. „Plötzlich fanden wir uns nur noch im Mittelfeld wieder“, erinnert sich Weber. Um wirklich mit den besten Arbeiten in Malchow vertreten zu sein, organisierte der Bezirk Leipzig fortan die Zwischenrunde in Colditz. „Und tatsächlich. Beim nächsten Mal waren wir Grimmaer wieder auf den Spitzenplätzen.“

Förderer der Fototage Unterstützt wurden die Sächsischen Fototage durch das Kultusamt des Landkreises Leipzig, die Gesellschaft Schloss Colditz und den Landesverband Sachsen des DVF. Außerdem spendete Privatmann Harro Pallentin aus Stuttgart. Der heutige Rentner war in seiner aktiven beruflichen Zeit als Vertreter der Firma Kodak unterwegs und hält den Veranstaltern bis heute die Treue.

Viel Lob an die Veranstalter in Colditz

Die Sächsischen Fototage in Colditz hätten nichts an Attraktivität eingebüßt, sagt Christian Scholz vom Fotoclub Reflex aus Dresden und zugleich Landesvorsitzender des Deutschen Verbands für Fotografie (DVF): „Das beweist die große Zahl an Vereinen, die mitgemacht haben. 16 waren es in diesem Jahr.“ Es sei bereits im Vorfeld eine ziemliche Herausforderung für jede Fotogruppe, intern die 20 besten Fotos auszuwählen und auch die Sonderthemen zu beackern, ergänzt Jörg Schubert.

Schubert ist Leiter des Fotoclubs Weinböhla und war mit seinem Club erstmals in Colditz. „Es ist bewundernswert, was so ein vergleichsweise kleiner Verein wie der Grimmaer mit seinen 25 Mitgliedern auf die Beine stellt. Großes Lob!“ Schubert zeigte sich begeistert vom Programm, zu dem auch ein Vortrag von Annett Antonia Gräske zur Farbästhetik, eine Schlossführung mit Cornelia Kasten sowie Comedian Horst Bauer als Putzfrau Erna, der „Frau mit Sti(e)l“, gehörten.

Maximal 30 Punkte pro Bild

Monika Schulz-Fieguth aus Potsdam, Timm Stütz aus Stettin ( Polen) und Jens Barkschat aus Bad Lausick bildeten die dreiköpfige Jury. Alle drei studierten Fotografen bekamen die 320 Wettbewerbsbeiträge im Vorfeld direkt nach Hause. Ohne die Namen der Autoren zu kennen und ohne sich mit den Jurykollegen absprechen zu können, vergaben sie ihre Noten auf einer Skala von eins bis zehn. Maximal möglich waren also 30 Punkte pro Bild.

Als beste Fotos gekürt wurden „Geisterbuchen“ von Klaus Bombach (Freiberger Fotofreunde), „Stillleben mit Mohnkapseln“ von Stephan Graf ( Fotoclub 58 Leipzig) und „Erinnerungen“ von Thomas Kube ( Fotoverein Grimma). Alle drei Arbeiten erreichten jeweils 28 Punkte. Kube zeigt eine demente Frau mit Puppe, Bombach verschneite Bäume im Winterwald, Graf imponiert mit seiner liebevoll komponierten Aufnahme im Apotheken-Look.

Fotografen-Spitze rückt enger zusammen

Bei den Sonderthemen „Menschlichkeit“ siegte Regina Ruhle-Haupt vom Fotoclub Weinböhla, „Dunkelheit“ Jürgen Steffen vom Fotoclub 58 Leipzig und „Bewegung“ Heidrun Krause von der Fotogemeinschaft Dresden. In der Gesamtwertung aller 16 Clubs gab es ein bisher nie dagewesenes Herzschlagfinale. Ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga sind die drei Erstplatzierten nur jeweils zwei Punkte auseinander: Der Fotoclub 58 Leipzig gewinnt vor Grimma und Weinböhla.

Der Leipziger Falkner Leonhard Kindermann zeigte seine Greifvögel aus nächster Nähe zum Fotografieren. Quelle: Thomas Kube

Und Leonhard Kindermann, Falkner aus Leipzig, präsentiert im Schlosshof seine gefiederten Lieblinge. Mit dabei Steinkauz, Wanderfalke und Amerikanischer Wüstenbussard. Letzteren dürfen die Wettbewerber aus ganz Sachsen nicht nur aus nächster Nähe bewundern und sogar streicheln, sondern auch im Fluge fotografieren. „Eine ziemliche Herausforderung“, sagt Thomas Kube, Chef der Grimmaer Gruppe: „Am Vormittag bekamen die Teilnehmer noch die Tipps von Tierfotograf Torsten Beuster, jetzt können sie die Kenntnisse gleich anwenden.“

Willkommen im Club Bei den Sächsischen Fototagen 2019 in Colditz waren folgende Clubs vertreten: Freiberger Fotofreunde Fotoclub Waldheim Fotoclub Mittweida Fotofreunde Bautzen Fotostammtisch „Zum Knipser“ Dresden Fotoclub Weinböhla Fotoclub 58 Leipzig Fotoclub Reflex Dresden Fotoaktiv 57 Dresden Fotoclub 74 Dresden Foto AG 1 und 2 vom Gymnasium Dresden-Klotzsche Fotoclub 09 Dresden Fotoclub Meißen Fotogemeinschaft Dresden Kunst- und Fotoverein Grimma

Von Haig Latchinian