Sächsische Impfzentren öffnen am Montag – Terminvergabe erfolgt online

Leipzig/Dresden

Die Impfzentren in den 13 sächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten sollen am kommenden Montag, dem 11. Januar, den Betrieb aufnehmen. Wie das Sächsische Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, sollen dort zunächst „Angehörige prioritär zu impfender Berufsgruppen mittels Gruppenterminen geimpft“ werden. Dazu zählen etwa Mitarbeiter von Rettungs- und Pflegediensten.

Bislang habe der Freistaat 68.250 Impfdosen für 34.125 Menschen geliefert bekommen, hieß es. Die Hälfte davon werde an Krankenhäuser geliefert, die in Eigenverantwortung ihr Personal impfen. Im Laufe des Januars seien für Sachsen in Summe 102.375 Impfdosen vom Bund angekündigt worden.

Dass die Eröffnung der Impfzentren – verglichen mit anderen Bundesländern – erst so spät stattfindet, liege demnach daran, dass der Impfstoff erst jetzt kontinuierlich, wenn auch weiterhin nur begrenzt zur Verfügung stehe: „Hätten wir sofort die Impfzentren geöffnet, hätten diese, wie woanders geschehen, nach kurzer Zeit wieder schließen müssen, weil der Impfstoff-Nachschub fehlte. Daher haben wir uns für diesen Weg entschieden“, teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) mit. Aufgrund des begrenzt vorhandenen Impfstoffs gelte eine Priorisierung, in die Gruppe mit der höchsten Priorität fallen in Sachsen etwa 457.000 Menschen. „Nach derzeitiger Planung ist davon auszugehen, dass bis Ende Januar etwa 18 Prozent der Priorisierungsgruppe 1 geimpft werden kann“, heißt es. Kalkuliert werde ab kommender Woche pro Tag sachsenweit mit bis zu 2800 Impfungen.

Nach derzeitigen Berechnungen werden jedem Impfzentrum abhängig vom Bevölkerungsanteil des Landkreises zunächst 50 bis 230 Impfdosen pro Tag zugeteilt. „Trifft mehr Impfstoff ein, kann dieser jederzeit in das System eingespeist werden“, hieß es weiter. Mit der Eröffnung der Impfzentren wird auch die Online-Terminbuchung starten. Nur mit einem solchen Termin ist eine Impfung vor Ort möglich und soll vorerst der Priorisierungsgruppe 1 vorbehalten sein.

Von CN