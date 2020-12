Sächsische Klinik sucht nach Corona-Helfern – und wird von Angeboten überrannt

Leipzig/Görlitz

„Wir bitten dringend um Hilfe“ – diesen dringenden Appell veröffentlichte das Städtische Klinikum in Görlitz am Montag auf seinen Social Media Kanälen. Wie in so vielen sächsischen Krankenhäusern ist die Lage auch hier ernst. Die Zahl der Corona-Patienten nimmt täglich zu, das verfügbare Krankenhauspersonal reicht längst nicht mehr aus, um alle Patientinnen und Patienten zu versorgen. Viele sind an der Grenze ihrer Belastbarkeit.

Mit dem Aufruf sollen helfende Hände zum Essen Reichen, Tee Kochen oder Putzen der Krankenhaus-Zimmer gefunden werden. Aber auch bei der Körperpflege der Kranken oder für Gespräche mit Patienten wird dringend Unterstützung benötigt.

Überwältigende Resonanz

Schon einen Tag später musste die Klinik den Aufruf stoppen. Es hatten sich einfach zu viele Menschen gemeldet. „Wir sind überwältigt.“, sagt Kliniksprecherin Katja Pietsch. „Das Telefon stand gestern nicht still.“ Über 100.000 Menschen wurden allein über Facebook erreicht. Mit dieser Resonanz habe im Vorhinein niemand gerechnet.

„Wir haben bei 45 eingegangenen Bewerbungen nach einem Tag den Aufruf gestoppt, weil wir jetzt direkt sichten und mit den Bewerbern Kontakt aufnehmen“, so Sprecherin Pietsch. Beworben haben sich Menschen aus allen Altersgruppen. Schüler, Rentner, Köche und Pflegekräfte aber auch völlig Berufsfremde hätten ihre Unterstützung angeboten.

In Görlitz ist diese große Hilfsbereitschaft ein wichtiges Signal. Mit insgesamt rund 7600 Corona-Fällen ist der Landkreis besonders stark von der Pandemie betroffen. „Wir haben den Eindruck, dass wir mit diesem Aufruf nicht nur wirklich Hilfe vor Ort bekommen, sondern auch, dass wir die brenzlige Lage, in der sich die Krankenhäuser befinden, noch mehr ins Bewusstsein vieler gerückt haben“, betont Katja Pietsch.

Auch Dresden sucht Hilfskräfte

Auch in der Landeshauptstadt Dresden werden dringend freiwillige Helfer zur Unterstützung von Pflegeheimen gesucht. Das ohnehin stark geforderte Personal arbeite in vielen Heimen am Limit seiner Kräfte, teilte Sozialdezernentin Kristin Klaudia Kaufmann am Dienstag mit. Ehrenamtler könnten direkt in den Heimen helfen, etwa bei der Essensausgabe, im Hauswirtschaftsbereich oder bei der Durchführung von Schnelltests. Auch ein Einsatz als Einkaufshelfer sei denkbar. Interessierte könnten sich über die Ehrenamtsplattform www.ehrensache.jetzt/ dresden melden.Am Montag hatte bereits das Landratsamt Nordsachsen um freiwillige Helfer gebeten. In der Region soll ein Pflegepool aufgebaut werden, um die Heime zu entlasten.

(mit dpa)

Von Lilly Günthner