Sächsische Kliniken auf Top-Plätzen in weltweitem Ranking

Leipzig/Dresden/Chemnitz/Borna

Die US-Wochenzeitung „Newsweek“ hat die weltweit besten Fachkliniken in zehn Disziplinen ausgezeichnet. In dem Ranking tauchen auch die Unikliniken sowie die Herzzentren in Leipzig und Dresden auf sowie die Sana-Kliniken in Borna und das Klinikum Chemnitz. Von Juni bis August dieses Jahres waren 40.000 Expertinnen und Experten aus 20 Ländern zu einer Online-Umfrage eingeladen worden. In einem zweiten Schritt wurden die Daten durch ein internationales Expertengremium validiert.

Endokrinologie: In dem Bereich geht es um Hormonstörungen, unter anderem zum Beispiel um Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen. Hier schneiden die Unikliniken Dresden (Platz 84) und Leipzig (102) gut ab.

Gastroenteorologie: Die Uniklinik Jena erreicht in der Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen weltweit Platz 124.

Herzchirurgie: Ganz weit vorn gelandet ist die Herzchirurgie des Herzzentrums Leipzig. Die Klinik belegt hier Platz 14 und wird von den deutschen Kliniken nur durch das Deutsche Herzzentrum Berlin (9) getoppt. Das Herzzentrum Dresden erreicht in dieser Disziplin Rang 105, unter den ostdeutschen Krankenhäusern ist hier auch die Uniklinik Jena vertreten (111).

Kardiologie: Auch in dieser Fachdisziplin belegen die Herzzentren Leipzig (34) und Dresden (48) vordere Plätze. Die Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Uniklinikum Leipzig (UKL) landet auf Rang 147, die Abteilung „Pneumologie und Kardiologie“ am Helios-Parkklinikum Rang 232.

Onkologie: Bei der Therapie von Krebserkrankungen spielen die Unikliniken Leipzig (Rang 121), Dresden (139) und Jena (149) an der Weltspitze mit, das Klinikum Chemnitz landet auf Platz 224.

Orthopädie: Die Sana-Kliniken Sommerfeld in Kremmen (Brandenburg) landen auf Platz 50, die Asklepios-Klinik Hohwald in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) auf Platz 111, die Uniklinik Jena auf Platz 121.

Pädiatrie: Die Kinderheilkunde der Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna erreicht im weltweiten Ranking Platz 77.

Pulmologie: Die Lungenspezialisten der Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Pneumologie und Infektiologie am UKL erreichen Rang 77 in ihrer Disziplin.

„Tolle Ehrung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“

Erwartet positiv fallen die Reaktionen in den gelisteten Häusern aus: „Die Auszeichnung als eine der weltweit besten Kardiologien ist eine tolle Ehrung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Professor Gerhard Hindricks, Ärztlicher Direktor am Herzzentrum Leipzig. „Unsere Fachklinik steht für internationales Spitzenniveau in der Herzmedizin, gesundheitlichen Fortschritt und schonende Verfahren, die wir anwenden und maßgeblich mitgestalten. Unsere Patientinnen und Patienten können sich auch in Zeiten von Covid-19 bei uns gut aufgehoben und sicher fühlen.“

„Wir freuen uns sehr über die gute Platzierung von vier Fachabteilungen des UKL“, erklärt der Medizinische Vorstand Professor Christoph Josten. Das spreche für die große Kompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die der aufgeführten Onkologen, Pneumologen, Endokrinologen und Kardiologen. Die Ergebnisse würden zugleich die Schwerpunkte des Hauses abbilden.

Roland Bantle, Geschäftsführer der Sana Kliniken Leipziger Land sagt: „Nach Platz 1 in Sachsen im Rahmen der FAZ-Studie auch bei dieser Studie im bundesweiten Ranking an vorderer Stelle zu stehen, freut uns sehr.“ Das gute Abschneiden sei „der Beweis für unsere langjährige qualifizierte Kinder- und Jugendmedizin und das damit in Verbindung stehende Perinatalzentrum am Standort“.

Von Björn Meine