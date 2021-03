Leipzig

Der nächste Lockdown deutet sich an, der Inzidenzwert liegt landesweit bei über 100. Wie verkraften das Hin und Her eigentlich die Regionen? Wie bewerten die Verantwortlichen die Corona-Regeln – und was ist aus ihrer Sicht nun nötig? Die LVZ hat Landräte und einen Oberbürgermeister gefragt.

Stadt Leipzig

Leipizgs Oberbürgermeister Burkhard Jung Quelle: André Kempner

Leipzig ist der Inzidenz-Primus im Freistaat – mit 59 liegt die Kennziffer deutlich unter dem Sachsen-Schnitt. Aber: „Die Werte steigen auch in Leipzig an“, zeigt sich Burkhard Jung (SPD) besorgt. Zuletzt hat sich der Oberbürgermeister vor allem über das Hin und Her bei den erst verpflichtenden und dann fehlenden Tests zum Schulstart geärgert.

Während die Standardregeln im Alltag (Abstand, Hygiene, Maske) alle verinnerlicht hätten, sei es bei den Einzelfall- und Sonderregeln komplizierter. Die aktuellen Corona-Regeln gehören aus Jungs Sicht auch deshalb überarbeitet, weil sie Öffnungen versprechen, „die wir angesichts der Entwicklung nicht halten können“. Die nächste Runde von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten dürfe nun „auf keinen Fall weitere Versprechungen machen, die nicht eingelöst werden“. Nötig sei „ein neuer Orientierungswert, der Inzidenz, Belastung des Gesundheitssystems und der Intensivmedizin, Impfquote und Sterberate einbezieht“, fordert OBM Jung, der auch Präsident des Deutschen Städtetags ist. Lockerungen und Öffnungen seien nur bei kluger Teststrategie und höheren Impfquoten verantwortbar. Nach Impfung der Ältesten müsse es nun zuerst um Schutz und Förderung von Kindern und Jugendlichen gehen. Die Schulen bräuchten klare Regeln: Tests, Maskenpflicht, Kleingruppen und gestaffelten Unterricht.Björn Meine

Landkreis Leipzig

Henry Graichen, Landrat des Landkreises Leipzig. Quelle: privat

Der Landkreis Leipzig liegt seit drei Wochen unter dem Inzidenzwert von 100. „Allerdings ist auch bei uns ein leichter Anstieg erkennbar“, sagt Landrat Henry Graichen (CDU). Das RKI vermeldete am Mittwoch eine Inzidenz von 78,6, nachdem der Wert vor Kurzem bereits bei 62,4 gelegen hatte und weitere Lockerungen bereits greifbar schienen. Nun zeigt die Kurve also wieder nach oben.

Für die Region bedeutet das derzeit konkret: „Wenn der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge die 100 übersteigt, müssen wir als Landkreis die Lockerungen ab dem zweiten Werktag danach aufheben. Ohne ständig die Inzidenzzahlen im Blick zu behalten, ist dies für Bürger schwer durchschaubar und auch die Frist zu kurz, sich darauf einzustellen. Besser wären feste Wochentage für die Änderungen, etwa so, dass Mittwoch feststeht, was am folgenden Montag gilt.“

Für Bürgerinnen und Bürger sei mittlerweile ohnehin kaum nachvollziehbar, wann welche Einschränkungen greifen oder aufgehoben werden können. „Wenn es eine Grafik braucht, um den Öffnungsplan zu erklären, spricht das für sich selbst“, so der CDU-Politiker. Von der Ministerpräsidentenkonferenz erwartet Graichen „klare und einheitliche Regeln, die Freigabe der Impfstoffe für Hausärzte und den Entschluss, pandemiewichtige Produktionsstrukturen für persönliche Schutzausrüstungen und Impfstoffe öffentlich vorzuhalten“. Simone Prenzel

Nordsachsen

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel. Quelle: LRA Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen liegt mit Zwickau und dem Erzgebirge klar über dem kritischen Inzidenzwert von 100. Landrat Kai Emanuel (parteilos) bewertet die Pandemie auch ein Jahr danach „für alle als Lernprozess“. Doch hohe Inzidenzwerte seien heute nicht mehr automatisch gleichbedeutend mit der Überlastung des Gesundheitssystems. „Inzwischen verfügen wir über präventive Testmöglichkeiten und wirksame Impfstoffe, die insbesondere die Hochrisikogruppen schützen“, gibt er sich optimistisch. In den Pflegeheimen seines Kreises sei damit das Infektionsgeschehen nahezu zum Erliegen gebracht worden. „Dass der mündige Bürger solche Mittel erhält, um sie selbstbestimmt und eigenverantwortlich nutzen zu können, gehört zum Wesen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“, sagt er. Angst und Hysterie seien da genauso wenig hilfreich wie maßloses Anspruchsdenken oder der typisch deutsche Hang zur Überregulierung. „Im Bemühen um Differenzierung sind juristische Regelmonster entstanden, die kaum noch einer nachvollziehen, geschweige denn kontrollieren kann – und die dadurch immer weniger ernst genommen werden“, kritisiert er. Das erhöhe nicht nur das Infektionsrisiko, sondern schaffe Frust. „Es muss jetzt darum gehen, ausreichend Impfstoffe und Tests für alle zu beschaffen, damit Grundrechte nicht länger eingeschränkt bleiben.“ Frank Pfütze

Vogtlandkreis

Rolf Keil (CDU), Landrat vom Vogtlandkreis. Quelle: Jan Woitas/dpa

Für den Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil (CDU), reicht das bestehende Regelwerk völlig aus. „Den Menschen fällt es jetzt schon schwer zu erkennen, was gerade gilt und aktuell ist“, gibt er zu bedenken. Die Bürger verstünden zwar die Regeln. Es fehlten aber zunehmend der Mut und die Zuversicht, sie als Mittel der Verbesserung der Lage zu akzeptieren. „Die Menschen würden gerne ein Licht am Horizont sehen, das aber vorerst nur glimmt.“ Am Mittwoch lag die Inzidenz im Vogtland bei knapp 350 – der am schwersten getroffene Kreis in Sachsen. „Wir befinden uns derzeit in der dritten Welle“, sagt er.

Verschärft werde das Ganze dadurch, dass sich die Hoffnung auf eine Impfung für alle Vogtländer über 18 mit dem Stopp von Astrazeneca vorerst zerschlagen hat. Trotz der Widrigkeiten hat er seinen Optimismus aber nicht verloren. „Durch die Möglichkeit, flächendeckend kostenlose Tests anzubieten, werden natürlich auch sehr viel mehr positiv getestete Personen entdeckt, die keine Symptome haben“, sagt er. „Im Ergebnis können diese aber nicht mehr Personen unentdeckt anstecken. Das dürfte perspektivisch zum Absinken der Corona-Zahlen führen.“

Für Keil muss bei der nächsten Runde mit der Kanzlerin ein Konzept her, aus dem klar hervorgeht, ab wann sich das Leben wieder normalisiert. „Um das konsequente Testen werden wir dabei nicht herumkommen.“ Roland Herold

Mittelsachsen

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm Quelle: privat

Im Landkreis Mittelsachsen ist der Inzidenzwert am Mittwoch wieder deutlich unter 100 gesunken. Die kürzlich erlaubten Lockerungen können vorerst weiter bestehen. Wie es damit Anfang nächster Woche aussieht, weiß keiner so richtig.

Das ist nach Ansicht von Landrat Matthias Damm (CDU) ein Problem. Die in der Corona-Schutzverordnung eingebauten Rückfalloptionen machten es jedenfalls für die Menschen nicht einfacher, die Regeln nachzuvollziehen. „Aktuell ist es schwierig zu überblicken, was man darf und welche Geschäfte und Einrichtungen geöffnet sind. Und mit jeder Änderung wird die Verunsicherung größer. Wir versuchen, dies abzubauen, indem wir den Frage-Antwort-Katalog auf der Internetseite ständig anpassen“, erklärt Damm.

Eine große Hoffnung des Landrates, dass es bald positive Aussagen zum Impfen und damit klare Perspektiven gibt, ist seit dem Impfstopp für Astrazeneca deutlich getrübt. Matthias Damm: „Ich würde mir außerdem wünschen, dass wir bei der Umsetzung der Vorhaben längere Vorlaufzeit bekommen. Die Testverordnung kam ziemlich spät.“ Ähnlich sieht es Döbelns OB Sven Liebhauser (CDU). „Wir als Stadt sind das letzte Glied in der Kette und müssen die Regelungen umsetzen. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass bei den Entscheidungen der Staatsregierung mehr Kontinuität und Planbarkeit erkennbar ist.“ Olaf Büchel

Erzgebirgskreis

Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises. Quelle: Jan Woitas/dpa

Der Erzgebirgskreis gehört zu den Landkreisen mit den höchsten Inzidenzen in Sachsen. Ein Wert von 140 am Mittwoch – und damit fünfmal hintereinander die 100er-Markierung gerissen – wird wohl absehbar zu einer Rücknahme von Lockerungen führen. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie Alkoholverbote gelten bereits. Längst rollt die dritte Corona-Welle. Erleichterungen wie die Öffnung des Einzelhandels oder zumindest „Click & Meet“ waren in den vergangenen Tagen ohnehin kein Thema. Trotz hoher Inzidenzen begann auch hier am Montag der Unterricht in den weiterführenden Klassen. Doch auch das könnte nun bald wieder vorbei sein. Landrat Frank Vogel (CDU) hat gleichzeitig ein Vermittlungsproblem, seit klar ist, dass er vorzeitig geimpft wurde. Nun hält er sich auch mit Äußerungen in der Öffentlichkeit auffällig zurück. Anfragen der LVZ zur aktuellen Lage blieben mit Hinweis auf Termingründe unbeantwortet. Laut „Freie Presse“ soll der Kreis auch noch fünf Millionen Euro mit Anlagen in den Sand gesetzt haben. Gleichzeitig gärt es unter den Bürgermeistern, die in einem offenen Brief die Corona-Politik der Landesregierung kritisieren. Zugleich fordern sie, die Schulen und Kitas trotz steigender Infektionszahlen vor den Osterferien nicht mehr zu schließen. Eine Schließung in der kommenden Woche wäre katastrophal, sagte Wolfgang Triebert (CDU), OB von Zwönitz. Roland Herold

Von LVZ