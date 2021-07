Leipzig

Welche Strafe hat ein Schüler verdient, der immer wieder zu spät zum Unterricht kommt? Irgendwann gegen Nachmittag haben sich Anna, Flo, Noa, Benny und Nele in dieser Frage verheddert.

„Die Lehrkraft sollte einfach die Strafe bestimmen“, sagt Anna. „Aber was, wenn der Schüler unbeliebt ist? Dann macht sich die ganze Klasse über ihn lustig“, sagt Flo. „Vielleicht wäre eine Strafe OK, wenn der Schüler in Revision gehen kann“, sagt Noa. „Es muss eine unabhängige Instanz geben“, sagt Benny. „Ich hab’s, wir gründen eine unabhängige Kontrollbehörde, die entscheidet.“

„Eine Behörde?“, sagt Nele. „Das ist übertrieben.“ Seufzen.

Ein Seminarraum in der Leipziger Innenstadt. Den Schüler, der zu spät kommt, gibt es nicht. Er ist Fiktion, ein Teil einer Übung. Die fünf jungen Leute, die über ihn richten, sind Lehramtsstudenten. Heute proben sie, was sie irgendwann einmal real entscheiden sollen. Aber hinter dem Seminar steckt ein politischer Gedanke, denn es nennt sich „Demokratietraining“. Und ohne den Rechtsruck in Sachsen, ohne Pegida und die AfD müsste es wohl gar nicht stattfinden.

Demokratie muss gelernt werden – „bereits in jungen Jahren“

Seminarleiterin Mihaela Raguž-Osterloh, 44, eine mittelgroße Frau mit nussbraunen Augen, Tochter eines bosnisch-kroatischen Gastarbeiter-Paars, tritt vor die kleine Gruppe. „Es geht mir darum“, sagt sie, „dass ihr später mit einem Verständnis von Demokratie in das System Schule geht – und dort etwas verändert.“

Lehrer sollen in der Ausbildung lernen, wie man den Sinn von Demokratie vermittelt – so will es die sächsische Regierung. Und das hat mit dem Rechtsruck in dem Land zu tun. Nachdem 2014 die AfD in den sächsischen Landtag einzog und seit 2015 Pegida mit neurechter Ideologie Tausende anzieht, ließ die Regierung 2016 erstmals den „Sachsen-Monitor“ erheben. Das gesamte Land durchlief einen Demokratiecheck. Hinterher stellte sich heraus: Sachsen glauben weniger stark an demokratische Werte als der Rest Deutschlands. „Insbesondere unter jungen Menschen“, hieß es, sei die Begeisterung für Demokratie „unterdurchschnittlich“.

Um das Erstarken von Pegida, AfD und Co zu bremsen, will die sächsische Regierung jetzt also besonders früh ansetzen: In der Schule. Wie soll das gelingen?

2017 beginnt der Kampf gegen Sachsens Demokratieproblem ganz offiziell. Das sächsische Kultusministerium fordert mittels eines Handlungskonzepts von sächsischen Schulen und Universitäten, dass „autoritäre und antidemokratische Strömungen“ bekämpft werden sollen. „Demokratie und demokratisches Handeln können und müssen gelernt werden“ – und das „bereits in jungen Jahren“.

„Lehrer sind sich ihrer Machtposition nicht bewusst sind“

Aus Leipziger Sicht kam das landesweite Konzept zu spät. „Gründe gab es schon länger“, sagt ein Studienkoordinator der Universität. Was der Sachsen-Monitor zeigte, hätten schon „andere Studien zuvor“ belegt. Als das Konzept erscheint, bietet die Universität Leipzig bereits erstmals ein Modul namens „Demokratische Schulkultur und Demokratiepädagogik“ fest für Lehramtsstudierende an. Neben Demokratievorlesungen und Seminaren, kann man mittlerweile auch an Raguž-Osterlohs Workshop teilnehmen.

„Niemand wird als Demokrat geboren“, sagt die Seminarleiterin. „Aber man kann dazu werden.“ Die gebürtige Bremerin arbeitete jahrelang in der Hotellerie, 2012 krempelte sie ihr Leben noch einmal um, studierte Soziale Arbeit an der Leipziger HTWK. Fast zehn Jahre lang war sie als Sozialpädagogin in Schulen im Landkreis Leipzig tätig. Und sie wurde auf Missstände aufmerksam. „Ich habe es häufig erlebt, dass sich Lehrer überhaupt nicht ihrer Machtposition bewusst sind“, sagt sie. Und manche junge Leute würden daher in der Schule den Glaube daran verlieren, dass sie als Einzelner etwas bewegen können. Das, glaubt Raguž-Osterloh, könne autoritäre Tendenzen hervorrufen.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ihres Demokratie-Trainings erfährt man einige Stunden vor der Übung mit dem zu spät kommenden Schüler. Die Seminarleiterin fragt ihre Runde, die sich aus Ost- und Westdeutschland zusammenwürfelt, was sie in der Schule über Demokratie gelernt hätten. „Vor allem, dass über offene Fragen abgestimmt wird“, sagt Benny, der aus der Nähe von Dresden stammt. „Wenn sich die Mehrheit für eine Sache meldet, hat sie Recht.“ Raguž-Osterloh erwidert: „Stimmt, der Mehrheitsentscheid. Die schlechteste Lösung für alle Beteiligten.“

„Hierarchien sind manchmal ganz gut“

Moment, war nicht genau das der Inbegriff von Demokratie? Freie Wahlen, das Volk entscheidet? „Nein“, sagt die Bremer Sozialarbeiterin. Der Glaube, man könne einfach über alles abstimmen, würde schon autoritäre Tendenzen nähren. Denn was, wenn man über die Aufnahme von Flüchtlingen abstimmen ließe? Oder, noch extremer, über die Wiedereinführung der Todesstrafe? Oder eben, in der Schule, darüber, wann der Unterricht anfängt. Für manches, sagt Raguž-Osterloh, brauche es klare Regeln, wie beispielsweise das Grundgesetz. Nur müsse jeder die Chance haben, die Regeln zu verstehen.

Daher versucht Raguž-Osterloh ihren Studierenden klarzumachen: Die eindeutigen Regeln der Schule, beispielsweise pünktliches Erscheinen zum Unterricht, dürfen nicht einfach vorausgesetzt werden. Sie dürfen aber auch nicht zur Debatte stehen. Daher müsse man sie sorgfältig mit jedem Jahrgang absprechen. Selbst dann, wenn sie offensichtlich erscheinen. „Sonst muss man sich nicht wundern wenn Demokratie derartig abgelehnt wird“, sagt sie.

Dann ist die Zeit um. Die fünf angehenden Lehrerinnen und Lehrer sollen präsentieren, wie sie den zu spät kommenden Schüler bestrafen. Sie erzählen von ihren Bedenken und von der Kontrollkommission. Mihaela Raguž-Osterloh nickt und lächelt. Dann sagt sie: „Stellt euch vor, ihr seid Lehrer und habt 45 Minuten Unterricht. Dann habt ihr fünf Minuten Pause, die ihr vielleicht auch mal abschalten möchtet. Ernsthaft, wie viel Raum könnt und wollt ihr den Schülerinnen anbieten, euren Unterricht und die Regeln mitzubestimmen?“ Schweigen. Dann Schmunzeln. „Vielleicht“, sagt Flo, „haben wir uns hier ein bisschen aus der Affäre gezogen.“ Raguž-Osterloh sagt: „Ihr müsst euch auch fragen, ob Hierarchien nicht manchmal auch ganz gut sein können.“

„Vielleicht mache ich erstmal etwas anderes“

Demokratie ist kompliziert, variantenreich, nicht immer leicht zu durchschauen. Selbstverständlich, denkt man zum Ende des dreitägigen Seminars, muss man so etwas trainieren.

Wobei all die Widersprüche vielleicht auch erstmal abschreckend wirken können. „Ich kann mir noch nicht vorstellen, in einer Schule zu arbeiten“, sagt Anna, die Lehramt für Förderschulen studiert. „Vielleicht mache ich erstmal ein Jahr lang noch etwas anderes, um weiter nachzudenken.“

Von Josa Mania-Schlegel