Sächsische Mediziner fordern harten Lockdown

Dresden

Angesichts der steigenden Infektionszahlen fordern führende sächsische Mediziner einen harten Lockdown. „Uns bleibt nichts anderes übrig. Die bisherige Salami-Taktik führt nur dazu, dass wir der Entwicklung hinterherlaufen, ohne sie abschwächen oder gar aufhalten zu können“, sagte Professor Michael Albrecht, der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, am Mittwochabend in einer öffentlichen Online-Konferenz mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU).

Aktuelle Prognosen sagen, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken binnen zwei Wochen nahezu verdoppeln wird. „Die Unvernunft ist immer noch zu hoch – für abgestufte Regeln haben wir keine Zeit mehr“, erklärte Albrecht.

Leipziger Infektiologe: Brauchen schnellen, harten Lockdown

Unterstützung erhielt Albrecht von Professor Christoph Lübbert, dem Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg Leipzig: „Wir brauchen einen schnellen, harten Lockdown.“ Schon jetzt bestehe eine Notlage in den Krankenhäusern und könnten sich unter anderem Schwerverletzte oder Schlaganfallpatienten nicht mehr darauf verlassen, in ihrer Region behandelt zu werden. Deshalb brauche es „unpopuläre Maßnahmen“, forderte Lübbert.

Kretschmer: Maßnahmen werden von Teil der Bevölkerung ignoriert

Weil die Überlastungsstufe erreicht ist, gelten ab Freitag in Sachsen weitreichende 2G-Regeln. Weitere Verschärfungen sollen mit der neuen Schutzverordnung ab kommender Woche in Kraft treten. „Wir müssen bei der Auswahl der Mittel beachten, dass sie von einem Teil der Bevölkerung ignoriert werden“, machte Kretschmer in der Videoschalte klar und sprach von einer „Stunde der Wahrheit“. Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) erklärte, dass die Maßnahmen der vergangenen beiden Wochen nicht ausgereicht haben, um die vierte Pandemie-Welle zumindest zu bremsen – deshalb müsse es nun weitere Einschränkungen geben.

RKI-Chef Wieler: Werden schlimmes Weihnachten haben

Bei der Online-Konferenz unterstützten weitere führende Virologen den Corona-Kurs der sächsischen Regierung. „Denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, sollte nicht mehr die Chance gegeben werden, sich frei zu testen“, stellte Professor Lothar Wieler, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), klar. Zudem warnte Wieler: „Wir werden ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht umsteuern.“ Der RKI-Chef forderte, Clubs und Bars so schnell wie möglich zu schließen – „das sind die Hotspots“.

Für deutlich strengere Maßnahmen sprach sich auch Professor Michael Meyer-Hermann, der Leiter der Immunologie am Helmholtz-Zentrum, aus: „Je geringer der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung ist, desto mehr müssen die Kontakte beschränkt werden.“

Von Andreas Debski