Sächsische Pädagoginnen und Mediziner: Schulen und Kitas offen halten

Das „Jetzt“ in der Überschrift der Fachtagung „Was Kinder jetzt brauchen“ war ursprünglich anders gemeint: „Jetzt“ wie: „nach der Pandemie“. Zu Beginn der Konferenz des Sächsischen Kultusministeriums gab Minister Christian Piwarz (CDU) am Montag unumwunden zu: „Als wir im Frühsommer mit den Planungen anfingen, konnten wir uns nicht vorstellen, dass die Situation noch dramatischer werden könnte als im vergangenen Winter.“ Doch längst türmt sich die vierte Corona-Welle auf, und obwohl die Landespolitik diesmal das oberste Ziel ausgibt, Bildungseinrichtungen offen zu halten, sind allein gut elf Prozent der Schulen in Sachsen mittlerweile wieder ganz oder teilweise geschlossen: 160 von rund 1400 staatlichen Schulen.

„Vielleicht“, sagte Kinder- und Jugendmediziner Reinhard Berner vom Dresdner Uniklinikum, „ist es ganz gut, wenn wir die Dinge ausgerechnet jetzt aufarbeiten“. Acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen trugen zusammen, welche Defizite vor allem Kinder in Kitas und Grundschulen während der ersten drei Corona-Wellen erlitten. Piwarz zog für sich daraus das Fazit: „Die Kleinsten dürfen nicht noch mal darunter leiden“.

In der Vergangenheit litten sie, damit die Erwachsenen gesund bleiben, hat Mediziner Berner herausgefunden: In den Kindergärten, die an einer klinischen Studie teilnahmen, waren Eltern und Erzieherinnen häufiger infiziert als die Kleinen. „Das Büro oder der Pausenraum einer Einrichtung war gefährlicher als der Kontakt zu den Kindern.“ Das Risiko für ein Kind, im Falle einer Corona-Infektion ins Krankenhaus zu müssen, sei äußerst gering, führte Berner aus – weitaus geringer als bei der Ansteckung mit einem RSV-Virus, für das sie nach den Corona-Lockdowns weit anfälliger seien. „Kinder brauchen Schutz in der Pandemie. Schutz ist aber nicht nur Schutz vor Corona-Infektionen.“

Sondern zum Beispiel Schutz davor, zu viel Gewicht zuzulegen. „Die Kinder werden seit 2020 dicker – sprunghaft und in allen Altersgruppen“, gab Wieland Kiess, Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik, zu bedenken. In der Langzeitstudie „LIFE Child“ hat er mit seinem Team ermittelt, woran das liegt: Die Kinder haben sich in den Lockdowns weniger bewegt, auch weniger gebastelt, und waren insgesamt weniger motiviert. Dafür stieg die Bildschirmzeit auf durchschnittlich drei Stunden pro Tag.

Mehr Adipositas und mehr Magersucht

Vor allem „stille Störungen“ haben zugenommen, stellte Veit Rößner von der Dresdner Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie fest: Magersucht, Zwangs- und Angststörungen. „Das Grübeln im Kopf wird weniger durch Ablenkung oder emotionalen Austausch unterbrochen“, erklärte er. Den Pädagogik-Professorinnen Andrea G. Eckhardt von der Hochschule Zittau-Görlitz und Ivonne Zill-Sahm von der Evangelischen Hochschule Dresden zufolge schaffen es Kindergärten durch drei Faktoren, dass die Kleinsten empfänglich für frühkindliche Bildung bleiben: Sie geben dem Tag eine Struktur, ermöglichen Erfahrungen in der Gruppe mit Gleichaltrigen und stellen Räume sowie Material zur Verfügung, sich selbstbestimmt auszuprobieren.

Im Auftrag des Kultusministeriums haben die Forscherinnen mit ihren Teams eine umfangreiche Handreichung für Kitas erstellt, wie diese auch in der Pandemie ihrem Bildungsauftrag gerecht werden können. „Wenn Kinder hier auf der Strecke bleiben, beeinflusst das ihr ganzes Leben“, betonte Eckhardt. Allerdings ist mancher pädagogische Ansatz aktuell erneut unerwünscht: Spätestens kommenden Montag müssen die Einrichtungen ihren Regelbetrieb einschränken. Die Kinder dürfen dann nur noch in festen Gruppen betreut werden.

Dirk Mürbe, Leiter der Klinik für Audiologie und Phoniatrie an der Charité in Berlin, rät den Lehrerinnen und Erziehern, trotzdem nicht unbedingt wieder auf das gemeinsame Singen zu verzichten, das für den Spracherwerb sowie die soziale und emotionale Entwicklung bedeutungsvoll sei. Zwar werden beim Singen mehr Aerosole als beim Sprechen freigesetzt, die womöglich das Coronavirus transportieren. Doch das habe vor allem mit der Lautstärke zu tun – und noch größer sei der Ausstoß, wenn jemand schreit. „Kinder stoßen beim Sprechen so viel Aerosole aus wie Erwachsene beim Atmen“, so Mürbe, „und beim Singen so viele wie Erwachsene beim Sprechen“. In der Risiko-Abwägung schneide ein gemeinsames Lied im Vergleich also nicht so schlecht ab.

Ihre Spuren haben die Lockdowns überdies in den Zähnen vieler Kinder hinterlassen. „Abszesse, Plaque und Karies nehmen seit anderthalb Jahren massiv zu“, sagte Birte Eckardt von der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege. Die Kitas erhalten keinen regelmäßigen Zahnarzt-Besuch mehr, vielerorts ist das gemeinsame Zähneputzen gestrichen. Fast jedes sechste dreijährige Kind in Sachsen habe kariöse Zähne, seufzte Ursula Schütte von der Kinder- und Jugendzahnklinik Dresden. Bildungschancen und Lebensglück seien davon bedroht: Zahnschmerzen können zu Schlafproblemen, Konzentrationsschwierigkeiten, sogar Wachstumsstörungen führen, so die Expertin. Mundgeruch führt zu Ausgrenzung und Scham, Zahnverlust zu Problemen bei der Sprachentwicklung.

Von Mathias Wöbking