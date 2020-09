Leipzig

Nach den mehrtägigen Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz verurteilen die im Sächsischen Landtag vertretenen Parteien einhellig das Geschehen. Die Meinungen über Ursachen gehen dabei allerdings weit auseinander.

CDU : Bündnis gegen Linksextremismus

Der sächsische CDU-Fraktionschef Christian Hartmann warnte beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Das alles ist keine bunte Subkultur, sondern staats- und menschenfeindliche Gewalt.“ Neben konsequenten rechtsstaatlichen Handeln sei deshalb auch ein breites Bündnis gegen Linksextremismus erforderlich. „ Leipzig darf nicht zum bundesweiten Zentrum für linksextreme Gewalt- und Straftäter werden.“

Anzeige

Ähnlich äußerte sich Generalsekretär Alexander Dierks an gleicher Stelle. „Wann gibt es in Leipzig eigentlich mal ein breites Bündnis gegen den Linksextremismus?“, fragte er. Es müsse endlich ein sichtbarer Konsens her, dass Leipzig nicht zur Hauptstadt linker Gewalttäter werde. „Schlimm genug, dass es ihn bislang nicht gibt“, kritisierte Dierks.

Weitere LVZ+ Artikel

AfD : Wählertäuschung

AfD-Fraktionschef Jörg Urban sagte: „Der gewalttätige Linksextremismus in Sachsen ist ein hausgemachtes Problem der seit 1990 in Sachsen regierenden CDU.“ Vor allem Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe „das politische Umfeld dieser Terroristen hofiert und nun sogar in die Regierung geholt“. So gebe sich beispielsweise Justizministerin Katja Meier (Grüne) „aktuell sehr wortkarg“.

Die Ankündigungen Kretschmer seien zudem Wählertäuschung. „In Sachsen werden schon seit längerem die meisten schweren Straftaten von Linksextremisten begangen“, so der AfD-Politiker weiter. Selbst das BKA warne offen vor linken Terrorismus und gezielten Tötungen in Leipzig. „Seit Jahren hat der CDU-Chef die linke Szene mit Samthandschuhen angefasst und sie sogar noch mit Steuergeldern für angebliche ‚Demokratie-Projekte‘ groß gemacht.“

Linke: Kein Grund für Gewalt

Nachdenkliche Töne von der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel. Sie erklärte: „Ich wünsche mir, dass der berechtigte Protest gegen Mietwucher friedlich und demokratisch auf die Straßen kommt.“ Sie bedauere gleichzeitig, dass den steigenden Mieten und spekulativem Leerstand bislang politisch zu wenig entgegengesetzt worden sei. „Aber, auch wenn Sorge und Angst vor Verdrängung wachsen, ist das längst kein Grund für gewalttätiges Handeln“, machte Nagel klar.

Grüne: Absage an höhere Strafandrohungen

Für die Grünen machte deren innenpolitischer Sprecher Valentin Lippmann klar, dass er die Ausschreitungen verurteile. „Derartige Gewaltexzesse lassen sich durch nichts politisch rechtfertigen.“ Es sei nun Aufgabe von Polizei und Justiz, die Ermittlungen wegen der begangenen Straftaten aufzunehmen und diese aufzuklären. „Ich glaube aber, dass wir es hier mit Personen zu tun haben, die bewusst Gewalt suchen und diese dann versuchen, politisch zu legitimieren. Dadurch werden diejenigen diskreditiert, die berechtigt bezahlbaren Wohnraum fordern“, so Lippmann weiter.

„Zudem möchte ich den reflexhaften Forderungen nach höheren Strafandrohungen eine klare Absage erteilen“, sagte der Grünen-Innenpolitiker. Dies sei reine Symbolpolitik. Höhere Strafen verhinderten in der Regel keine Straftaten.

SPD : Keine Vorwürfe an die Polizei

SPD-Innenexperte Albrecht Pallas sagte, man müsse die Auseinandersetzungen in Connewitz und die Diskussion um dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraum in Leipzig strikt trennen. „Das war ein Gewaltexzess, das war kriminell und es hat nichts, aber auch gar nichts mit politischer Auseinandersetzung zu tun.“

Der Polizei könnten dabei keine Vorwürfe gemacht werden. Sie habe versucht, deeskalierend zu wirken, so Pallas weiter. Angesichts der Gewaltbereitschaft der Randalierer hätte es dann aber keine andere Möglichkeit gegeben, als dagegen vorzugehen. „Diese Aktionen waren auf Gewalt gegen die Polizei und den Staat angelegt und nichts anderes.“ Mit Blick auf das kommende Wochenende sagte der SPD-Politiker, es müsse nun darum gehen, mit ausreichenden Polizei-Kräften in Leipzig präsent zu sein, „um die organisierte Unruhe und Gewalt zu beenden“. Gleichzeitig müssten die friedlichen Akteure der Stadt zusammenhalten und ganz klar sagen, dass sie eine Eskalation nicht wollten.

FDP : Nichts verstanden

Für die nicht im Landtag vertretene FDP sagte Landeschef Frank Müller-Rosentritt: „Wer glaubt, mit Straßenbarrikaden und Gewalt Wohnungen zu schaffen, hat nichts verstanden.“ Es brauche klare Kante und konsequentes Durchgreifen „gegen diese Kriminellen“. Ausschreitungen dürften nicht zum Alltag in Leipzig werden.

-

Von Roland Herold