Sachsen verursachen höchste Medikamentenkosten

Leipzig

Sächsische Patienten verursachen die höchsten Arzneimittelkosten in der Bundesrepublik. Das geht aus dem aktuellen Arzneimittelreport der Barmer Krankenkasse hervor. Exakt 881 Euro wurden im vergangenen Jahr pro Versicherten im Freistaat ausgegeben – 65 mehr als 2017. Dagegen kam Bremen beispielsweise auf lediglich 510 Euro. Der Bundesschnitt liegt bei 689 Euro pro Patient.

Die Barmer sieht als Ursache dafür den hohen Altersdurchschnitt der sächsischen Bevölkerung. Generell lägen die Ausgaben im Osten höher. Für den Anstieg gibt es aber auch noch andere Gründe. „Für die höheren Ausgaben sind insbesondere steigende Preise für neu zugelassene Arzneimittel verantwortlich“, erklärte Landesgeschäftsführer Fabian Magerl gegenüber der LVZ. So sei beispielsweise im onkologischen Bereich die Kostensteigerung mehr als doppelt so hoch wie bei allen anderen Arzneimitteln insgesamt. Dabei gehe es vor allem um neue, hoch spezialisierte Therapien, die ins Immunsystem eingreifen und schwerst kranken Patienten eine Verlängerung der Lebensdauer ermöglichen.

Dies führe in Summe dazu, dass für ein Prozent der Versicherten rund 40 Prozent der Arzneimittelausgaben aufgewendet werden müssten. Neu entwickelte Medikamente mit Patentschutz seien dabei die Preistreiber. Sei dagegen eine Patentzeit abgelaufen, hätten andere Hersteller meist bereits Nachahmerprodukte entwickelt.

Vorbehalte gegen Biosimilars in Sachsen ?

Magerl verwies auf sogenannte Biosimilars, auf biotechnologischer Basis hergestellte Arzneimittel. Sie seien dem Originalpräparat so ähnlich, dass es in puncto Sicherheit oder Wirksamkeit keine Abstriche gäbe. Allerdings streue die Verordnungsquote bundesweit sehr stark. Während im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe fast jedes vierte (23,1 Prozent) verordnete Medikament ein Biosimilar sei, träfe dies in Sachsen nicht einmal auf jedes zehnte (9,3 Prozent) zu. Aber auch dort gebe es Unterschiede. So seien Onkologen, Rheumatologen oder Dermatologen dem Thema gegenüber eher aufgeschlossen als Hausärzte, die möglicherweise auch Regress fürchteten.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) begründet das mit unterschiedlichen Therapieauswirkungen auf einzelne Patienten und einem hohen Nebenwirkungspotenzial. Deshalb seien die sächsischen Vertragsärzte zunächst verhalten gewesen, Patienten dauerhaft auf Nachahmerpräparate umzustellen, so Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. Je länger die Vertreter dieser Wirkstoffklassen auf dem Markt seien, sich die Studienlage zunehmend verbessere und Ärzte Erfahrungen mit ihnen sammelten, desto eher seien sie bereit, eine Therapieeinstellung vorzunehmen.

Die KVS weist auch daraufhin, dass im vergangenen Jahr ein Steuerungsinstrument etabliert wurde, welches den vorrangigen Einsatz von Biosimilars fördere. Bachmann-Bux: „Seitdem sind die Biosimilarquoten in Sachsen deutlich gestiegen.“

„Kein Zusammenhang zwischen Engpässen und Rabattverträgen“

Zu den immer wieder auftretenden Lieferengpässen bei Medikamenten sagte der Landesgeschäftsführer, deren Ursachen könnten sehr vielfältig sein. Die Ausschreibungen der gesetzlichen Krankenkassen seien allerdings nicht dafür verantwortlich. „Ein nachgewiesener Zusammenhang zwischen Lieferengpässen und Rabattverträgen besteht nicht.“ Eine Vielzahl der betroffenen Arzneimittel befände sich gar nicht in derartigen Verträgen.

Bei Impfstoffen wiederum gestalte sich die Herstellung sehr komplex und aufwendig. Ein Lieferengpass bedeute nicht zwangsläufig einen Versorgungsengpass für Patienten, weil Krankenkassen Verträge für Wirkstoffe und Wirkstoffkombinationen in der Regel mit unterschiedlichen Herstellern abschlössen.

„Einführung einer verbindlichen Meldepflicht bei Lieferausfällen“

Er plädiere für die Einführung einer verbindlichen und erweiterten Meldepflicht bei drohenden Lieferausfällen, eine größere Transparenz der Lieferkette vom Beginn der Produktion bis zum Endverbraucher sowie den Aufbau einer nationalen Arzneimittelreserve, so Magerl. Letzterer sollte „sehr gezielt und begrenzt erfolgen“. Beispielsweise durch besondere Berücksichtigung unverzichtbarer Krebsarzneimittel im Krankenhaus. „ Es muss über eine Förderung des Aufbaus beziehungsweise Wiederaufbaus der Produktion relevanter, unverzichtbarer Arzneimittel innerhalb der EU diskutiert werden.“

Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sieht keinen Grund, in dieser Frage Alarm zu schlagen. Zwar gebe es „eine kontinuierliche Steigerung der Lieferengpass-Meldungen“. Die Zahlen ließen sich aber nicht mit den Vorjahren vergleichen, da sich die Datengrundlage geändert haben. Gemessen an allen Meldungen entstünden Versorgungsengpässe „relativ selten“, erklärte das Institut.

Unterschiedliche Zuzahlungen · Zu unterschiedlichen Zuzahlungen kann es kommen, wenn die Apotheke anstatt einer verordneten großen Packung (z. B. N3) aufgrund von Lieferschwierigkeiten mehrfach kleinere Packungen abgibt (z. B. N1 oder N2). Dann fällt leider auch die Zuzahlung für die kleinere Packung mehrfach an. · Die Höhe der Zuzahlung richtet sich nach der tatsächlich erhaltenen Packungsgröße und nicht nach der ursprünglich verordneten Packung. (gemäß einem Urteil des Sozialgerichts Aachen vom 22.10.2013 (Az.: S 13 KR 223/13) · Sollte der Versicherte durch die Mehrzahlungen seine Belastungsgrenze erreichen, so erhält er den zu viel bezahlten Betrag von der Krankenkasse zurück.

Von Roland Herold