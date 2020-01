Dresden

Sachsens Polizei braucht nach Einschätzung von Experten in den nächsten Jahren rund 840 zusätzliche Stellen. Das geht aus dem Abschlussbericht einer Kommission hervor, die Innenminister Roland Wöller ( CDU) am Dienstag im Kabinett vorstellte. Die Stellen sollten demnach im Vollzugsdienst, im IT-Bereich, in der Aus- und Fortbildung sowie in der Verwaltung geschaffen werden. Als Grundlage für ihre Einschätzung hat die Kommission die Ausstattung von den sichersten Bundesländern wie Bayern oder Hessen sowie die aktuelle Personal- und Sachausstattung in Sachsen untersucht. Zudem empfiehlt die Expertengruppe der Landesregierung, jährlich weiterhin 700 Polizeianwärter einzustellen.

von LVZ