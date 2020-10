Dresden

Auch eine weitere Spitzenrunde mit Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) hat den Streit um den sächsischen Landeshaushalt 2021/22 nicht beenden können – im Gegenteil: Die Auseinandersetzung um die Verteilung der pro Jahr bislang geplanten 21 Milliarden Euro weitet sich aus.

In Verhandlungskreisen wird bereits davon gesprochen, dass die Gespräche in einer Sackgasse seien. Bis dato liege kein Etat vor, der für alle drei beteiligten Parteien akzeptabel wäre, hieß es am Donnerstagabend. Die Verhandlungen werden in den nächsten Tagen durch die Unterhändler von CDU, Grünen und SPD fortgesetzt. Am Dienstag trifft sich die Regierungsspitze zu weiteren Gesprächen.

Frei verwendbare Gelder sollen deutlich sinken

Hintergrund ist ein neues Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes. Im Gegensatz zu früheren Jahren soll künftig zwischen „nicht steuerbaren“ und „steuerbaren“ Ausgaben unterschieden werden. Sprich: Es geht einerseits um Verpflichtungen wie etwa Personalkosten – und andererseits um sogenannte freie Mittel für jedes Ressort. Genau dieser „steuerbare“ Punkt ist aktuell höchst umstritten: Die Gelder sollen von 2,5 Milliarden Euro auf 800 Millionen Euro sinken.

Plan sieht auch Abstriche im Sozialbereich vor

So sieht das vorliegende Papier im Sozialbereich unter anderem erhebliche Einschnitte bei der Jugendarbeit und der Krankenhausfinanzierung vor. Im Bereich der Arbeitsmarkt- wie auch der Wirtschaftsförderung verhält es sich ähnlich. Zudem ist von deutlich weniger Geld unter anderem für den Breitbandausbau und den Straßenbau die Rede.

Die SPD hat deshalb eine weitere Kreditaufnahme ins Gespräch gebracht, die sowohl von Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) als auch von den Grünen abgelehnt wird. Im Frühjahr war bereits eine Ermächtigung für sechs Milliarden Euro beschlossen worden, um Corona-Folgen abfedern zu können.

SPD-Chef Dulig fordert „vernünftige Lastenverteilung“

„Die Staatsregierung ringt weiterhin um einen Weg, der zu einer vernünftigen Lastenverteilung unter den Ressorts führt“, erklärt SPD-Chef und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig. Notwendig sei eine „sachgerechte Verteilung“ der Gelder, die es ermöglichten, „die notwendigen Investitionen beispielsweise in ÖPNV, Straßen- und Radwegebau, Gesundheitswesen und Jugendarbeit zu sichern“. Die Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert macht klar: „Der neue Doppelhaushalt wird keine Fortschreibung der bisherigen Haushalte sein können, sondern muss auch Antworten auf die ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen geben.“

Von Andreas Debski