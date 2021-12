Sächsische Siko empfiehlt Kinderimpfung nur teilweise

Leipzig

Die Sächsische Impfkommission (Siko) empfiehlt ab 1. Dezember die Corona-Schutzimpfung für Kinder von fünf bis elf Jahren – allerdings nur, wenn diese einer Risikogruppe angehören oder Kontakt zu Risikopatienten haben.

Für alle anderen Kinder gelte, dass ihnen die Impfung auf eigenen Wunsch hin nicht verwehrt werden solle, teilte die Siko am Dienstagabend mit. Die Frage nach seltenen unerwünschten Nebenwirkungen in dieser Altersgruppe sei noch nicht ausreichend beantwortet worden, begründete sie ihr zurückhaltendes Votum. Dafür sei die untersuchte Gruppe von 1500 Kindern in der Zulassungsstudie noch zu klein gewesen.

Noch keine Entscheidung der bundesweiten Stiko

Trotzdem geht die sächsische Empfehlung über den Stand der bundesweiten Stiko hinaus, welche zu den Kindern unter zwölf Jahren noch keine Entscheidung getroffen hat. Für die EU hatte die Europäische Arzneimittelbehörde den Kinderimpfstoff von Biontech in der vergangenen Woche zugelassen. In den USA wird er bereits seit Anfang November eingesetzt.

Der Kinderimpfstoff von Biontech ist geringer konzentriert als das Vakzine für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. In der Zulassungsstudie zeigte er sich dennoch als hoch wirksam, verminderte die Ansteckungsgefahr um 91 Prozent. Umgerechnet auf 1000 Kinder steckten sich 22 Probanden an, die ein Placebo erhielten, bei den Geimpften waren es hingegen nur zwei.

Schwere Verläufe bei Kindern extrem selten

Dennoch blieb unklar, wie stark das Vakzine gegen schwere Verläufe schützt, weil es in der Untersuchungsgruppe keinerlei schwere Verläufe gab. Auch wurde nicht untersucht, ob die Impfung für Fälle von „Long Covid“ vorbeugend wirken kann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Nebenwirkungen hieß es: „Vorübergehende Nebenwirkungen der Impfungen wie Schmerzen an der Einstichstelle, Erschöpfung oder Kopfschmerzen sind zwar häufig, bleiben aber meist leicht.“ Laut Medienberichten will der Hersteller Biontech erst in einigen Tagen mit der Auslieferung seines Kindervakzins in Deutschland beginnen.

Von Jens Rometsch