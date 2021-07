Dresden

„Momentan schaut die Branche skeptisch Richtung September. Noch einmal sieben Monate schließen, das geht nicht“, ist sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Sachsen, Axel Klein, sicher. Gastronomen und Hoteliers haben deshalb in der Corona-Pandemie Forderungen aufgestellt, deren Umsetzung sie von den Parteien nach der Bundestagswahl im Herbst erwarten.

Kredite müssen abgezahlt werden

„Schließlich hat die Branche mit sieben Monaten Schließzeit eine Art Sonderopfer erbracht“, führt Klein an. Denn, dass Hotellerie und Gastronomie Treiber der Pandemie waren, wie befürchtet, sei nie nachgewiesen worden. Die Grenze der Belastbarkeit liege deshalb bei sieben Prozent. Was sich dahinter verbirgt? Seit Jahren muss mit sieben Prozent Mehrwertsteuer eingekauft, aber mit 19 Prozent Mehrwertsteuer verkauft werden. Eine Ausnahme gab es nur im Außer-Haus-Verkauf.

Der Dehoga-Hauptgeschäftsführer in Sachsen, Axel Klein. Quelle: Dietrich Flechtner

Seit der Coronakrise gilt nun: Sieben Prozent Mehrwertsteuer beim Einkauf und auch sieben Prozent Mehrwertsteuer beim Verkauf. Das schaffe etwas mehr Luft und mehr Gewinn, weil ja schließlich gleichzeitig auch Einkaufspreise und Löhne stiegen. Dazu müssen in der Pandemie aufgenommene Kredite getilgt werden. Klein fordert deshalb: „Die sieben Prozent müssen bleiben – auch nach 2022. Denn die Kredite laufen auch zehn Jahre.“ Bisher steht das aber nur den Wahlprogrammen von CDU und FDP.

Anhebung der 450-Euro-Grenze

Wichtig sei weiterhin die Anpassung der 450-Euro-Job-Grenze. Mit der Anhebung des Mindestlohns ist automatisch die Zahl der Stunden gesunken, die für 450 Euro gearbeitet werden muss. „Diese Pauschale muss darum erhöht werden, damit wieder mehr Arbeitsstunden am Ende herauskommen“, sagt der Dehoga-Hauptgeschäftsführer.

Viele Fachkräfte seien in der Pandemie abgesprungen und beispielsweise in den Öffentlichen Dienst gewechselt, beklagt Klein. „Jetzt haben wir die Situation, dass alle um die restlichen Arbeitskräfte kämpfen. Es gibt schließlich gar nicht so viele Arbeitskräfte auf dem deutschen Markt, wie wir brauchen.“ So bliebe nur die Chance, Arbeitskräfte aus Ungarn, der Ukraine oder auch Vietnam ins Land zu holen. Von ihnen aber – wie im Fachkräftezuwanderungsgesetz gefordert – eine duale Ausbildung wie in Deutschland zu verlangen, sei illusorisch. „Das ist alles noch viel zu kompliziert“, rügt Klein.

Weniger Bürokratie

Und schließlich drücke beim Dauerthema Bürokratieabbau seit vielen Jahren der Schuh. Unternehmen brauchten häufig einen ganzen Wochentag, um mit dem Papierkram fertig zu werden – trotz gegenteiliger Beteuerungen der Politik. Viele Mittelständler und Kleinbetriebe hätten im Lockdown überdies große Verluste erlitten. Oftmals sei die Altersvorsorge aufgebraucht worden, weil viele einfach weitermachen müssten. Hoteliers und Gastronomen versuchten, die entstandenen Verluste zu begrenzen. Das „Riesendurcheinander bei den Verordnungen“ helfe da nicht unbedingt.

Obwohl die Inzidenz längst unter zehn liege, fehle noch immer eine klare Kommunikation unter den Akteuren, rügt Klein. So gäbe es nach wie vor Unklarheiten in Bereichen wie Tagungen, bei Diskotheken oder auch Clubs. Dort brauche es mehr Vorlauf – mitunter zwei, drei Jahre – und es herrsche demzufolge besonders viel Unsicherheit über die Entwicklung der Geschäftsmodelle. Gerade die in Corona-Zeiten gängigen Videokonferenzen grüben der Tagungshotelbranche das Wasser ab.

Gäste kommen wieder gern

Immerhin: Die meisten Wirte berichteten mittlerweile von einer guten Resonanz der Gäste auf die wiedergewonnene Freiheit. „Man isst und genießt wieder viel bewusster“, sagt Klein. „Ein Fassbier zischt jetzt ganz anders als vorher“, glaubt er. Und wer bei den Familienbetrieben die sieben Monate Lockdown durchgehalten hat, bekommt vom Dehoga sogar eine Flasche Rotkäppchensekt dafür – im Magnumformat.

Von Roland Herold