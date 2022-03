Sächsische Wurzeln – Rettungsdienst-Pionierin Ute Steiger gestorben

Winnenden/Rodewisch

Die Björn Steiger Stiftung trauert um ihre Gründerin Ute Steiger. Die gebürtige Vogtländerin schlief in der Nacht zum Montag mit 88 Jahren zu Hause in Winnenden (Baden-Württemberg) friedlich ein. Das teilte die Stiftung am Mittwoch mit. Ute Steiger habe viel von dem, was im deutschen Rettungsdienst jetzt selbstverständlich sei, mit angestoßen und vorangetrieben, hieß es. Die Stiftung hatte sich 1969 dem Ziel verschrieben, die Notfallhilfe weiter zu entwickeln. Die bundesweite Einführung im Jahr 1973 der einheitlichen Notfall-Nummern 110/112 geht auf ihre Initiative zurück.

Ehepaar Steiger floh aus der DDR in den Westen

Ute Steiger, geborene Badstübner, wurde am 2. August 1933 im sächsischen Rodewisch (Vogtland) geboren. 1950 lernte die ausgebildete Modistin ihren späteren Ehemann Siegfried Steiger kennen. Nachdem Siegfried Steiger 1952 aus der DDR in den Westen geflohen war, folgte sie ihm kurze Zeit später. 1953 heiratete das Paar in Stuttgart, 1955 bauten sie ein Architektenbüro in Winnenden bei Stuttgart auf. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Stiftungsgründung nach Schicksalsschlag 1969

1969 wurden die Familie Steiger von einem schweren Schicksalsschlag getroffen: Ihr ältester Sohn Björn wurde am 3. Mai, eine Woche vor seinem neunten Geburtstag, in Winnenden von einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde, bis der Krankenwagen eintraf. Björn starb auf dem Weg in die Klinik nicht an seinen Verletzungen, sondern am Schock.

Aus diesen bitteren Erfahrungen heraus gründete das Ehepaar Steiger am 7. Juli 1969 die Björn Steiger Stiftung. Ihr Ziel: Das damals unzulängliche Rettungswesen in der BRD sollte verbessert werden. „Da man ihren Sohn nicht retten konnte, war es ihr Entschluss, so viel andere Leben wie möglich zu retten“, sagt Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung zum Lebenswerk seiner Eltern.

In Leipzig ist Baby-Notarztwagen „Felix“ im Einsatz

Auch in Sachsen hat die Stiftung seit 1990 vielfältige Projekte initiiert. So erhielt die Feuerwehr in Richzenhain (Kreis Mittelsachsen) einen neuen Defibrillator. In Leipzig sorgt „Felix“ seit 2017 als Baby-Notarztwagen für den sicheren Transport von Früh- und Neugeborenen. Zu zeitig gestartete und schwerkranke Säuglinge können mit dieser mobilen Intensivstation sicher in eine Spezialklinik transportiert werden. Für ihre Verdienste in der Notfallhilfe wurde Ute Steiger unter anderem 2001 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet. 2002 wurde ihr der Verdienstordens des Freistaats Sachsen verliehen. 2009 wurde das Ehepaar Steiger mit dem „EU-Outstanding Citizen Award“ für die flächendeckende Einführung der Notrufnummer 112 geehrt.

Von André Böhmer