Sächsische Zahlen: Ungeimpfte sind die Pandemietreiber

Leipzig

Von einer „Pandemie der Ungeimpften“ spricht Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Tatsächlich legen die Zahlen, welche die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) täglich im Internet veröffentlicht, nahe, dass auch im Freistaat gilt: Geimpfte sind deutlich besser gegen Corona geschützt.

So ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei den geimpften Personen in Sachsen in dieser Woche sogar etwas gesunken. Sie lag am Donnerstag, 28. Oktober, bei etwa 50. Hingegen ging es bei den Nichtgeimpften steil bergauf: auf aktuell etwa 550. Das war also rund zehnmal höher. In die Gruppe der Ungeimpften werden dabei alle Patienten einsortiert, die zum Zeitpunkt des Corona-Befundes nicht schon seit mindestens zwei Wochen ihre zweite Spritze bekommen hatten.

Verhältnis liegt im Durchschnitt bei 1 zu 5,3

Das Verhältnis der Inzidenzen zwischen den beiden Gruppen bleibe seit Monaten etwa konstant, erläuterte das Sozialministerium. „Seit der Erfassung beträgt das Verhältnis im Durchschnitt 1 zu 5,3.“ Von den knapp 2,3 Millionen Geimpften im Freistaat hätten in diesem Jahr bislang rund 4500 eine Corona-Infektion erlitten. 173 mussten deshalb im Krankenhaus behandelt werden (davon elf auf Intensivstationen). 56 geimpfte Personen starben, teilweise bereits zu Hause – davon waren 44 älter als 80 Jahre.

Allein am Donnerstag wurden für Sachsen zwölf weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt haben im Freistaat schon mehr als 10.000 Menschen eine Corona-Infektion nicht überlebt. 172 Covid-Patienten befinden sich aktuell auf Intensivstationen (ITS), so das Sozialministerium. Aus saisonalen und statistischen Effekten – auch in Sachsen lassen sich jeden Tag Einwohner impfen – steige seit August die absolute Zahl der Impfdurchbrüche. Ungleich größer seien jedoch nach wie vor die Ansteckungsgefahren für ungeimpfte Bürger.

Auch Geimpfte auf den Intensivstationen

Am Leipziger Uniklinikum lagen vor zwei Wochen vier Covid-19-Patienten auf der ITS. Jetzt sind es zwölf, so Sprecherin Helena Reinhardt. „Aktuell sind von den zwölf Patienten auf der Intensivstation vier geimpft. Generell ist es so, dass bei diesen Patienten entweder Vorerkrankungen bestehen, die zu einem fehlenden Immunschutz führen, oder dass sie nicht aufgrund der Covid-19-Infektion auf die Intensivstation müssen, sondern wegen einer anderen parallelen Erkrankung.“

Am Uniklinikum Dresden werden gerade 56 Patienten wegen Corona behandelt, davon 20 auf der ITS. „Über 90 Prozent der steigenden Zahl an Covid-19-Patienten auf unseren Stationen sind ungeimpft“, sagte eine Sprecherin. „Diese Beobachtungen teilen wir auch mit anderen Kliniken Sachsens. Interessant und zugleich erschreckend ist zudem: In Landkreisen mit unterdurchschnittlicher Impfquote steigen die Zahlen der ITS-Covid-Patienten schneller.“

Von Lilly Günthner, Theresa Moosmann, Jens Rometsch