Rassismus-Kritik von vielen Seiten und alten Weggefährten und ein veritabler Shitstorm auf Twitter: Nach seinem Tweet zu den Ausschreitungen in den Stuttgart („War da nun eine Bundeskristallnacht oder ,nur’ ein südwestdeutsches Scherbennächtle?“) steht Siegfried Reiprich (65) massiv unter Druck. Hauptvorwurf: Die Gleichsetzung der Nazi-Übergriffe auf jüdisches Leben im November 1938 mit der Randale in der Schwaben-Metropole. Am Mittwoch rückte auch Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch ( CDU) vom Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten öffentlich ab. „Ich distanziere mich scharf von den jüngsten Äußerungen“, sagte die Ministerin, die zugleich Vorsitzende des Stiftungsrats ist.

„Bestehe auf Meinungsfreiheit“

Reiprich (seit 2011 Stiftungschef) selbst ging am Donnerstag in die Offensive. Gegenüber lvz.de äußerte sich der aus Jena stammende Bürgerrechtler und DDR-Dissident erstmals zu den Vorwürfen. „Ich habe meine bürgerlichen Rechte nicht mit meinem Arbeitsvertrag abgegeben und bestehe weiter auf Meinungsfreiheit“, machte er zunächst klar. Dann lenkte er aber mit Blick auf den umstrittenen Tweet ein. „Das war ungeschickt von mir und es war ein Fehler.“ Er habe die heftig attackierte Twitter-Nachricht zwar von seinem privaten Account und auch in seiner Freizeit geschrieben, aber ihm sei danach erst klar geworden, dass dies nicht „besonders klug“ gewesen sei. „Es tut mir sehr leid, dass jetzt auch die Ministerin Stellung beziehen musste.“ Noch mal würde Reiprich den Tweet jedenfalls nicht absetzen.

„ AfD zählt zu meinen Gegnern“

Die ihm unterstellte Gleichsetzung der Reichspogromnacht von 1938 mit den Stuttgarter Ereignissen weist er aber zurück. Darüber könne man sich gern mit ihm streiten, die aufgeheizte Atmosphäre und das „vergiftete deutsche Meinungsklima“ ließen aber aktuell keine Diskussionen zu. Reiprich zitierte in dem Zusammenhang die jüdische Historikerin Hannah Ahrendt (1906-1975) , die in ihrer Analyse der Nazi-Zeit davor gewarnt hatte, dass totalitäre Bewegungen auch in der Demokratie entstehen können. „Diese Gefahr sehe ich“, sagte Reiprich. Deshalb neige er nicht zum Verharmlosen und „rassistisch“, wie ihm das der SPD-Politiker und Dresdner Bürgerrechtler Frank Richter vorgeworfen hatte, sei er schon gar nicht. „Die AfD zählt zu meinen politischen Gegnern“, machte der Weggefährte von Sachsens Stasi-Beauftragten Lutz Rathenow klar. „Rechtes Gedankengut lehne ich ab.“

Vorzeitiger Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Unabhängig von der aktuellen Rassismusdebatte um seine Person will Reiprich aber am 30, November von seinem Posten vorzeitig zurücktreten. Ursprünglich läuft sein Vertrag als Stiftungsdirektor noch bis zum 31. Januar 2022. Aus gesundheitlichen Gründen und Anraten seiner Ärzte habe er um vorzeitige Auflösung gebeten. Dem müssen die 17 Mitglieder des Rates (u.a Lutz Rathenow und der Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe) noch zustimmen. Das geschieht in der nächsten Sitzung nach der Corona-Pause, der Termin ist noch offen. Dann will sich Reiprich auch intern zu den Vorwürfen äußern. Selbstkritisch, aber auch kämpferisch. „Ich habe mit 18 Jahren nicht vor der Stasi gekniet und gehe jetzt auch nicht nach Canossa.“

