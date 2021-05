Sächsischer Landtag segnet Rekord-Haushalt von 43 Milliarden Euro ab

Dresden

Der sächsische Doppelhaushalt ist unter Dach und Fach. Am Donnerstagabend stimmte das Parlament in Dresden mehrheitlich dem Rekordhaushalt von 43,18 Milliarden Euro für die Jahre 2021 und 2022 zu. Damit endet zugleich die vorläufige Haushaltsführung. Normalerweise wird der Doppelhaushalt immer im Dezember des Vorjahres verabschiedet.

Wegen der Corona-Pandemie zog sich das Verfahren dieses Mal hin. Möglich wird der Rekordhaushalt durch eine Kreditaufnahme, zu der Sachsens Landtag die Regierung im April 2020 ermächtigt hatte. Zur Bewältigung der Krisenfolgen kann der Freistaat bis zu sechs Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Unklar ist bisher, ob die Kredite in vollem Umfang erforderlich sind.

Damit gibt der Freistaat so viel Geld aus wie noch nie – und das mitten in der Corona-Pandemie. Die Koalition aus CDU, Grünen und der SPD will damit deutlich machen, dass man nur mit Investitionen aus dem Krisenmodus kommt. Hier eine Übersicht der wichtigsten Haushaltsposten.

Gesamtvolumen: Sachsen will 2021 und 2022 rund 43,18 Milliarden Euro ausgeben. In diesem Jahr sind es 21,34 Milliarden Euro, 2022 dann 21,84 Milliarden Euro

Ressort-Unterschiede: Den kleinsten Einzeletat hat Sachsens Datenschutzbeauftragter: Er schlägt in beiden Jahren mit 4 beziehungsweise 5 Millionen Euro zu Buche. Den größten Etat eines Ressorts hat das Kultusministerium mit 4,66 Milliarden Euro beziehungsweise 4,85 Milliarden Euro.

Personalausgaben: Sie liegen bei rund 5,17 Milliarden Euro (2021) und 5,49 Milliarden Euro (2022). Damit betreffen etwa ein Viertel (24,7 Prozent) des Gesamtetats Ausgaben für das Personal. Die Stellenzahl bei den Landesbeschäftigten beträgt in diesem Jahr 93 397 und wächst 2022 auf 94 139. Damit ist Sachsen weit von früheren Plänen entfernt, die Zahl der Landesdiener auf 70 000 zu reduzieren.

Investitionen: Sachsen will in diesem Jahr 3,21 Milliarden Euro und im kommenden Jahr 3,14 Milliarden Euro ausgeben. Das entspricht einer Investitionsquote von 15,1 Prozent beziehungsweise 14,4 Prozent. Zum Vergleich: In der „Gründerzeit“ in den 1990er-Jahren gab es Investitionsquoten von mehr als 30 Prozent.

Zuweisungen: Etwa ein Drittel des Gesamtetats geht an die Kommunen. 2021 liegen die Zuweisungen bei 7,27 Milliarden Euro, 2022 bei 7,28 Milliarden Euro.

Bildung: Ausgaben für Bildung und Forschung werden im Doppelhaushalt mit 7,05 Milliarden Euro (2021) und 7,29 Milliarden Euro (2022) veranschlagt

Strukturwandel: Zur finanziellen Unterstützung des Strukturwandels in den Braunkohlerevieren wurde ein Sondervermögen errichtet, in das Sachsen zur Kofinanzierung von Bundesmitteln im Doppelhaushalt zunächst 86,5 Millionen Euro einbringt. Ebenso wird ein Klimafonds Sachsen mit einem Ausgabevolumen von 25 Millionen bereitgestellt.

Von Jörg Schurig/dpa