Dresden/Leipzig

Die Feier am Donnerstagabend in Dresden war wegen der Corona-Auflagen kurz, die Freude dennoch groß. Der Leipziger Fotograf Tim Wagner (29) genoss seinen Triumph („Ich bin sonst eher zurückhaltend“) mehr im Stillen und freute sich am Freitag über die Titel-Optiken in den drei sächsischen Regionalzeitungen. Zudem wurde er vor allem im Kurznachrichtendienst Twitter gefeiert. Sein Motiv von der Tagebau-Besetzung Schleenhain (Kreis Leipzig) durch Klimaaktivisten von „Ende Gelände“ am 30. November 2019 hatte den Hauptpreis beim Wettbewerb um das beste sächsische Pressefoto gewonnen. In der Jury saßen zahlreiche Foto-Koryphäen, darunter dpa-Bildchefin Heike Betzwieser und Ex-LVZ-Fotochef Volkmar Heinz. Das Motiv wurde unter anderem groß im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ veröffentlicht.

Strafanzeige nach Reportage-Termin

In die Freude über den Foto-„Oscar“ im Presse-Wettbewerb mischte sich allerdings am Freitag auch noch einmal kräftiger Ärger. Grund: Wagner, der aus Hessen stammt und aktuell in Hannover Fotojournalismus studiert, wurde nach seinem Foto-Einsatz im Tagebau juristisch belangt. Anlass war eine Anzeige des Tagebaubetreibers Mibrag wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die rund 1600 Klimaaktivisten hatten Zäune und Absperrungen für ihre Aktion überwunden. „Mir wurde die Strafanzeige kurz nach der Aktion zugestellt“, bestätigte Wagner gegenüber der LVZ den Vorgang. Neben ihm hatte die Staatsanwaltschaft noch zwei weitere Fotografen ermittelt und gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet, zu ihnen zählt auch ein LVZ-Fotograf. „Wir haben nichts gegen friedliche Proteste und die Ausübung demokratischer Rechte, aber wir lehnen jede Form von Gesetzesverstößen und Gewalt ab“, sagte Mibrag-Chef Armin Eichholz damals zur Begründung der Strafanzeige.

Verfahrenseinstellung gegen Geldzahlung

Für Tim Wagner trotzdem ein Unding und vor allem eine klare Einschränkung der Pressefreiheit. „Es muss sich dringend ändern, dass Journalisten angezeigt werden, wenn sie mit in die Kohle-Grube gehen und berichten“, sagte er der LVZ. Er sei schon im Hambacher Forst mit dabei gewesen, aber einen Strafbefehl in Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit habe es nur in Leipzig gegeben. Der freie Fotograf ließ sich vom Deutschen Journalistenverband Sachsen (DJV) anwaltlich vertreten. Nach längerem und zermürbendem Hin- und Her mit der Staatsanwaltschaft Leipzig akzeptierte er die Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 30 Tagessätzen. Ursprünglich, so Wagner, „sollte ich 500 Euro bezahlen, die Summe wurde dann aber auf 300 Euro runtergehandelt.“ Viel Geld für einen freien Fotoreporter und nach der Preisverleihung war die Strafe noch ärgerlicher. „Wenn ich gewusst hätte, welche öffentliche Wertschätzung ich mit dem Sieger-Foto erfahre, hätten wir in Sachen Pressefreiheit noch hartnäckiger gekämpft“, sagte er.

Von André Böhmer