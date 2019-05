Leipzig

Die Klage eines sächsischen Oberschülers gegen Kopfnoten auf seinem Abschlusszeugnis ist vom Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Bautzen abgelehnt worden. Wie es im Urteil heißt, sei die Benotung von Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung kein erheblicher Eingriff in das Grundrecht auf freie Wahl des Berufs oder eine Ausbildungsstelle. Vielmehr komme den „ Kopfnoten in einem Zeugnis im Vergleich zu den Noten für die Leistungen in den einzelnen Fächern ein deutlich geringerer Stellenwert zu.“ Entsprechend seien diese nicht relevant für den weiteren Bildungs- und Berufsweg und würden sich auch nicht negativ auf diesen auswirken.

Der aus Radeberg stammende Oberschüler hatte zusammen mit seinen Eltern gegen Kopfnoten auf seinem Abschlusszeugnis der 9. Klasse geklagt, weil diese seine Bewerbungschancen unter Umständen mindern würden. Das Verwaltungsgericht in Dresden gab dem Jugendlichen ursprünglich Recht und verwies dabei unter anderem auf das Sächsische Schulgesetz, in dem Kopfnoten nicht als Norm festgelegt wurden. Mit der jetzt getroffenen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen ist das Dresdner Urteil aber hinfällig.

Piwarz : Schule hat Erziehungsauftrag

Sachsens Bildungsminister Christian Piwarz ( CDU) sah sich am Montag bestätigt: „Eine Bewertung der sozialen Kompetenzen von Schülern hat für mich nie zur Disposition gestanden. Schule hat auch einen Erziehungsauftrag. Schon allein deshalb ist eine Einschätzung der sozialen Kompetenzen von Schülern nicht nur legitim, sondern zwingend notwendig“, sagte der Unionspolitiker.

Die Landtagsabgeordnete Petra Zais (Grüne) fragte sich allerdings, wozu Noten mit „geringerem Stellenwert“ überhaupt notwendig sind: „Ich habe Verständnis für den Kläger. Entweder sind Noten wichtig für die Beurteilung. Dann sollten sie auch durch den Gesetzgeber und nicht durch die Verwaltung geregelt werden“, sagte die Grünen-Politikerin. Wenn einzelne Noten dagegen weniger wichtig seien, dann sei die Frage, wozu und auf welcher Grundlage sie erteilt werden, mehr als berechtigt. „Mit Blick auf die Berufswahl könnte das dann auch andere Fächer betreffen", so Zais.

Von Matthias Puppe