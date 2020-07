Camping wird in Corona-Zeiten immer beliebter. Man ist unter sich, braucht keine Maske und genießt die Freiheit. Ganz ohne Regeln geht es dennoch nicht in die Ferien. Die Polizei kontrollierte am Freitag an der Autobahn bei Grimma vor allem Wohnmobile. Die Stichproben ergaben kaum Mängel.