Romantiker und Landschaftsfotografen bekommen am Dienstag etwas zu sehen: Der Saharastaub in der Luft wird in Sachsen für einen spektakulären Sonnenaufgang sorgen – wenn der Himmel klar ist. Und es heißt dafür rechtzeitig aufstehen: Sonnenaufgang ist in Leipzig am Dienstag um 7.08 Uhr. „Das wird ein fantastischer Anblick, wenn die Sonne am Morgen glutrot aufgeht“, verspricht der Meteorologe und Klimaexperte Frank Böttcher.

Ursache für das Wetterphänomen ist eine Südwestströmung, die über Europa zieht. In Afrika, in der marokkanisch-algerischen Sahara, wird der Saharastaub aufgewirbelt und mit dieser Strömung über Frankreich hinweg bis nach Deutschland geweht, erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Das Morgenrot kann daher bei guten Wetterverhältnissen besonders intensiv sein. Die wissenschaftliche Erklärung: Am Abend und am Morgen treffen Lichtstrahlen sehr flach auf die Erde. Der blaue Lichtanteil wird dabei herausgefiltert. Durch den Saharastaub wird dieser Effekt noch verstärkt. Der Himmel färbt sich dann von gelb zu orange in ein kräftiges Rot. Das gleiche gilt für den Sonnenuntergang (Leipzig am Dienstag 17.41 Uhr) – auch hier kann es beeindruckende Farbenspiel geben.

Hohe Saharastaub-Konzentration nur alle zehn Jahre

In Leipzig war das Wetterphänomen zuletzt Ende Oktober 2020 zu beobachten. Allerdings längst nicht so beeindruckend, wie es jetzt wahrscheinlich möglich ist. „In dieser hohen Konzentration gibt es den Saharastaub selten. Im Norden und Osten kommt das alle acht bis zehn Jahre vor“, sagt Experte Böttcher.

Kehrseite: Der Saharastaub kann auch vom Himmel rieseln. Man sieht ihn dann besonders gut auf Autoscheiben und auf dem Autolack. Die Autowäsche hat sich am vergangenen Wochenende für einige nicht wirklich gelohnt“, so Wettermann Dominik Jung.

Die Grafik zeigt: Der Saharastaub liegt am Dienstag in hoher Konzentration über Deutschland. Grafik: Wetter.net/ Quelle: Uni Athen

Die weitere Wetterwoche wird zudem weiter frühlingshaft: Am Dienstag gibt es voraussichtlich am Dienstag den Temperatur-Gipfelpunkt: 18 Grad soll es dann warm werden. „Doch wir haben einen weiteren Mitspieler und das ist eben jener Saharastaub. An den Staubpartikeln bilden sich Wolken, recht dünne Wolken, aber sie trüben die Sonne und es bleibt dadurch ein paar Grad kühler. Sonst wäre es noch wärmer“, erklärt Wetterexperte Jung.

Prognose: Märzwinter nicht in Sicht

Einen spürbaren Kälteeinbruch gibt es aber erst am Freitag, dann wird es bei 9 Grad etwas Regen geben. Auch am nächsten Sonnabend und Sonntag bleibt es um die zehn Grad deutlich kühler als am vergangenen Wochenende. Dennoch: Für einen richtigen Märzwinter mit neuen Schneefällen und Frost reicht es wohl nicht. „Die Ensemble-Vorhersage bis zum 9. März sieht für Ostdeutschland zwar einen Temperaturrückgang auf Werte um die zehn Grad voraus. Aber ein erneuter Wintereinbruch ist in den meisten Modellen nicht in Sicht“, sagt Dominik Jung.

Es droht erneut ein sehr trockenes Frühjahr

Dazu bleibt es meist niederschlagsfrei. Das könnte schon wieder der Auftakt zu einen sehr trockenen Wetterjahr werden. Zumindest der Start in den meteorologischen Frühling am 1. März verläuft sehr trocken. Hoher Luftdruck bleibt wetterbestimmend. Auch die Temperaturen sind für die Jahreszeit bis in den März hinein weiterhin deutlich zu hoch. „Es wird zwar ab Freitag ein paar Grad kälter, ist aber für die Jahreszeit immer noch zu warm“, so Jung.

Die Niederschlagsprognose des US-Wetterdienstes NOAA für die Monate März bis Mai zeigt: Es droht regional erneut ein zu trockenes Frühjahr in Deutschland Quelle: Olaf Majer

Und Besserung ist aus Sicht der Landwirte auch nicht in Sicht: „Die langfristige Vorhersage vom US-Wetterdienst NOAA, geht wieder von einem zu trockenen Frühjahr aus. Es soll wieder weniger Niederschlag fallen als üblich“, stellt der Wetterexperte in Aussicht.

Von Olaf Majer