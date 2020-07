Leipzig

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) eröffnet am Sonnabend, 1. August, Corona-Testcenter an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Jeder, der aus dem Ausland nach Sachsen über die Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle einreist oder zurückkehrt, kann sich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Ein Wohnsitz oder ständiger Aufenthalt in Sachsen ist nicht nötig. Das teilte das Sozialministerium am Freitag mit. „Es werden alle Flüge abgedeckt“, sagte Ministeriumssprecherin Juliane Morgenroth mit Blick auf die Öffnungszeiten.

Wer muss sich testen lassen?

Für Flugreisende, die aus Risikogebieten (laut Robert-Koch-Institut) im Ausland einreisen, gilt: Diese Personengruppe muss sich ab Samstag, 1. August, auf das Coronavirus testen lassen. Sofern kein negativer Test bereits bei der Einreise vorliegt (Ergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein), müssen sich diese Personen umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Sollte kein Test vorliegen, können sie sich an den Corona-Testcentern an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle kostenlos testen lassen. Sie können das aber auch beim Hausarzt kostenlos tun. Der Test muss innerhalb von 72 Stunden nach Einreise erfolgen. Das Ergebnis ist dem zuständigen Gesundheitsamt mitzuteilen. Gegebenenfalls werden von dort weitere Maßnahmen angeordnet.

Wer kann sich testen lassen?

Für Flugreisende, die nicht aus Risikogebieten im Ausland einreisen, gilt: Es gibt keine Pflicht zur Testung. Eine freiwillige, kostenlose Testung ist für Fluggäste in den Testcentern an den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle möglich. Sie können sich aber auch beim Hausarzt kostenlos testen lassen.

Einige Medien hatten zwischenzeitlich vermeldet, der Start der sächsischen Flughafen-Test-Stationen verschiebe sich auf Montag. Das war jedoch ein Irrtum. Es geht wie geplant bereits am Samstag los.

