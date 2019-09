Sana Klinikum Borna: Was passiert mit Patienten der Neurochirurgie?

Borna

Als bekannt wurde, dass das Sana Klinikum Borna über Nacht seine neurochirurgische Fachabteilung geschlossenhat, war die allgemeine Empörung groß. Vor allem Patienten, die in Borna operiert oder therapeutisch behandelt wurden, fragten sich: Was wird aus meiner Nachsorge?

Nachsorgetermine sind nicht gefährdet

Patienten, die für die neurochirurgische Nachsorge Termine haben, können diese wie vereinbart wahrnehmen. An den Praxisstandorten in Borna und Markkleeberg steht weiterhin vollumfänglich medizinisches Fachpersonal für Vor- und Nachsorge sowie Beratung von Patienten zur Verfügung, versichert die Klinikleitung. Patienten mit Rückfragen können sich zudem über die Rufnummer 03433/ 21 24 81 informieren.

>> Lesen Sie auch:

Kommentar zum Klinikum Borna – Die Krankenhauslandschaft wird sich weiter verändern

Indes knirscht der Frust über die zwangsläufige Schließung der Neurochirurgie in der Chef-Etage des Klinikums unüberhörbar. Vor zehn Jahren habe das Klinikum – damals noch Helios zugehörig – in Gesprächen mit dem Freistaat signalisiert bekommen, die Neurochirurgie im Krankenhausplan etablieren zu können. „Daraufhin beantragte Helios neben einer Bettenerhöhung und dem planerischen Ausweis der Versorgungsstufe ,Schwerpunktversorger’ die Zuordnung der Neurochirurgie zum Versorgungsauftrag mit zehn Betten“, erklärt Kliniksprecherin Janet Schütze auf Anfrage.

Bornaer Klinik seit zehn Jahren im Rechtsstreit mit Sachsen

Zur großen Verwunderung in Borna fehlte im damaligen Bescheid zum Krankenhausplan die Fachabteilung Neurochirurgie. Es folgte ein Rechtsstreit zwischen der Klinik und dem Sächsischen Sozialministerium, der sich bis heute hinzieht. Sämtliche Maßnahmen, die vollumfängliche Anerkennung der Klinik für Neurochirurgie, liefen seither ins Leere. Auch weitere Gesprächsversuche des neuen Trägers Sana (hat die Helios-Klinik 2015 übernommen) mit dem Freistaat brachten nichts.

Seither sind in Borna insgesamt 6,5 Millionen Euro in die neurochirurgische Abteilung investiert worden. Wie etwa in die Anschaffung von Operationstechnik (Navigationssystem und Mikroskope) sowie die Finanzierung von Verbrauchsmaterial und Wartungskosten. Im Durchschnitt wurden jährlich 150 Fälle neurochirurgisch in Borna behandelt. Die Hälfte (52,7 Prozent) der Patienten kamen aus dem Landkreis Leipzig – die andere Hälfte aus angrenzenden Landkreisen und Bundesländern.

Quasi über Nacht ist die neurochirurgische Abteilung des Sana Klinikums in Borna geschlossen worden. Patienten wurden in andere Kliniken verlegt. Ärztliches Personal wurde entlassen oder freigestellt. Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Dienstag, 24. September 2019

Seit Ende vergangener Woche werden Operationen an Hirn und Hirnhäuten in Borna nicht mehr durchgeführt. Ärztliches Personal wurde entlassen und Patienten mit Operationsterminen in umliegende Kliniken verlegt. In Zukunft müssen Neurochirurgie-Patienten aus dem Landkreis längere Wege in Kauf nehmen.

Von Thomas Lieb