Bevor hoch gebaut wird, muss es erstmal in die Tiefe gehen. In den vergangenen Monaten stand der Wasserturm, das Wahrzeichen in der südlichen Delitzscher Stadtsilhouette, nach dem Abtragen der Turmhaube seit Anfang des Jahres nicht nur kopflos, sondern auch etwas verlassen da. Jetzt ist das Areal zu seinen Füßen in Bewegung gekommen. Mitarbeiter der Firma Landbau Eilenburg (LBE) und der Firma Bagtrans haben an der Nordseite die Fundamente freigelegt und eine Baugrube ausgebaggert. Da zeichnen sich nun die Umrisse des Bauwerks ab, das im Auftrag des Bauherrn Tarik Wolf entsteht. Wie ein Mantel soll der Boardinghouse-Neubau den Wasserturm an der Nordseite umschließen.

Appartements für längeren Aufenthalt

Ein Boardinghouse ist ein Beherbergungsbetrieb, der Zimmer oder Apartments mit hotelähnlichen Leistungen vermietet. Doch im Gegensatz zu einer Pension oder einem Hotel ist dort ein längerer Wohnaufenthalt geplant. Da ist beispielsweise der Bedarf der Industrieansiedlungen im Norden Leipzigs im Blick. Mitarbeiter von weiter her, die nicht jeden Tag pendeln wollen, könnten die Appartements beziehen. 64 davon sind geplant. In Höhe des Turmkopfs ist zudem ein Restaurant vorgesehen. Es dürfte die besten Aussicht der Delitzscher Region bieten.

Das Boardinghouse soll den historischen Wasserturm an der Nordseite umschließen. Quelle: Denta-Architekten

Es hat nun doch länger gedauert mit dem Baustart. Ein Effekt der Corona-Zeit. Die Planungen kamen nicht voran wie gedacht. Unter anderem, weil Mitarbeiter beauftragter Firmen, die im Lockdown ins Homeoffice wechseln mussten, am heimischen Laptop oder PC nun mal nicht immer die nötige Software zur Verfügung haben. Einen historischen Industriebau für Beherbergungszwecke umzubauen, ist alles andere als alltäglich, die Kombination Wasserturm-Boardinghouse noch mehr. „Da ist zum Beispiel schon mal alles rund“, stellt LBE-Bauleiter Roland Henze fest, dass auch der Neubau außergewöhnlich wird.

Wiederaufbau originalgetreu

Die Turmhaube soll originalgetreu wieder aufgebaut werden, zeigt Bauleiter Sven Kalläne Zeichnungen. Der graue Wasserturm wird demnach schmucker, als ihn die Delitzscher in Erinnerung haben: Turmlaterne und Gauben mit filigranen Ornamenten werden zumindest an der freien Seite wieder in Erscheinung treten. „Darauf bin ich gespannt“, so Sven Kalläne. „Die Klinkerfassade wird ja gereinigt. Mal sehen. Das könnte wieder ein schönes Gelb werden.“

Jahrzehntelanger Verfall

Jahrzehntelang war das 44 Meter hohe Industriedenkmal dem Verfall preisgegeben. Investor Tarik Wolf hat seine Wurzeln in Delitzsch. „Bei uns war der Wasserturm schon sehr lange Zeit in der Debatte“, erklärt Sven Kalläne. Die Klärung der Eigentumsfragen, die passende Nutzungsidee, die Schaffung des Baurechts brauchten mehr als ein Jahrzehnt. Nun wird damit gerechnet, dass der Rohbau in einem Jahr steht. Der Ausbau soll ungefähr noch einmal so lang dauern. Das Wasserturm-Projekt umfasst auch die leergezogenen und beräumten Gärten entlang der Leipziger Straße. Für dieses Gebiet laufen die Planungen aber noch.

Von Heike Liesaus