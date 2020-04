Sanitätssoldaten sind rund um die Uhr reaktionsbereit

Weißenfels

Im LVZ-Interview spricht Generalstabsarzt Dr. Stephan Schmidt, Kommandeur des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung der Bundeswehr in Weißenfels, über die aktuelle Lage.

Wie gut ist die Bundeswehr am Standort Weißenfels auf die Corona-Krise vorbereitet?

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Standort Weißenfels ist gut auf Krisensituationen vorbereitet. Das Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels stellt bei der Bekämpfung der durch das Sars-CoV-2-Virus ausgelösten Covid-19-Pandemie primär die Unterstützung der fünf Bundeswehrkrankenhäuser in Berlin, Hamburg, Koblenz, Ulm und Westerstede sicher, die integraler Bestandteil des zivilen Gesundheitssystems in Deutschland sind. Deutlich über 70 Prozent der Patienten sind Zivilisten. Darüber hinaus stellen wir bewilligte Unterstützungsleistungen für das zivile Gesundheitswesen mit verfügbaren Kräften und Mitteln aus der Sanitätstruppe sicher.

Wie ist die Vorgehensweise?

Es gilt das Regionalitätsprinzip: Die Sanitätstruppe unterstützt primär die Bundeswehrkrankenhäuser in ihrem jeweiligen, räumlichen Umkreis. Das bedeutet z. B. für das Sanitätsregiment 1 in Weißenfels die Unterstützung des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin oder für das Sanitätsregiment 3 in Dornstadt die Unterstützung des Bundeswehrkrankenhauses in Ulm.

Wie wird im Lagezentrum reagiert? Gibt es einen besonderen Alarmzustand?

Das Lagezentrum im Kommando in Weißenfels ist 24 Stunden besetzt, sodass wir jederzeit auskunftsfähig sind und reagieren können. Mindestens drei Soldatinnen und Soldaten sind dafür im Einsatz. Sie werden bei Bedarf von Fachexperten aus den Stabsbereichen Personal und Material unterstützt. Gemäß Artikel 35 Grundgesetz arbeiten wir im Rahmen der Amtshilfe mit den Behörden zusammen. Einen besonderen Alarmzustand gibt es nicht.

Für welche Bundesländer ist das Kommando in Weißenfels zuständig? Wie groß ist es und wurde es bereits durch Reservisten verstärkt?

Das Kommando in Weißenfels ist für alle Bundesländer zuständig. Hier arbeiten rund 200 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der gesamte Kommandobereich umfasst rund 5000 Soldatinnen und Soldaten in neun Dienststellen in ganz Deutschland. Seit dem 25. März 2020 werden dem Aufruf der Bundesverteidigungsministerin gefolgte Reservistinnen und Reservisten in den Sanitätsverbänden aufgenommen, mit dem Ziel, zügig in den Bundeswehrkrankenhäusern eingewiesen zu werden und dort zu unterstützen. Auch das Kommando in Weißenfels selbst wird regelmäßig durch Reservisten verstärkt.

Was ist derzeit die wichtigste Aufgabe?

Primäres Ziel ist es, die intensivmedizinischen Kapazitäten der fünf Bundeswehrkrankenhäuser zu stärken. Hierzu werden Beatmungskapazitäten aus den Feldsanitätseinrichtungen der Regimenter und das dazugehörige Material aus den Versorgungs- und Instandsetzungszentren an die Bundeswehrkrankenhäuser geliefert. Darüber hinaus ist es bei entsprechender Verfügbarkeit möglich, das Gesundheitssystem im zivilen Bereich zu verstärken, beispielsweise mit Verbrauchsmaterialien, persönlicher Schutzausstattung und Beatmungsgeräten. Wir haben keine geschlossenen Türen, denn wir sind integraler Bestandteil des gesamtdeutschen Gesundheitssystems.

Woher kommen die meisten Amtshilfe-Anfragen?

Neben Anfragen zur materiellen und personellen Unterstützung der Krankenhäuser werden im zivilen Bereich im großen Umfang Schutzausstattung, Kittel, Masken und Brillen angefragt; ebenso Beatmungsgeräte für Bereiche, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Der Sanitätsdienst unterstützt auch mit Personal – von der medizinisch ausgebildeten Fachkraft bis zu helfenden Händen zum Errichten von Zelten.

In welchem Zeitraum könnten bei Bedarf mobile Krankenhäuser eingesetzt werden?

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr konzentriert sich auf die Bereitstellung von Beatmungsplätzen. Dafür machen wir uns stark und wir sorgen dafür, dass die Bundeswehrkrankenhäuser durchhaltefähig bleiben. Mit unserer Unterstützung entlasten wir das zivile System.

Wurde medizinisches Personal der Bundeswehr bereits im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt?

Unser medizinisches Personal unterstützt in einigen Bereichen lokal, z. B. auf Fieberstationen oder in Fieberzentren. Derzeit sind 38 Amtshilfeanträge positiv beschieden worden. Darin enthalten sind auch materielle Unterstützungsleistungen. Punktuell unterstützen wir, wo Bedarf ist.

Von Bernd Lähne