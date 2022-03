Sanktionen gegen Russland: Kommen Hilfen für betroffene Firmen in Sachsen?

Dresden

Der Aspekt fiel in einem Nebensatz, dennoch reicht er aus, um neue Begehrlichkeit zu wecken. Angesichts der europäischen Sanktionen und dem Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) finanzielle Unterstützung für betroffene Unternehmen aus Sachsen ins Spiel gebracht. In einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk sagte er am Montag: „Wir werden mit den sächsischen Unternehmen sprechen, wie sie jetzt auch weiter wirtschaftlich tätig sein können, ob das möglich ist, ob man finanziell auch helfen kann.“

Gespräche in der Regierung laufen

Allzu detailliert sind die Überlegungen anscheinend noch nicht. Das Wirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit: „Wir interpretieren nicht die persönlichen Aussagen des Ministerpräsidenten.“ Regierungssprecher Ralph Schreiber betonte dagegen, dass der Wirtschaftsminister in der vergangenen Woche den Auftrag erhalten habe, „die Notwendigkeit eines sächsischen Programms zu klären“. Es gehe um Unternehmen, deren Lieferungen „nicht mehr abgenommen oder bezahlt werden“. Die Gespräche dazu liefen.

Die sächsische Wirtschaft war jahrelang traditionell stark im Russland-Geschäft vertreten. Allerdings haben sich seit 2014 die Sanktionen nach der russischen Besetzung der Krim deutlich auf das Geschäft ausgewirkt. Russland zählt schon lange nicht mehr zu den Ländern, in die die meisten sächsischen Exporte gehen.

Ausfuhren sind seit 2014 eingebrochen

2013 hatten die Ausfuhren nach Russland noch ein Volumen von 1,3 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr waren es rund 573 Millionen Euro, besonders der Maschinenbau (167 Millionen Euro) und der Fahrzeugbau (144 Millionen Euro) trugen dazu bei. Mittlerweile sind die Einfuhren aus Russland mit zirka 882 Millionen Euro deutlich größer. Der überwiegende Teil davon wird vom Öl- und Gasgeschäft (724 Millionen Euro) bestimmt.

Droht das verbliebene Russlandgeschäft nun komplett zu erliegen? Die neuen Ausfuhrbeschränkungen gelten beispielsweise für Flugzeugteile, für den Energiesektor, für Halbleiter, Hightech-Güter sowie für Güter, die zugleich zivil und militärisch genutzt werden können. Informationen, ob und welche sächsischen Betriebe davon in Mitleidenschaft gezogen werden, gibt es nicht.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dulig: „Direkte Auswirkungen unklar“

„Die neuen, harten Sanktionen gegen Russland und die Regierungsspitze rund um Wladimir Putin sind erst seit wenigen Stunden in Kraft. Noch ist nicht klar, welche direkten Auswirkungen sie auf die deutsche Wirtschaft haben werden – wie dann auch sächsische Unternehmen davon betroffen sein werden“, sagt Minister Martin Dulig (SPD).

Erste Gespräche dazu haben am Montag stattgefunden. Eigentlich wollte sich das Ministerium unter anderem mit den Handwerks- und den Industriekammern bei einem Routinetermin zusammensetzen, um unter anderem die neuen Corona-Regeln zu besprechen. Das Thema dürfte von Russland überlagert worden sein. „Wir stehen seit vergangener Woche fortlaufend in enger Abstimmung mit Kammern und Verbänden“, sagte Dulig, „um mögliche Auswirkungen zu besprechen, Informationen zu sammeln und aufzubereiten.“

Bisherige Hilfen kaum abgerufen

Schon jetzt ist die sächsische Wirtschaft nicht ohne Hilfe. Der Bund unterstützt von Sanktionen betroffene Unternehmen mit subventionierten Darlehen. Der Freistaat hat staatliche Bürgschaften aufgelegt – auch für Firmen, die in akute Schwierigkeiten geraten sind. Abgerufen wurden die Mittel aber kaum: Seit 2014 hat der Freistaat vier Unternehmen mit Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen unterstützt, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt.

Von Kai Kollenberg