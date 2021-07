Saubere Sache: Mittelsachsen hat jetzt eine eigene Seife

Striegistal

Kennen Sie Karlo? Karlo ist ein Lokalheld. Er ist ein Maskottchen, das für Mittelsachsens Unternehmen wirbt. Sein Name steht für: KAuf, Regional, LOkal. Den kleinen, lustigen Held gibt es jetzt auch zum Anfassen – und zum Waschen. Er ist sanft zur Haut, handgemacht, regional und fair gehandelt. Sein Konterfei findet sich auf der ersten Mittelsächsischen Naturseife, die Madlen Seigerschmidt aus Mittweida in der Striegistaler Seifenküche von Daniel Zimmermann im kleinen Marbach herstellt.

Karlo ist das Maskottchen der Mittelsächsischen Unternehmer. Quelle: Sven Bartsch

Die Seife ist das Ergebnis einer Beziehung, die vor Jahren als Konkurrenz auf dem Wochenmarkt begann, sich inzwischen allerdings zu einer sehr produktiven Freundschaft entwickelt hat.

Ausbildung zur Foodartistin ist der Anfang

„Eine Hand wäscht die andere“ ist gut leserlich auf das quadratische Seifenstück geprägt. Für manch einen mag der Spruch eine etwas anrüchige Bedeutung haben. Doch für Madlen Seigerschmidt und Daniel Zimmermann ist das geflügelte Wort quasi ein Slogan. Beide machen nämlich „in Seife“, jeder auf seine Art. Jetzt helfen sich die beiden Kleinunternehmer, die ihren Platz in der kreativen Nische gefunden haben, gegenseitig.

In Daniel Zimmermanns Seifenküche in Marbach stellt Madlen Seigerschmidt die Mittelsächsische Naturseife her. Dort reift sie auch – sechs Wochen dauert das etwa, dann kann sie mit einem Motiv bedruckt werden. Quelle: Sven Bartsch

Früher hat Madlen Seigerschmidt in der Gastronomie gearbeitet. Als ihre heute elfjährige Tochter als Nachzügler auf die Welt gekommen war, wollte die 47-Jährige raus aus der Branche. „Ich hab im Internet geschaut, was man machen könnte.“ Obst und Gemüse zu schnitzen, fand die Mittweidaerin interessant. Sie kratzt ihr ganzes Geld zusammen und belegt in Thüringen einen Kurs beim zweifachen Weltmeister Xiang Wang. „Seigerschmidt, du bist talentfrei“, sagt der ihr am Ende des Kurses. Zurück daheim erzählt sie ihrem Mann eine etwas andere Version: „Das hat Zukunft, ich muss nur viel üben.“ Heute ist Madlen Seigerschmidt eine der am häufigsten gebuchten Foodartisten in ganz Deutschland.

Frischemarkt in Klosterbuch führt beide Unternehmer zusammen

Als sie mit ihren geschnitzten Melonen auf den Wochenmärkten nichts verdient, überlegt sie sich etwas Neues. „Ich musste ja wenigstens die Standgebühren wieder reinholen.“ Sie probiert ihre Handwerkskunst an Seifen aus. Und das funktioniert. Selbst Seife für ihren neuen Geschäftszweig herzustellen, verwirft sie nach den ersten Versuchen und kauft sich Glyzerinseife, die sie anschließend in die fürs Schnitzen erforderlichen Formen gießt. Inzwischen hat sie über 50 verschiedene Muster im Programm.

Auf dem Frischemarkt in Klosterbuch läuft ihr Geschäft gut. Doch dort ist sie nicht die einzige mit besonderen Seifen im Angebot. Schräg gegenüber stehen Daniel Zimmermann und seine Frau Kerstin Schmiedel mit ihrem Stand. Die Familie betreibt in Marbach die Striegistaler Seifenmanufaktur, in der sie seit 2009 nicht nur mit Seifen und Pflegeprodukten aus aller Welt handeln, sondern seit 2014 auch Naturseifen selbst herstellen. Vor sechs Jahren sicherte sie sich den Markennamen „Decenta“ und bietet inzwischen Produkte unter diesem Namen an, die sie zum Teil nach möglichst historischem Vorbild selber herstellen.

Corona-Pandemie fordert Improvisations-Talent

„Konkurrenz ist immer problematisch, wenn man versucht, der Platzhirsch zu sein“, schmunzelt Daniel Zimmermann. Vor allem seiner Frau hätten sich die Nackenhaare aufgestellt, als sie den anderen Seifenstand schräg gegenüber vom eigenen entdeckte. Doch nach dem gegenseitigen Beäugen geht Madlen Seigerschmidt einfach in die Offensive. „Ich wollte gern für meine Schnitzereien die Seife der Zimmermanns testen.“ Vom Testpaket ist sie begeistert, 50 halbrunde Seifenstücke, die in Lettland gefertigt wurden. Man nähert sich an, Madlen Seigerschmidt kauft nicht nur ihren Rohstoff in Marbach, sondern besucht auch einen der Kurse zur Herstellung von Seife in der Manufaktur. Und: Sie möchte gern ein eigenes Produkt in ihr Programm aufnehmen.

Corona verschafft der Mittweidaerin mehr Zeit als ihr lieb ist. Märkte finden nicht statt. Ihr Laden „Essskulptur & Seifenstück“ bleibt erst einmal geschlossen. Es ist die Zeit, in der ihre Gedanken die eigene Naturseife kreieren. „Ich brauche Deine Hilfe“, sagt sie irgendwann Mitte des letzten Jahres zu Daniel Zimmermann. „Und sie kann sehr nachdrücklich sein“, sagt er über die mittlerweile gute Freundin der Familie und lacht.

Feinste Öle für die Naturseife

In der Marbacher Seifenküche wird die Rezeptur entwickelt, im Labor wird sie geprüft. Drin sind: „Natürliche Öle.“ Drei von insgesamt fünf, nämlich Sonnenblumen-, Raps- und Mohnöl bezieht Daniel Zimmermann aus Gadewitz. Das Olivenöl kommt aus Griechenland, das Kokosöl aus Indonesien, beides direkt vom Kleinbauern. Seine Bezugsquellen hat er selbst vor Ort abgecheckt.

Für die Mittelsächsische Naturseife werden drei Öle aus der Region verwendet. Quelle: Sven Bartsch

Inzwischen ist Madlen Seigerschmidt in die Produktion gegangen. Die findet in Marbach und mit Unterstützung von Daniel Zimmermann und Kerstin Schmiedel statt. Etwa drei Stunden dauert es, bis um die 100 Stück der klassischen Seife für jeden Tag hergestellt sind. Sie wird kalt gerührt, sodass die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Deshalb dauert die Reife auch etwa sechs Wochen, länger als bei industriell hergestellten Seifen. Nach etwa vier, fünf Wochen kann Madlen Seigerschmidt dann das Motiv – nein, in dem Fall nicht in die Seife schnitzen, sondern aufprägen.

Sehenswürdigkeiten der Region in Seife geschnitzt

Inzwischen gibt es nicht nur den fruchtig riechenden „Karlo“. Der Mittweidaer Wasserturm hat einen frischen Duft, die Burg Kriebstein duftet nach Lemongras. Geplant ist auch noch eine Fliederseife mit dem Zschopaublick. Zu kaufen gibt es die Mittelsächsische Naturseife nicht nur bei Madlen Seigerschmidt, sondern bald auch online im Mittelsachsen-Shop. Den gibt es seit 2019 und er soll Manufakturen und Direktvermarktern in Mittelsachsen ermöglichen, ihre Produkte mit wenig Aufwand und überschaubaren finanziellen Mitteln online zu vermarkten.

Auch den Mittweidaer Wasserturm gibt es bereits auf der neuen Naturseife. Quelle: Sven Bartsch

Um den füllen zu können, besucht Madlen Seigerschmidt schon nächste Woche wieder die Marbacher Seifenküche. Denn: Die ersten Mittelsächsischen Naturseifen haben reißenden Absatz gefunden.

Von Manuela Engelmann-Bunk