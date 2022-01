Saunen dürfen in Sachsen wieder öffnen

Dresden

Ab Freitag darf in den sächsischen Saunen wieder geschwitzt werden: Laut der neuen Corona-Notfall-Verordnung, die am Mittwoch von der Landesregierung beschlossen wurde und am 14. Januar in Kraft treten wird, kann unter bestimmten Bedingungen wieder angeheizt werden.

Damit wurde kurz vor dem Ende der Beratungen noch eine entscheidende Wende vollzogen. Ursprünglich sollten die Saunen, die seit dem 22. November 2021 abermals geschlossen waren, noch nicht wieder öffnen dürfen.

Saunen dürfen mit 2G-plus-Regel wieder anheizen

Maßgeblich ist nun eine entscheidende Größe: Die Klinik-Überlastungsgrenze muss unterschritten sein. Das ist der Fall, wenn die Obergrenze von 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen und 420 schweren Fällen auf den Intensivstationen nicht erreicht ist.

Dann gilt für Saunen in Sachsen die 2G-plus-Regel: Zutritt haben vollständig Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen. Für Geboosterte sowie Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr entfällt diese Testpflicht. Daneben sind auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, von dieser Regelung ausgenommen. Zudem muss eine Kontakterfassung erfolgen.

Dagegen müssen Dampfbäder – auch innerhalb eines Saunageländes – weiterhin geschlossen bleiben. Ob Aufgüsse stattfinden dürfen, soll noch entschieden werden.

Sauna-Chefin: „Das ist super – doch wir brauchen Vorlauf“

Aktuell ist Sachsen von der Überlastungsstufe entfernt

Ein Bild aus besseren Tagen: Susanne und Hendrik Rudolph relaxen in ihrer „Sauna im See“ am Cospudener See in Markkleeberg. Quelle: André Kempner

– bleibt es dabei, könnten die Saunen in Sachsen an diesem Freitag wieder anheizen. Für Susanne Rudolph, die Geschäftsführerin von der „Sauna im See“ in Markkleeberg (Landkreis Leipzig), kommt der Starttermin allerdings zu überraschend. „Das ist zwar super. Aber so schnell werden wir garantiert nicht öffnen können. Es sind einfach zu viele Vorbereitungen und auch Bestellungen notwendig“, erklärt sie.

Außerdem sei das Personal aufgrund der Schließungen von 22 auf 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halbiert, sagt die Sauna-Chefin: „Mir sind während des Lockdowns die Leute weggelaufen – sie müssen ja Geld verdienen.“ Nach der fast zweimonatigen Zwangspause „gerade in unserer Hauptsaison“ rechnet Susanne Rudolph damit, dass ihr Haus mit etwas Vorlauf „wahrscheinlich Ende nächster Woche“ wieder öffnet.

Auch Bagger-Sauna, Sachsen-Therme, Riff öffnen demnächst

Die Sachsen-Therme in Leipzig kündigt die Öffnung des Freizeitbades und der Sauna ab 20. Januar an: „Dann würden wieder alle Bereiche freigeben. Wir freuen uns bereits auf das Wiedersehen – bleiben Sie gesund und uns treu.“ Das „Riff“ in Bad Lausick (Landkreis Leipzig) will am 15. Januar den Badebereich und ab 17. Januar auch die Sauna wieder öffnen. Mit dem kommenden Montag planen ebenso die Inhaber der „Finnlandsauna am Bagger“ in Leipzig-Thekla: Auch hier soll ab 17. Januar wieder geschwitzt werden können.

Von Andreas Debski