Schärfere 2G-Regeln: Sachsen reagiert auf steigende Corona-Zahlen

Dresden

Sachsen wird angesichts der steigenden Anzahl an Corona-Neuinfektionen die 2G-Regel drastisch verschärfen. Das kündigte die Landesregierung am Dienstag an. Künftig soll der Zugang zum Innenbereich von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, der Gastronomie, von Bars, Restaurants, Clubs und Diskotheken nur noch für Geimpfte und Genesene möglich sein. Ausnahmen soll es für Schüler, die regelmäßig getestet werden, und für Menschen geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen können.

Auch Großveranstaltungen nur noch nach 2G-Prinzip

Zudem sollen Großveranstaltungen – innen wie außen – nur noch mit der 2G-Regel möglich sein. Zudem gilt eine Obergrenze für Zuschauer. Das betrifft auch die Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga. Für den Einzelhandel wird es keine 2G-Regel geben. Die neue Verordnung soll bereits am Montag in Kraft treten. Am Freitag will das Kabinett abschließend beraten.

Das Kabinett schlägt zusätzlich zu den verschärften 2G-Regeln eine FFP2-Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr vor. Man müsse sehen, ob es dafür in den Beratungen mit dem Landtag eine Mehrheit gebe.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Regierung begründet die Maßnahmen mit der „sehr explosiven Entwicklung“ in Sachsen, wie Sozialstaatssekräterin Dagmar Neukirch (SP) erläuterte. Die Inzidenz bei den Ungeimpften liege bei 600, die bei Geimpften bei 58.

Von Kai Kollenberg