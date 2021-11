Schärfere Corona-Regeln: Das ist ab Montag in Sachsen geplant

Dresden

In Sachsen steigen die Corona-Zahlen sprunghaft. Es gilt als sicher, dass bereits Ende der Woche die Vorwarnstufe greifen wird. Die Landesregierung hat sich deswegen entschieden, schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Unter anderem geht es um die 2G-Regeln für viele Bereiche. Bereits am Freitag soll eine neue Corona-Verordnung verabschiedet werden, die am Montag in Kraft tritt und bis 25. November Gültigkeit haben wird. Die LVZ stellt die wichtigsten Maßnahmen vor:

Schärfere 2G-Regeln: Das Kabinett möchte die 2G-Regeln für viele Bereiche verbindlich machen. Künftig sollen nur noch Geimpfte und Genesenen zu Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Diskotheken, Clubs sowie zum Innenbereich aller Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen und Feste Zutritt erhalten. Auch bei Großveranstaltungen aller Art sollen die 2G-Regeln gelten – also auch bei Fußballspielen.Ausnahmen gibt es nur für Menschen, die sich aus medizinischen Grünen nicht gegen das Virus impfen lassen können, und Kinder sowie Jugendliche, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Sie können mit einem Test Zutritt erhalten. Bei den Schulkindern werden die Schultests anerkannt.

Großveranstaltungen: Die generellen Beschränkungen für Großveranstaltungen, die bisher erst ab der sogenannten Überlastungsstufe gegolten hätten, treten nun auch in Kraft. Das bedeutet, dass die Auslastung auf 50 Prozent der Maximalkapazität begrenzt ist und höchstens 25.000 Personen umfassen darf. Beispielsweise RB Leipzig dürfte sein Stadion dann ab Montag auch mit einer 2G-Regel nicht mehr auslasten.

Maskenpflicht: Im öffentlichen Personennahverkehr will die Landesregierung eine FFP2-Maskenpflicht einführen. Bisher ist die Nutzung von Bus und Bahn auch mit einer OP-Maske möglich. Diese Option will die Landesregierung aber untersagen. Ansonsten bleibt es aber dabei, dass beispielsweise beim Einkaufen die OP-Maske ausreicht.

Einzelhandel: Für den Einzelhandel wird es keine 2G-Regel geben. Daran hat das Kabinett nicht gerüttelt.

Körpernahe Dienstleistungen: Das Kabinett belässt es bei den aktuellen Regeln für den Friseurbesuch und für andere körpernahe Dienstleistungen. Die Verschärfungen treten hier erst ab der Überlastungsstufe in Kraft, das könnte nach aktuellen Prognosen schon in 14 Tagen der Fall sein. Dann müssten für die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen – genauso wie für Hallenbäder und Saunen – ein Impf- und Genesenen-Nachweis vorgelegt werden.

Regeln bei der Arbeit: Die Regierung empfiehlt „dringend“, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig intensiver auf das Virus zu testen. Zudem sollen die Arbeitgeber prüfen, ob sie ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, wo immer es geht.

Gekaufte Eintrittskarten: Nicht-Geimpfte oder Nicht-Genesene können spätestens ab Montag vor der Tatsache stehen, dass sie mit einer gekauften Eintrittskarte beispielsweise eine Theatervorstellung nicht mehr besuchen können. Eine Entschädigung ist für sie aktuell nicht geplant.

Pflege- und Altenheime: Alle ungeimpften Personen, die direkt mit den Bewohnern arbeiten, müssen sich bereits jetzt testen lassen. Die Landesregierung will diese Regelung aber auch auf das gesamte Personal in den Einrichtungen ausweiten. Das Virus könne auch durch das Küchen- oder das Reinigungspersonal in die Einrichtungen getragen werden, argumentiert das Kabinett.

Vorwarn- und Überlaststufe: Die Betten-Grenzwerte bleiben erhalten. So ist für die Vorwarnstufe entscheidend, ob 180 Intensiv- und 650 Normalbetten in den Kliniken mit Corona-Patienten belegt sind. Bei der Überlastungsstufe sind es 420 Intensiv- und 1300 Normalbetten. Allerdings will die Landesregierung den Intervall ändern, ab dem die jeweilige Belastungsstufe in Kraft tritt. Aktuell müssen die Werte an fünf aufeinanderfolgenden Tage erfüllt oder überschritten sein, dann treten Regelverschärfungen am übernächsten Tag in Kraft. Künftig sollen drei aufeinanderfolgende Tage ausreichen, um die Maßnahmen zu verschärfen oder zu lockern. Sachsen geht also von einer 5+2- auf eine 3+2-Regel über.

Von Kai Kollenberg